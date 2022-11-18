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Новини Допомога Україні
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Члени Палати представників США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні

сша,сенат,конгрес

Група членів Палати представників Конгресу США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроєкт про запровадження аудиту допомоги Україні в її протистоянні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Авторами законопроєкту є такі трампісти, як Марджорі Тейлор Грін (що обіцяла не дати Україні "ані пенні" під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах до Конгресу) та Пол Госар, відомий порівнянням українців із "гарматним м’ясом" та пропозицією провести переговори Зеленського й Путіна в себе вдома.

"Дні необмеженої фінансової допомоги Україні добігають кінця", – заявив на пресконференції співавтор законопроєкту, член комітету Палати представників з питань збройних сил Метт Гейц.

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Документ передбачає, що Конгрес повинен отримати протягом двох тижнів після його ухвалення всі документи щодо військової, цивільної та фінансової допомоги, наданої Україні за часів президентства Джо Байдена.

Також республіканці висунули ідею запровадити посаду генерального інспектора з питань України за аналогією з тією, яка існувала для Афганістану, коли США фінансували їхні збройні сили та економіку. Та незрозуміло, чи присутня вона в законопроєкті, текст якого наразі не оприлюднений.

Перед оголошенням про законопроєкт Марджорі Тейлор Грін опублікувала у Twitter відео з українськими пораненими військовими в Конгресі, яких, як вона написала, "використовують як пішаків, щоб тиснути на Конгрес, аби він віддав тяжко зароблені американцями долари з податків Зеленському".

It is heartbreaking to see these disabled Ukrainian soldiers here in the halls of Congress being used as pawns to pressure our Congress to give American’s hard earned tax dollars to Zelensky.
I’m calling for an audit of funds to Ukraine and to fund and secure our border. pic.twitter.com/mLID5nFPds

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 17, 2022

Хоча Республіканська партія, схоже, матиме більшість у Палаті представників Конгресу США, для ухвалення законопроєкту потрібне також буде рішення верхньої палати – Сенату, де більшість займе Демократична партія. Крім того, навряд чи більшість республіканців буде достатньою для подолання потенційного вето президента США (якщо законопроєкт усе ж буде ухвалено).

Автор: 

аудит (569) Конгрес США (1236) допомога (8436) США (23360) Трамп Дональд (6083)


