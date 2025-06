Члени Палати представників США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні

Група членів Палати представників Конгресу США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про запровадження аудиту допомоги Україні в її протистоянні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Авторами законопроєкту є такі трампісти, як Марджорі Тейлор Грін (що обіцяла не дати Україні "ані пенні" під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах до Конгресу) та Пол Госар, відомий порівнянням українців із "гарматним м’ясом" та пропозицією провести переговори Зеленського й Путіна в себе вдома.

"Дні необмеженої фінансової допомоги Україні добігають кінця", – заявив на пресконференції співавтор законопроєкту, член комітету Палати представників з питань збройних сил Метт Гейц.

Документ передбачає, що Конгрес повинен отримати протягом двох тижнів після його ухвалення всі документи щодо військової, цивільної та фінансової допомоги, наданої Україні за часів президентства Джо Байдена.

Також республіканці висунули ідею запровадити посаду генерального інспектора з питань України за аналогією з тією, яка існувала для Афганістану, коли США фінансували їхні збройні сили та економіку. Та незрозуміло, чи присутня вона в законопроєкті, текст якого наразі не оприлюднений.

Перед оголошенням про законопроєкт Марджорі Тейлор Грін опублікувала у Twitter відео з українськими пораненими військовими в Конгресі, яких, як вона написала, "використовують як пішаків, щоб тиснути на Конгрес, аби він віддав тяжко зароблені американцями долари з податків Зеленському".

It is heartbreaking to see these disabled Ukrainian soldiers here in the halls of Congress being used as pawns to pressure our Congress to give American’s hard earned tax dollars to Zelensky.

I’m calling for an audit of funds to Ukraine and to fund and secure our border. pic.twitter.com/mLID5nFPds