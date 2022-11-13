У Києві вшанували пам’ять загиблих героїв полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 листопада, в центрі Києва на Софійській площі відбувся захід "Містерія. Небесний полк "Азов" з вшанування пам’яті загиблих героїв полку "Азов".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участь у заході взяли активісти, родичі та друзі загиблих українських героїв та ветерани полку "Азов". Учасники заходу згадали кожного бійця "Азову", який зі зброєю в руках захищав Україну від загарбника і загинув на полі бою, а також тих, хто зник безвісти в бою. В пам'ять про героїв учасники заходу запалили лампадки та факели.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+25 ingrid
показати весь коментар13.11.2022 18:06 Посилання
+15 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар13.11.2022 18:14 Посилання
+14 Ksenia VB
показати весь коментар13.11.2022 18:14 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ВСІМ ЗАГИБЛИМ ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ
Молодці Стефанчук-Зеленський, Шмигаль з Резніковим, служками олігархів, прийшли та були поряд з Українцями-Захисниками, а не ховалися за спинами !!!!
Мабуть, після заходу пішли та відвідали і шпиталі, де лікуються Захисники України!!!
Украінці без влади, дадуть собі раду, Майдан це підтвердив, а от делеговані до влади, без Українців, це уже мотлох!!
Про добре знає біглий ЯкунОвощ, микіла азіров, єжель, клюєві….
Пильнуймо Україну!!!
⚔️‼️❤️😡😠✌️✊👍👏🇪🇺🇸🇪🇨🇦🇬🇧🇦🇿🇹🇷🇨🇿🇯🇵🇳🇴🇩🇪🇱🇹🇫🇮🇮🇩🇪🇪🇺🇸🇺🇦❤️‼️⚔️🇺🇦
Схиляємо голови. Вічна пошана і подяка Героям.