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Топ коментарі
+33
Трампоидная слизь тужится спасти любовника рыжего гужбана от позора поражения.
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18.11.2022 00:38 Відповісти
+21
Вы, трамписты, еще смешнее дикой русни. Хаваете любой бред, если он одобрен рыжим, и с упорством шизофреников отстаиваете этот бред.
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18.11.2022 01:06 Відповісти
+19
Так рыжее не только ***** в любви признавалось, а еще и с северокорейским пельменем любовный роман имело, о чем громогласно, на весь Мир, и сообщало. Кстати, вспомнил...у тебя уже конфисковали оружие? А то ты мне в картинках расписывал, как вот прям сразу после победы Байдена придут и отберут. Шось не идут....а к тебе приходили?
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18.11.2022 00:58 Відповісти
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Хватит тащитьь всяких фриков в отставке.
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18.11.2022 10:28 Відповісти
Може не треба було фітнес-тренерок заводити, га...?
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18.11.2022 03:45 Відповісти
Цензор, Ви упереджено подаєте інформацію, розпалюєте ненависть до республіканської партії. Замість пережовування виступу перед виборцями ущербної представниці республіканської партії, аж ніяк не трампістки, розкажіть про 30 демократів, які написали ПРЕЗИДЕНТУ Байдену листа про припинення допомоги Україні. І взагалі, не треба пісять проти вітру бо у житті як на довгій ниві. Чи будете очі у Сірка позичати коли прийдеться співпрацювати із республіканцями?
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18.11.2022 04:58 Відповісти
К республиканской партии вопросов нет, только к одному рыжему идиоту, влюбленному в московское ***** и его соратникам.
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18.11.2022 05:48 Відповісти
Як же примітивно ви мислите "рудий, ідіот, закоханий в *****". Єдине, що не потребує доказів, що рудий. А все інше-то абсолютна брехня. Не ідіот, бо при ньому країна пішла вгору . Не ідіот, бо при ньому не почався жоден збройний конфлікт, навіть навпаки-завмерли ті, що мали місце. Поцікавтесь статистикою загиблих українських військових( або зверніться до архіві українських газет) 2014-2016, 2017-2020, 2021-2022. Закоханий в *****? чого це раптом? Наклав санкціі та обвалив ціни на нафту-це ви називаєте коханням? Чи розмазані у мокру пляму вагнерівці-це кохання?
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18.11.2022 06:21 Відповісти
Не надо путать понятия "при нем" и "благодаря его действиям". Цены на нефть обвалились благодаря экономическому кризису, вызванному коронавирусом, а вот обвал цен остановил как раз Трамп, надавив на саудитов.
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18.11.2022 07:30 Відповісти
Завжди подобались республіканці (сенатор Джон МакКейн чого був вартий!) але зараз
ідіоти-трампісти зраджують Америку!
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18.11.2022 08:41 Відповісти
63 міліони ідіотів! Це крах. На жаль вони не читають цензор. Інакше б дізнались про страшну правду від Наталії Михайлівн
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18.11.2022 15:07 Відповісти
Писатель Веллер, точно определил: "Отношение к Трампу это тест на умственную полноценность".
Парадокс в том, что Трамп сделал прорыв во многих областях:
- Россию загнал в угол, стремительным падением цен на нефть
- дал наступательное оружие Украине, в чем отказывали Обама-Байден
- добился мира на Ближнем Востоке, при помощи Соглашения Авраама
- ликвидировал договор с Ираном, который не запрещал Ирану, разрабатывать ядерное оружие
- безработица в США резко упала, благодаря перевода производств, обратно, в США
- показал силу в Сирии, уничтожив , одним ударом, около 1000 бойцов Пригожина
- заставил страны ЕС платить 2% ВВП, для НАТО
- во время его правления, войн в мире не было ......
Кстати, в Израиле, именем Трампа назван город ...
Заслуги Трампа, подчеркивают слова Веллера, что негативное отношение к Трампу, показывает умственные проблемы человека.
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18.11.2022 06:57 Відповісти
Стремительное падение цен на нефть было вызвано экономическим кризисом от коронавируса, а никак не действиями Трампа. Так что Веллеру таки не помешает пройти тест, может как он писатель он хорош, но в других областях - далеко не факт.
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18.11.2022 07:34 Відповісти
Бред .... резкое снижение цен на нефть было:
- разрешение Трампа, о переработка сланцев США, на нефтепродукты, которые Байден прекратил
- договоренность Трампа с Саудами, о повышении добычи нефти
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18.11.2022 07:48 Відповісти
На фоне катастрофического падения мирового спроса на нефть какое-то разрешение Трампа может как-то повлияло на цену бензина в США, а может и не повлияло. Зато весной 2020 как раз вмешательство Трампа по просьбе ***** прекратило торговую войну Саудитов против рашки.
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18.11.2022 08:22 Відповісти
- Завершил позорное бегство сил США из Афганистана
- Заигрывал с Ким Чен Ыном, который в результате только увеличил количество производимых Северной Кореей ракет
- Иран сократил время для производства ядерного оружия после выхода Трампа из пакта 2015 года
- Неадекватно реагировал на угрозу Covid-19, в результате которой погибли сотни тысяч американцев
- Создал проблемы в отношениях США и ЕС
- В конце правления призвал своих сторонников не признавать результаты выборов без достаточных оснований, цепляясь за власть
- В целом, проповедуя политику изоляционизма, снизил влияние США на процессы в Мире и увеличил уверенность диктаторских режимов в том, что США не станут вмешиваться в их попытки экспансии
- Дональд Трамп-младший предложил прекратить отправку военной помощи Украине после инцидента в Польше
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18.11.2022 11:25 Відповісти
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18.11.2022 05:54 Відповісти
Спірітичні потуги. Саме так твердив Сталін про війни на Заході. А хто у ВР явно схожий на Грін, їх двоє. Призвіща можна не називати. Напівбожевільна екзальтована особа полізла наперед, бо МАГА вирішила, що Трамп в небезпеці. Нині покійний Маккейн порядна була людина. Він викупив відео про "художества" Трампа в Москві, яке продала охорона готелю і знищив його, щоб тінь неадекватності Трампа не падала на всю партію. А Байден піде в президенти, коли такі особи висунуть Трампа знову.
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18.11.2022 05:59 Відповісти
А давайте без емоцій...республіканці, демократи. не думаю, що американці такі вже тупі(і ті, і другі) щоб не вести контроль за тим, що поставляють. Вони вміють рахувати. А знаючи нашу "владу" не така то вже і маразматична ідея-облік ведеться і, думаю, що це правильно. Гроші ******* рахунок...
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18.11.2022 06:50 Відповісти
Які швидкі курви
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18.11.2022 06:56 Відповісти
Допомога Україні не зупиниться, як і її економіка не впаде, але західним урядам може стати складніше - і економічно i політично - продовжувати відправляти мільярди доларів до Києва, поки їхні власні громадяни страждають від зростання цін і безробіття, загальний фон у Європі став менш гостинним, оскільки відтік людей з України посилився через більш масовані обстріли з боку Росії.

