Члени Палати представників США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні
Група членів Палати представників Конгресу США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про запровадження аудиту допомоги Україні в її протистоянні з Росією.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Авторами законопроєкту є такі трампісти, як Марджорі Тейлор Грін (що обіцяла не дати Україні "ані пенні" під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах до Конгресу) та Пол Госар, відомий порівнянням українців із "гарматним м’ясом" та пропозицією провести переговори Зеленського й Путіна в себе вдома.
"Дні необмеженої фінансової допомоги Україні добігають кінця", – заявив на пресконференції співавтор законопроєкту, член комітету Палати представників з питань збройних сил Метт Гейц.
Документ передбачає, що Конгрес повинен отримати протягом двох тижнів після його ухвалення всі документи щодо військової, цивільної та фінансової допомоги, наданої Україні за часів президентства Джо Байдена.
Також республіканці висунули ідею запровадити посаду генерального інспектора з питань України за аналогією з тією, яка існувала для Афганістану, коли США фінансували їхні збройні сили та економіку. Та незрозуміло, чи присутня вона в законопроєкті, текст якого наразі не оприлюднений.
Перед оголошенням про законопроєкт Марджорі Тейлор Грін опублікувала у Twitter відео з українськими пораненими військовими в Конгресі, яких, як вона написала, "використовують як пішаків, щоб тиснути на Конгрес, аби він віддав тяжко зароблені американцями долари з податків Зеленському".
It is heartbreaking to see these disabled Ukrainian soldiers here in the halls of Congress being used as pawns to pressure our Congress to give American’s hard earned tax dollars to Zelensky.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 17, 2022
I’m calling for an audit of funds to Ukraine and to fund and secure our border. pic.twitter.com/mLID5nFPds
Хоча Республіканська партія, схоже, матиме більшість у Палаті представників Конгресу США, для ухвалення законопроєкту потрібне також буде рішення верхньої палати – Сенату, де більшість займе Демократична партія. Крім того, навряд чи більшість республіканців буде достатньою для подолання потенційного вето президента США (якщо законопроєкт усе ж буде ухвалено).
Будь ласка, зачекайте...
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ідіоти-трампісти зраджують Америку!
Парадокс в том, что Трамп сделал прорыв во многих областях:
- Россию загнал в угол, стремительным падением цен на нефть
- дал наступательное оружие Украине, в чем отказывали Обама-Байден
- добился мира на Ближнем Востоке, при помощи Соглашения Авраама
- ликвидировал договор с Ираном, который не запрещал Ирану, разрабатывать ядерное оружие
- безработица в США резко упала, благодаря перевода производств, обратно, в США
- показал силу в Сирии, уничтожив , одним ударом, около 1000 бойцов Пригожина
- заставил страны ЕС платить 2% ВВП, для НАТО
- во время его правления, войн в мире не было ......
Кстати, в Израиле, именем Трампа назван город ...
Заслуги Трампа, подчеркивают слова Веллера, что негативное отношение к Трампу, показывает умственные проблемы человека.
- разрешение Трампа, о переработка сланцев США, на нефтепродукты, которые Байден прекратил
- договоренность Трампа с Саудами, о повышении добычи нефти
- Заигрывал с Ким Чен Ыном, который в результате только увеличил количество производимых Северной Кореей ракет
- Иран сократил время для производства ядерного оружия после выхода Трампа из пакта 2015 года
- Неадекватно реагировал на угрозу Covid-19, в результате которой погибли сотни тысяч американцев
- Создал проблемы в отношениях США и ЕС
- В конце правления призвал своих сторонников не признавать результаты выборов без достаточных оснований, цепляясь за власть
- В целом, проповедуя политику изоляционизма, снизил влияние США на процессы в Мире и увеличил уверенность диктаторских режимов в том, что США не станут вмешиваться в их попытки экспансии
- Дональд Трамп-младший предложил прекратить отправку военной помощи Украине после инцидента в Польше
Незалежно від нового складу Конгресу наступного року, США збережуть підтримку України через геополітичні інтереси.
Не ******** мене. Я не обливаю лайном республіканців, лише трампістів, бо вони вороги України.
Жодне питання, крім Байден-Трамп, тебе в Україні не цікавить, тому не треба прикидатися тут "україночкою".
Отже, ботесо, розводь свої срачі Байден-Трамп у своїй країні, в Кацапстані чи США, а ми тут і без тебе розберемося.
Если посчитать сумму со всех международных доноров то там речь о 70-80 ярдах будет ! Да пусть отчитываются до копейки !
А вообще судя по тому как живут беженцы из украины в европе и сколько денег на ето выделяется ，напрашиваются два вывода либо европейцы на столько осторожные что каждый евро цент считают не дай бого укранцу он поступит либо они тоже ****** бапки . Отличный способ нажится
Потому что ну вы хоть по потолку походите но сумма выделенная на беженцев в европе несоразмерна выплатам тем же самым украинцам в европе от слова совсем . При всем при том что много додюросердечных европейцев в первые месяцы войны сами тащили из своих жомов гуманитарку .
Да пусть отчитываются могу и в сотый раз повтрить !!!!
Палата представителей насчитывает 435 участвующих в голосовании членов и 6 не участвующих, каждый из которых представляет свой избирательный округ и переизбирается раз в два года. Места в палате представителей распределяются среди штатов на основе численности населения. Данным порядком выборов в США реализуется принцип народовластия.
Сенат состоит из 100 членов, работающих шестилетний срок. Каждый штат имеет двух сенаторов, независимо от населения. Так реализуется принцип независимости штатов. Раз в два года примерно одна треть Сената переизбирается в порядке ротации. Ротация построена таким образом, чтобы в течение любого шестилетнего цикла сенаторы от каждого штата переизбирались дважды: по разу на каждую из двух позиций от штата.