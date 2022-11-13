У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 листопада, в центрі Києва на Софійській площі відбувся захід "Містерія. Небесний полк "Азов" з вшанування пам’яті загиблих героїв полку "Азов".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Участь у заході взяли активісти, родичі та друзі загиблих українських героїв та ветерани полку "Азов". Учасники заходу згадали кожного бійця "Азову", який зі зброєю в руках захищав Україну від загарбника і загинув на полі бою, а також тих, хто зник безвісти в бою. В пам'ять про героїв учасники заходу запалили лампадки та факели.









































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