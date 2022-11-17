На Херсонщині російські окупанти вкрали близько 15 тисяч музейних експонатів

З тимчасово захоплених, а нині визволених від російських загарбників територій Херсонщини військові РФ вивезли близько 15 тисяч вкрадених ними музейних експонатів.

Про це заявила на брифінгу постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ із посилаям на Укрінформ.

"Окупанти викрали з Херсонської області близько 15 тис. експонатів. З 31 жовтня до 3 листопада завантажували в фури та вивозили з краєзнавчого та художнього музеїв до окупованого Криму твори мистецтва та оргтехніку. Старовинні предмети перевозили неналежним чином, просто замотавши в ганчір'я", - зазначила Ташева.

За її словами, вже з 12 травня російські військові проводили цілеспрямовані рейди до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату. Відбирали все, що має хоча б найменшу художню чи історичну цінність. Керувалися при цьому відомостями, отриманими від місцевих колаборантів.

Окупанти вивезли майно херсонських музеїв і мистецькі колекції навчальних закладів до окупованого Криму.

Крім переліку цінних експонатів від регіональних музейників Херсонщини вимагали списки осіб для "евакуації", додала Представник Президента. За її даними, загарбники хотіли вивезти працівників музеїв із їхніми сім’ями, аби приховати скоєні злочини.

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Ташева порівняла масове пограбування українських музеїв російськими загарбниками з подіями Другої світової війни. І нагадала, що всі винні у викраденні історичних і культурних цінностей будуть притягнуті до відповідальності, а росія буде змушена повернути експонати та відшкодувати знищене.