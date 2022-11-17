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У США вичерпуються запаси деяких озброєнь для України, - CNN

зброя

Сполучені Штати відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Україні як військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ пише CNN із посиланням на кілька джерел в уряді.

Зокрема, йдеться про 155-міліметрові артилерійські боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також джерела CNN вважають, що можуть виникнути труднощі з виробництвом деяких інших озброєнь, включно з переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin, а також ракетами HARM та GMLRS.

Швидко налагодити у США виробництво озброєнь та боєприпасів, запаси яких скоротилися, поки не виходить, так само як і отримати їх у союзників у Європі.

При цьому влада США підкреслює, що безпека країни за жодних умов не постраждає і кожна поставка оцінюється з урахуванням її впливу на стратегічні резерви Сполучених Штатів та оборонні плани.

До початку війни в Україні, зазначає CNN, США вперше за багато років не були учасниками жодного збройного конфлікту — війська з Афганістану та Іраку на той момент були виведені, і потреби у виробництві зброї для участі в масштабній війні не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе", - Блінкен

Автор: 

зброя (7526) США (23360)


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Топ коментарі
+30
Вдячним "гарантам" які нас спершу роззброїли під натиском, потім коли один з них вирішив забрати клапоть нашої землі та розв'язав війну - зробили вид що так і треба, а зараз вони насипають нам горстку набоїв та роблять вид що це нормально. Пішли вони за корабелем, цієї війни та десятків тисяч жертв не було б, залиши ми собі ядерну зброю! Тому хай не вийожуються а дають що треба
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17.11.2022 21:29 Відповісти
+25
Сподіваюсь, що це - один з елементів інформаційної війни.
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17.11.2022 21:19 Відповісти
+23
Скоріш за все, це тиск на Україну у плані переговорів з рашкою.
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17.11.2022 21:34 Відповісти
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Отобрали именно Штаты в обмен на признание Независимости Украины в 1991 году. Именно ядерное разоружение Украины было ключевым условием на признание ее государственности.
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18.11.2022 18:43 Відповісти
Україну обеззброїли у 1994-1999р.
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18.11.2022 18:57 Відповісти
Принципиальное решение о ядерном разоружении было принято именно в 1991 году, далее, под контролем международных наблюдателей была проведена ликвидации систем вооружений, как ядерных, так и обычных. И вот именно это ликвидация была в 1994-1999 годах.
Просто о факте ядерного разоружения в обмен на признание государственности "очень неудобно говорить", особенно после действий рф, поэтому эту тему стараются не поднимать. Но это не отменяет факт ее существования.
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18.11.2022 19:24 Відповісти
Послухайте Костенка вище.
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18.11.2022 19:34 Відповісти
Будем значит томагавками лупить... того добра у них точно с излишком..
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17.11.2022 22:05 Відповісти
Брехня, як е грошi, тiльки свисни, запрацюють в три змiни любi обороннi концерни.
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17.11.2022 22:06 Відповісти
Просто загуглите сколько оружие лежит на складах в США и НАТО и сравните сколько дали Украине ! То что Украина выиграет ету война понятно даже Москве . Я непонимаю почему американцы с таким опасением отправляют военные крохи украине . Более того американцы не хотят давать некоторые технологии ，атакамс +300 км не ，самолеты - даже миги запретили давать (именно запретили потому что все страны европы ссылаются на сша) с гаубиц 777 сняли компютерную начинку ，беспилотники грей игл - тоже отказывают.
НАТО же прямым текстом заявило что будет давать только жылеты и каски ，да отдельные страны передают оружие но ето крози и в основном советского периода .
Все просто американцам так или иначе не нужна супер вооруженная армия в Украине !
Почему ? незнаю но все говорит именно об етом
И значит нужно будет искать еще другие варианты чтобы вооружить страну
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17.11.2022 22:07 Відповісти
Банальный ответ, не хотят обсердить московское куйло. Байден еще мечтает вести с ним бизнес.
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17.11.2022 22:14 Відповісти
Забавно смотреть как два кацапских троля ведут меж собой диалог)))
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17.11.2022 23:04 Відповісти
Грамотно научись писать ,а потом уже вещай.
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17.11.2022 22:26 Відповісти
других вариантов нет
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17.11.2022 23:08 Відповісти
