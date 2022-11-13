РУС
В Киеве почтили память погибших героев полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 ноября, в центре Киева на Софийской площади состоялось мероприятие "Мистерия. Небесный полк "Азов" в память о погибших героях полка "Азов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места мероприятия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участие в мероприятии приняли активисты, родственники и друзья погибших украинских героев и ветераны полка "Азов". Участники мероприятия вспомнили каждого бойца "Азова", который с оружием в руках защищал Украину от захватчиков и погиб на поле боя, а также пропавших без вести в бою. В память о героях участники мероприятия зажгли лампадки и факелы.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

+25
Схиляю голову…….
показать весь комментарий
13.11.2022 18:06 Ответить
+15
Вічна пам'ять Героям!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:14 Ответить
+14
Царство Небесне...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:14 Ответить
Схиляю голову…….
показать весь комментарий
13.11.2022 18:06 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 18:08 Ответить
Вічна пам'ять Героям!
показать весь комментарий
13.11.2022 18:14 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:14 Ответить
Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись у пам'яті української незламної нації...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:21 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ВСІМ ЗАГИБЛИМ ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ
показать весь комментарий
13.11.2022 18:26 Ответить
Пам'ятаймо...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:26 Ответить
Низький уклін Захисникам України!!!
Молодці Стефанчук-Зеленський, Шмигаль з Резніковим, служками олігархів, прийшли та були поряд з Українцями-Захисниками, а не ховалися за спинами !!!!
Мабуть, після заходу пішли та відвідали і шпиталі, де лікуються Захисники України!!!
Украінці без влади, дадуть собі раду, Майдан це підтвердив, а от делеговані до влади, без Українців, це уже мотлох!!
Про добре знає біглий ЯкунОвощ, микіла азіров, єжель, клюєві….

Пильнуймо Україну!!!
⚔️‼️❤️😡😠✌️✊👍👏🇪🇺🇸🇪🇨🇦🇬🇧🇦🇿🇹🇷🇨🇿🇯🇵🇳🇴🇩🇪🇱🇹🇫🇮🇮🇩🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️🇺🇦
показать весь комментарий
13.11.2022 18:35 Ответить
Скільки болю і внутрішньої сили в очах мам та дружин що втратили близьких...

Схиляємо голови. Вічна пошана і подяка Героям.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:45 Ответить
они погибли не только за Украину, но и за нас европейцев, это факт. Слава героям
показать весь комментарий
13.11.2022 22:50 Ответить
 
 