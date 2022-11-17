У США вичерпуються запаси деяких озброєнь для України, - CNN

Сполучені Штати відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Україні як військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ пише CNN із посиланням на кілька джерел в уряді.

Зокрема, йдеться про 155-міліметрові артилерійські боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також джерела CNN вважають, що можуть виникнути труднощі з виробництвом деяких інших озброєнь, включно з переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin, а також ракетами HARM та GMLRS.

Швидко налагодити у США виробництво озброєнь та боєприпасів, запаси яких скоротилися, поки не виходить, так само як і отримати їх у союзників у Європі.

При цьому влада США підкреслює, що безпека країни за жодних умов не постраждає і кожна поставка оцінюється з урахуванням її впливу на стратегічні резерви Сполучених Штатів та оборонні плани.

До початку війни в Україні, зазначає CNN, США вперше за багато років не були учасниками жодного збройного конфлікту — війська з Афганістану та Іраку на той момент були виведені, і потреби у виробництві зброї для участі в масштабній війні не було.

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