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Новини Війна
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На Херсонщині російські окупанти вкрали близько 15 тисяч музейних експонатів

рф,окупанти,арміярф

З тимчасово захоплених, а нині визволених від російських загарбників територій Херсонщини військові РФ вивезли близько 15 тисяч вкрадених ними музейних експонатів.

Про це заявила на брифінгу постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ із посилаям на Укрінформ.

"Окупанти викрали з Херсонської області близько 15 тис. експонатів. З 31 жовтня до 3 листопада завантажували в фури та вивозили з краєзнавчого та художнього музеїв до окупованого Криму твори мистецтва та оргтехніку. Старовинні предмети перевозили неналежним чином, просто замотавши в ганчір'я", - зазначила Ташева.

За її словами, вже з 12 травня російські військові проводили цілеспрямовані рейди до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату. Відбирали все, що має хоча б найменшу художню чи історичну цінність. Керувалися при цьому відомостями, отриманими від місцевих колаборантів.

Окупанти вивезли майно херсонських музеїв і мистецькі колекції навчальних закладів до окупованого Криму.

Крім переліку цінних експонатів від регіональних музейників Херсонщини вимагали списки осіб для "евакуації", додала Представник Президента. За її даними, загарбники хотіли вивезти працівників музеїв із їхніми сім’ями, аби приховати скоєні злочини.

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Ташева порівняла масове пограбування українських музеїв російськими загарбниками з подіями Другої світової війни. І нагадала, що всі винні у викраденні історичних і культурних цінностей будуть притягнуті до відповідальності, а росія буде змушена повернути експонати та відшкодувати знищене.

Автор: 

мародерство (341) музей (442) воєнні злочини (1876) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+12
Всі ці музейні експонати могли бути евакуйовані з Херсонщини задовго до 24.02. однак Україною керує довпойоп, якому насрати на цю країну, бо в його тупорилій макітрі тільки шашлики, а не безпека країни, людей і її культурної спадщини.
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17.11.2022 22:06 Відповісти
+6
Міністр Ткаченко взагалі не мав і немає ніяких планів про збереження української культурної спадщини. Це його прямий обов'язок. Шо це за міністр?
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17.11.2022 22:06 Відповісти
+5
Та він три пальці скасти не може, але дуже послужливий. Своя людина, так би мовити
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17.11.2022 22:13 Відповісти
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Враховуючи інтелект русо-папуасів - половину їх найближчим часом побачимо на якомусь АВІТО...

Звичайно - дещо безслідно згниє в сараях ((
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17.11.2022 22:01 Відповісти
це враховуючи мощі Потьомкіна? а Єнота як рахувать?
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17.11.2022 22:04 Відповісти
Енот - военнопленный ,со всеми вытекающими.
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17.11.2022 23:14 Відповісти
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17.11.2022 23:37 Відповісти
Всі ці музейні експонати могли бути евакуйовані з Херсонщини задовго до 24.02. однак Україною керує довпойоп, якому насрати на цю країну, бо в його тупорилій макітрі тільки шашлики, а не безпека країни, людей і її культурної спадщини.
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17.11.2022 22:06 Відповісти
Цікаво, а чия вина що не евакуювали, і коли їх притягнуть

І нагадала, що всі винні у викраденні історичних і культурних цінностей будуть притягнуті до відповідальності Джерело:
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17.11.2022 22:12 Відповісти
не мели *****...чого це треба евакуйовувати як треба було з Криму не пускати?
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17.11.2022 22:19 Відповісти
Архів СБУ із Києва був вивезений до Франика ще на початку лютого. СБУ готувалося до війни, а довпойопи із виконавчої влади - ні. Чому?
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17.11.2022 22:28 Відповісти
тому що "шашличкі". З Миколаєва нічого не вивозили, натомість ДБР палило 25 лютого у своєму дворі документи ,що я бачив на власні очі
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17.11.2022 22:40 Відповісти
Міністр Ткаченко взагалі не мав і немає ніяких планів про збереження української культурної спадщини. Це його прямий обов'язок. Шо це за міністр?
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17.11.2022 22:06 Відповісти
Та він три пальці скасти не може, але дуже послужливий. Своя людина, так би мовити
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17.11.2022 22:13 Відповісти
Що конкретно він мав зробити? Додому забрати? Чи таки історична спадщина України це обов'язок усієї держави а не міністра,який не хотів бути міністром
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17.11.2022 22:14 Відповісти
Бідний, не хотів бути міністром. На аркані затягли ?
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17.11.2022 22:16 Відповісти
Ви тут весь час своє фе показуєте. І це не так в Україні і те не туди і Америка просто ужас...Ви за кого папірець в урну кидали? Жопоблок чи служанок? Чи таки Яблуко
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17.11.2022 22:21 Відповісти
Дивись, яка шанувальниця Ткаченка і поцінювач його дебільного креативу...

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17.11.2022 23:12 Відповісти
Верните Енота ...
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17.11.2022 22:06 Відповісти
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17.11.2022 22:07 Відповісти
Кацапи голодранці, гопота.
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17.11.2022 22:11 Відповісти
Влада не здатна забезпечити охорону не тільки культурних цінностей, а навіть і власних дітей, яких окупанти теж крадуть і вивозять до себе.
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17.11.2022 22:18 Відповісти
з кордонів треба починати..тоді ні дітей ні культурні цінності не буде можливості вивозити
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17.11.2022 22:21 Відповісти
Взяли картины на передержку, как енота.
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17.11.2022 22:32 Відповісти
Нет. Русские разграбили музеи, как их учителя - нацисты третьего рейха.
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17.11.2022 23:16 Відповісти
Жалко конечно утраченных музейных экспонатов, но, в нынешней ситуации самыми ценными картинами являются уничтоженные российские нацисты и их вооружение.
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17.11.2022 22:37 Відповісти
А могли бы мосты взорвать, как кацапы, и никто бы ничего с Херсона на своровал, могли , конечно, и Чонгар не разминировать, но о чем это я? Эти все претензии к кондитеру, янелох же ни при чем. Он, вообще мимо проходил, асфальт, новые лица и вот это все
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17.11.2022 23:20 Відповісти
 
 