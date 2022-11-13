В Киеве почтили память погибших героев полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 13 ноября, в центре Киева на Софийской площади состоялось мероприятие "Мистерия. Небесный полк "Азов" в память о погибших героях полка "Азов".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места мероприятия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участие в мероприятии приняли активисты, родственники и друзья погибших украинских героев и ветераны полка "Азов". Участники мероприятия вспомнили каждого бойца "Азова", который с оружием в руках защищал Украину от захватчиков и погиб на поле боя, а также пропавших без вести в бою. В память о героях участники мероприятия зажгли лампадки и факелы.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ВСІМ ЗАГИБЛИМ ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ
Молодці Стефанчук-Зеленський, Шмигаль з Резніковим, служками олігархів, прийшли та були поряд з Українцями-Захисниками, а не ховалися за спинами !!!!
Мабуть, після заходу пішли та відвідали і шпиталі, де лікуються Захисники України!!!
Украінці без влади, дадуть собі раду, Майдан це підтвердив, а от делеговані до влади, без Українців, це уже мотлох!!
Про добре знає біглий ЯкунОвощ, микіла азіров, єжель, клюєві….
Пильнуймо Україну!!!
⚔️‼️❤️😡😠✌️✊👍👏🇪🇺🇸🇪🇨🇦🇬🇧🇦🇿🇹🇷🇨🇿🇯🇵🇳🇴🇩🇪🇱🇹🇫🇮🇮🇩🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️🇺🇦
Схиляємо голови. Вічна пошана і подяка Героям.