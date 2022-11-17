Апеляційний суд лишив без змін арешт та заставу у 523 млн грн Насірову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту та залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким до колишнього голови Державної фіскальної служби застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, суд також залишив без змін зобов’язання, покладені на підозрюваного у разі внесення застави: прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом, не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю (браслет).

Строк дії запобіжного – до 17 грудня 2022 року.

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За версією слідства колишній очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015-2016 років забезпечив юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, відшкодування ПДВ у розмірі понад 3,2 млрд грн. Унаслідок він неправомірно одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн.

У цей час ДФС очолював Роман Насіров.