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Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову. ФОТОрепортаж

Родные защитников "Азовстали" собрались, чтобы напомнить, что сотни бойцов все еще находятся в плену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Lb.ua.

Родные защитников "Азовстали" собрались возле Оперного театра с тем, чтобы напомнить, что сотни бойцов все еще находятся в плену.

"Мы вышли, чтобы в который раз напомнить о наших родных. Мы хотим напомнить всем, что наши родные в плену и нуждаются в скорейшем освобождении. Сегодня проходит 170 дней как воины были выведены в плен врага. Им обещали скорейшее освобождение и сохранение жизни. Защитники "Азовстали" выходили, выполняя приказ и под определенные гарантии. Мы надеялись быстро увидеть их дома. Но уже почти полгода более двух тысяч защитников Мариуполя остаются в пыточных врага. Мы еще раз выходим, чтобы призвать власти и международные организации вместе прилагать максимум усилий к освобождению защитников Мариуполя. Мы будем выходить, пока последний защитник Мариуполя не вернется домой", - подчеркнула организатор акции Ирина.

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Собравшись возле Оперного театра, колонна отправилась к памятнику Тарасу Шевченко. Затем митингующие прошли по площади Рынок мимо городской администрации Львова.

"Сейчас в плену находится моя тетя, ей 70 лет. Она самая старшая из женщин, можете представить, как ей тяжело. Все это время о тете неизвестно ничего. Она ни разу не выходила на связь. Единственная информация, которую мы имеем, поступает от тех, кто освобождается. Они передают, что она держится, что она боец, что она очень сильная и находит силы поддерживать других. Мы все очень ждем ее дома", - говорит участница акции Виктория.

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Участники акции держали плакаты с надписями "Верните Героев домой", "Азов - это вся Украина", "Верните всех защитников Мариуполя".

Завершилось шествие у памятника Королю Данилу Галицкому совместным исполнением государственного Гимна Украины.

Автор фото - Иван Станиславский

Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 01

Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 02
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 03
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 04
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 05
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 06
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 07
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 08
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 09
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 10
Семьи защитников Мариуполя прошли шествием по Львову 11

Автор: 

акция (2425) Львов (4585) Мариуполь (5717) шествие (129) Азов (794)


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Звільніти мають ті хто віддав і ті хто обіцяв.
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05.11.2022 22:35 Ответить
"Потім мітингувальники пройшли Площею Ринок повз міську адміністрацію Львова."

Джерело:

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Повз Офіс Єрмака-Зеленського потрібно ходити.
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05.11.2022 22:36 Ответить
Позорище на весь світ від нашої влади
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05.11.2022 22:38 Ответить
я все розумію,але чому у Львові? це що хтось із львівських чиновників їх в полон здавав?
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05.11.2022 22:41 Ответить
Проходити потрібно біля ОПи зеленого зрадника.
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05.11.2022 23:22 Ответить
А що агент ФСБ єрмак зі своїм клоуном вже до Львова перебрались - ми знову чогось не знаємо???
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06.11.2022 07:30 Ответить
Там де живуть єлдак і Боневтік поліція не дасть провести такий мітинг, залазуть в душу жінкам, матерям і дурять їх, проводять свою політику.
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06.11.2022 08:35 Ответить
70-ти річна жінка теж захисниця Маріуполя?
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06.11.2022 11:10 Ответить
 
 