Тому що в Україні ціле кубло московицької агентури перебуває при владі
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18.11.2022 18:43 Відповісти
Только что узнал интересную инфу от знакомого репетитора по математике из села Крынычки, Днепропетровской области. Так вот свет там ни разу не выключали, более того у него ученики из разных уголков Украины и проблема с занятиями из-за света у него только у одной ученицы, она из Киева. Я конечно не энергетик, но по-моему нужно руководство ДТЕК проверить на коллаборанство с кацапами
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17.11.2022 22:10 Відповісти
В Чернівцях виключають по 4-8 годин в залежності від району міста.
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18.11.2022 03:51 Відповісти
В Киеве выключают по 10-12 часов
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19.11.2022 11:08 Відповісти
+++ Щонайменше треба перевірити на предмет корупції. В Новомосковські (Дніпро обл) на одній половині вилиці виключають постійно тричи на день на іншій ЗОВСІМ не виключають.
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18.11.2022 07:34 Відповісти
А вы не знали от каких электростанций питается Киев? Раньше это была ЧАЭС, сейчас это Хмельницкая... А Чернигов с Сумами так вообще из раши были запитаны... Сейчас Киев для них как транзитная точка... Перебивается одна ЛЭП и целые регионы падают... Плюс из баланса изначально была выпала ЗАЭС и нагрузка перераспределилась на других...
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18.11.2022 14:02 Відповісти
Лучше отдать Украине последнее что есть. Они знают как его применить.
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17.11.2022 22:12 Відповісти
Байден натякає Зеленському, хто тут головний і хто буде вирішувати, чиї ракети впали на території Польщі
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17.11.2022 22:17 Відповісти
Хитрые ходы и с ракетами в Польше и с оружием. Дезориентируют по полной кацарылых
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17.11.2022 22:19 Відповісти
Невже Штати не можуть з їхнім потенціалом наклепати хоча б 155мм снарядів? Щось тут не те.
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17.11.2022 22:35 Відповісти
Тут все не те. Бо могут и клепают. А у складов есть такая тенденция - опустошаться, если ими интенсивно пользуются. Сегодня склад полный, а завтра уже полупустой. А послезавтра прибыл поезд с завода, и опять полный, но так глубоко СНН не копает.
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18.11.2022 00:16 Відповісти
Ребятки, лайфхак. ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ ОРИГИНАЛ. Что, *****, за зрада!? В оригинале написано, что "мало запасов" - понятие субъективное, потому что США всегда рассматривают возможность такого же интенсивного конфликта где-то еще, и на оба может не хватить, и что на самом деле оружие есть, но надо пополнять запасы, чем США и заняты в данный момент. Когда уже дойдёт, что цель журнашлюх - не доносить правду, а стричь бабло на просмотрах? Это и цензора, и сиэнэн касается...
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17.11.2022 22:37 Відповісти
Українські ЗМІ вже не вперше дають викривлений переклад статей у закордонних ЗМІ щоб провести в життя хотівки Єрмака.
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18.11.2022 12:17 Відповісти
стінгери закінчуються??? а хтось хоч раз бачив, читав чи чув роботу стінгера з початку минулого лютого??
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17.11.2022 23:06 Відповісти
А зачем вы здесь спрашиваете? Здесь все воюют со своих диванов. Вы спросите солдат, которые на фронте.
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18.11.2022 00:11 Відповісти
Матюкатися можна ????
На мегавелетенських військових складах США щось закінчується ? Годі галімі пісні співати 😎
Тут різниця проста - те що со складів то безкоштовна допомога Україні, а те що свіже с
військових заводів, то Лен ліз який буде сплачуватися, а зараз сплачувається платниками
податків США, ото і вся різниця. Звісно корпорації хочуть грошей, що ім до того що в Україні
гинуть люди.
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17.11.2022 23:34 Відповісти
Некоторые думают что в США на деревьях растут доллары. А многие читатели Цензора верят, что на деревьях в США растут Джавелины, 155мм снаряды и Стингеры (((.
Но нет, не растут. Приготовленное для войны с савковым саюзом постепенно расходовалась в течении тридцати лет - два Ирака, Афганистан, теперь уже девять месяцев - Украина. Плюс заказанное союзниками по НАТО плюс предоплаченное другими клиентами, плюс, плюс, плюс. И вот уже самый добросовестный канал в мире сообщает - могут заканчиваться! Могут, да. И закончились бы. И Джавелины и Стингеры и все остальное. Если бы Пентагоном не были размещены новые заказы в компаниях-производителях оружия. Но об этом СНН молчит. Бо скажешь такое - и все, прощай сенсация, и никто не кликнет лишний раз на веб сайт, никто не задержится на просмотре.
А местным троллям зато ничего другого и не надо уже - есть повод оттоптаться на Америке!

