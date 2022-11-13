В Киеве почтили память погибших героев полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, в центре Киева на Софийской площади состоялось мероприятие "Мистерия. Небесный полк "Азов" в память о погибших героях полка "Азов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места мероприятия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотрите также: Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову. ФОТОрепортаж

Участие в мероприятии приняли активисты, родственники и друзья погибших украинских героев и ветераны полка "Азов". Участники мероприятия вспомнили каждого бойца "Азова", который с оружием в руках защищал Украину от захватчиков и погиб на поле боя, а также пропавших без вести в бою. В память о героях участники мероприятия зажгли лампадки и факелы.









































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