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У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 листопада, в центрі Києва на Софійській площі відбувся захід "Містерія. Небесний полк "Азов" з вшанування пам’яті загиблих героїв полку "Азов".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Участь у заході взяли активісти, родичі та друзі загиблих українських героїв та ветерани полку "Азов". Учасники заходу згадали кожного бійця "Азову", який зі зброєю в руках захищав Україну від загарбника і загинув на полі бою, а також тих, хто зник безвісти в бою. В пам'ять про героїв учасники заходу запалили лампадки та факели.

У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 01
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 02
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 03
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 04
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 05
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 06
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 07
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 08
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 09
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 10
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 11
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 12
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 13
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 14
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 15
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 16
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 17
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 18
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 19
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 20
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 21
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 22
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 23
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 24
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 25
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 26
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 27
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 28
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 29
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 30
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 31
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 32
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 33
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 34
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 35
У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку Азов 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19618) пам’ять (1190) герой (200) Азов (784)


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Топ коментарі
+25
Схиляю голову…….
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13.11.2022 18:06
+15
Вічна пам'ять Героям!
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13.11.2022 18:14
+14
Царство Небесне...
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13.11.2022 18:14
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Схиляю голову…….
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13.11.2022 18:06 Відповісти
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13.11.2022 18:08 Відповісти
Вічна пам'ять Героям!
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13.11.2022 18:14 Відповісти
Царство Небесне...
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13.11.2022 18:14 Відповісти
Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись у пам'яті української незламної нації...
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13.11.2022 18:21 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ВСІМ ЗАГИБЛИМ ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ
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13.11.2022 18:26 Відповісти
Пам'ятаймо...
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13.11.2022 18:26 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!!
Молодці Стефанчук-Зеленський, Шмигаль з Резніковим, служками олігархів, прийшли та були поряд з Українцями-Захисниками, а не ховалися за спинами !!!!
Мабуть, після заходу пішли та відвідали і шпиталі, де лікуються Захисники України!!!
Украінці без влади, дадуть собі раду, Майдан це підтвердив, а от делеговані до влади, без Українців, це уже мотлох!!
Про добре знає біглий ЯкунОвощ, микіла азіров, єжель, клюєві….

Пильнуймо Україну!!!
⚔️‼️❤️😡😠✌️✊👍👏🇪🇺🇸🇪🇨🇦🇬🇧🇦🇿🇹🇷🇨🇿🇯🇵🇳🇴🇩🇪🇱🇹🇫🇮🇮🇩🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️🇺🇦
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13.11.2022 18:35 Відповісти
Скільки болю і внутрішньої сили в очах мам та дружин що втратили близьких...

Схиляємо голови. Вічна пошана і подяка Героям.
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13.11.2022 19:45 Відповісти
они погибли не только за Украину, но и за нас европейцев, это факт. Слава героям
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13.11.2022 22:50 Відповісти
 
 