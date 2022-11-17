У США вичерпуються запаси деяких озброєнь для України, - CNN
Сполучені Штати відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Україні як військову допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ пише CNN із посиланням на кілька джерел в уряді.
Зокрема, йдеться про 155-міліметрові артилерійські боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також джерела CNN вважають, що можуть виникнути труднощі з виробництвом деяких інших озброєнь, включно з переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin, а також ракетами HARM та GMLRS.
Швидко налагодити у США виробництво озброєнь та боєприпасів, запаси яких скоротилися, поки не виходить, так само як і отримати їх у союзників у Європі.
При цьому влада США підкреслює, що безпека країни за жодних умов не постраждає і кожна поставка оцінюється з урахуванням її впливу на стратегічні резерви Сполучених Штатів та оборонні плани.
До початку війни в Україні, зазначає CNN, США вперше за багато років не були учасниками жодного збройного конфлікту — війська з Афганістану та Іраку на той момент були виведені, і потреби у виробництві зброї для участі в масштабній війні не було.
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Просто о факте ядерного разоружения в обмен на признание государственности "очень неудобно говорить", особенно после действий рф, поэтому эту тему стараются не поднимать. Но это не отменяет факт ее существования.
НАТО же прямым текстом заявило что будет давать только жылеты и каски ，да отдельные страны передают оружие но ето крози и в основном советского периода .
Все просто американцам так или иначе не нужна супер вооруженная армия в Украине !
Почему ? незнаю но все говорит именно об етом
И значит нужно будет искать еще другие варианты чтобы вооружить страну
На мегавелетенських військових складах США щось закінчується ? Годі галімі пісні співати 😎
Тут різниця проста - те що со складів то безкоштовна допомога Україні, а те що свіже с
військових заводів, то Лен ліз який буде сплачуватися, а зараз сплачувається платниками
податків США, ото і вся різниця. Звісно корпорації хочуть грошей, що ім до того що в Україні
гинуть люди.
Но нет, не растут. Приготовленное для войны с савковым саюзом постепенно расходовалась в течении тридцати лет - два Ирака, Афганистан, теперь уже девять месяцев - Украина. Плюс заказанное союзниками по НАТО плюс предоплаченное другими клиентами, плюс, плюс, плюс. И вот уже самый добросовестный канал в мире сообщает - могут заканчиваться! Могут, да. И закончились бы. И Джавелины и Стингеры и все остальное. Если бы Пентагоном не были размещены новые заказы в компаниях-производителях оружия. Но об этом СНН молчит. Бо скажешь такое - и все, прощай сенсация, и никто не кликнет лишний раз на веб сайт, никто не задержится на просмотре.
А местным троллям зато ничего другого и не надо уже - есть повод оттоптаться на Америке!
П.С. в 2015 году ху.ло оповестил мир, что раися победила бы Германию и без помощи Украины.
Ну вот, думаю уже скоро мы опять услышим что-нибудь подобное. Но уже не от ху.ла.
Зеленський відмовився назвати російську ракету в Польщі украінською. і його одразу ж почали одьоргувати зі Штатів - спочатку Байден, потім Салліван. Щойно Салліван наголошуэ, що рросійська ракета в Польщі буда "украінською", як одразу ж йде слідом заява, що, буцімто, в США "закінчуютья можливості" виробляти для Украіни деякі види озброэння.
Постаэ питання - чому для Адміністраціі демократів Байдена так вигідно зам`яти інцидент з обстрілом російськими ракетами територіі Польщі? - бо якщо визнати цей обстріл, ні про які "договорняки", ніякі "дагаваріцца пасэрэдінэ" "про примушення Украіни до капітуляціі перед росіэю вже не зможе бути мови. В принципі. Взагалі.
і не випадково республіканці хочуть провести аудит допомоги для Украіни. Бо якщо Штати витатили вже десятки мільярдів доларів - постаэ питання - чому лунають заяви про "проблеми" з виготовленням "чогось" для Украіни? Де поділися гроші? Що насправді було поставлено? Та за якою ціною? і на яких рахунках могли "осісти" кошти, котрі налипли на чиісь брудні волохаті руки? і чому за розкрадання західноі допомоги Украіні маэ платити американьскі платники податків?