Родини захисників Маріуполя пройшли ходою Львовом. ФОТОрепортаж

Рідні захисників "Азовсталі" зібралися, щоб нагадати, що сотні бійців все ще перебувають у полоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

Рідні захисників "Азовсталі" зібралися біля Оперного театру для того, щоб нагадати, що сотні бійців все ще перебувають у полоні.

"Ми вийшли, щоб вкотре нагадати про наших рідних. Ми хочемо нагадати усім, що наші рідні є в полоні й потребують якнайшвидшого звільнення. Сьогодні минає 170 днів як воїнів було виведено в полон ворога. Їм обіцяли якнайшвидше звільнення та збереження життя. Захисники "Азовсталі" виходили виконуючи наказ та під певні гарантії. Ми сподівалися швидко побачити їх вдома. Але вже майже пів року понад дві тисячі захисників Маріуполя залишаються в катівні ворога. Ми вкотре виходимо, щоб закликати владу та міжнародні організації разом докладати максимум зусиль до звільнення захисників Маріуполя. Ми будемо виходити доти, доки останній захисник Маріуполя не повернеться додому", - наголосила організаторка акції Ірина.

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Зібравшись біля Оперного театру, колона вирушила ходою до пам’ятника Тарасу Шевченку. Потім мітингувальники пройшли Площею Ринок повз міську адміністрацію Львова.

"Зараз в полоні перебуває моя тітка, їй 70 років. Вона найстарша з жінок, можете уявити як їй важко. Весь цей час про тітку невідомо нічого. Вона жодного разу не виходила на зв’язок. Єдина інформація, яку ми маємо, надходить від тих, хто звільняється. Вони передають, що вона тримається, що вона боєць, що вона дуже сильна і знаходить сили підтримувати інших. Ми всі дуже чекаємо її вдома", - каже учасниця акції Вікторія.

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Учасники акції тримали плакати з написами "Поверніть Героїв додому", "Азов - це вся Україна", "Поверніть всіх захисників Маріуполя".

Завершилась хода біля пам'ятника Королю Данилу Галицькому спільним виконанням державного Гімну України.

Автор фото - Іван Станіславський





