П.С. в 2015 году ху.ло оповестил мир, что раися победила бы Германию и без помощи Украины.
Ну вот, думаю уже скоро мы опять услышим что-нибудь подобное. Но уже не от ху.ла.
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18.11.2022 00:09 Відповісти
Отже.
Зеленський відмовився назвати російську ракету в Польщі украінською. і його одразу ж почали одьоргувати зі Штатів - спочатку Байден, потім Салліван. Щойно Салліван наголошуэ, що рросійська ракета в Польщі буда "украінською", як одразу ж йде слідом заява, що, буцімто, в США "закінчуютья можливості" виробляти для Украіни деякі види озброэння.
Постаэ питання - чому для Адміністраціі демократів Байдена так вигідно зам`яти інцидент з обстрілом російськими ракетами територіі Польщі? - бо якщо визнати цей обстріл, ні про які "договорняки", ніякі "дагаваріцца пасэрэдінэ" "про примушення Украіни до капітуляціі перед росіэю вже не зможе бути мови. В принципі. Взагалі.
і не випадково республіканці хочуть провести аудит допомоги для Украіни. Бо якщо Штати витатили вже десятки мільярдів доларів - постаэ питання - чому лунають заяви про "проблеми" з виготовленням "чогось" для Украіни? Де поділися гроші? Що насправді було поставлено? Та за якою ціною? і на яких рахунках могли "осісти" кошти, котрі налипли на чиісь брудні волохаті руки? і чому за розкрадання західноі допомоги Украіні маэ платити американьскі платники податків?
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18.11.2022 06:36 Відповісти
Ви ще досі не зрозуміли хто всю кашу заварив
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18.11.2022 11:43 Відповісти
Якщо єрмак залишиться на своїй посаді, то озброєння швидко закінчаться не тільки у США, але і в ЄС.
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18.11.2022 09:20 Відповісти
как же вы не поймете что у власти в сша сейчас те же самые которые не давали турчинову дать отпор кацапам в крыму в 2014, вот и Обама до сих пор не покидает Вашингтон, не хотите узнать почему? они и помогают Украине настолько настолько нужно чтобы не победить, и не дадут победить, вот увидите. Казалось бы пошли в контр наступление, один шаг надо сделать, помочь с наступательным вооружением....но нет.....толкают к переговорам и вот увидите не позволят вернуть крым. А вы продолжайте топить за ливерально- демократическую шваль
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18.11.2022 11:27 Відповісти
ДАВАЙТЕ СОВРЕМЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ !!!
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18.11.2022 22:07 Відповісти
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