Незалежно від нового складу Конгресу наступного року, США збережуть підтримку України через геополітичні інтереси.
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18.11.2022 07:27 Відповісти
На гілці бенефіс кацапської ботні. Заходять під проксі і розказують, як же буде гарно для України, якщо в США переможуть *************.
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18.11.2022 07:45 Відповісти
Буде дуже гарно для України якщо ви закриєтесь, будете дотримуватись нейтральної позиціі та не будете облизувати демократів і обливати лайном республіканців. Щоб потім не прийшлося тим лайном вдавитися
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19.11.2022 00:40 Відповісти
О, нарешті прокацапські нутрощі вивалилися з показово чемної оболонки!

Не ******** мене. Я не обливаю лайном республіканців, лише трампістів, бо вони вороги України.
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19.11.2022 04:52 Відповісти
Ой, розкажіть но мені про прокацапські нутрощі детальніше. Ніяк не второпаю як українські псевдопатріоти їх на раз-два-три розпізнають. Особливо якщо вони заховані у показово чемну оболонку. Також цікавить як ви розрізняєте трампістів та нетрампістів. Тавро на лобі жоден не має. Вам не сподобалась перспектива? А на що очікуєте? Сците у вічі, а вам у відповідь "то божа роса"? А тим часом республіканці, що досягли більшості у Палаті Представників, оголосили про розслідування корупційної діяльності родини Байденів. І не тільки. Ознайомтесь на дозвіллі бо ж невідомо скільки крапель інформаціі вам Цензор накапає https://www.forbes.com/sites/saradorn/2022/11/17/house-republicans-target-joe-biden-in-probe-of-his-son-as-gop-promises-onslaught-of-investigations-in-new-congress/?sh=2f0b51c96121
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19.11.2022 06:34 Відповісти
Чому ви, трампісти, з'являєтеся лише в тих новинах, що стосуються допомоги Україні, і виєте, що Україна не так цю допомогу використовує?
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19.11.2022 08:19 Відповісти
Ви навчилися читати але не взмозі зрозуміти прочитане. Це риса всіх байданутих, чи тільки ваша? Цензор настирливо підлизує демократам та обливає багном республіканців. Складається враження, що відробляє гроші. Як відомо, Сорос не спить та фінансує різні проекти, Україна не пройшла повз його увагу. Невже Цензор заплямував себе цією співпрацею? Вам солодко розповідають, що із постачанням зброї в Україну все чудово. Якщо хтось, опираючись на факти та посилаючись на документи, намагається довести інше то ви називаєте його кацапом. Де ваші очі та критичне мислення? Байден- корумпована тварюка, що більшу частину свого життя провела при владі та заплямувала свою репутацію зрадою країн та людей. І ви вважаєте, що він має особливі почуття до України? Він, блокуючи ленд-ліз, персонально відповідальний за смерті . Із новин, в США в розпалі скандал із кріптовалютою. Компанія-другий після Сороса донор демократичної партії. Є данні, що Україна використовувалась для відмивання грошей. Хантер Байден, тепер це, і знову « в Україні корупція». Ті ж самі граблі. Враховуючи, що у новому скандалі постраждало багато вкладників, я не здивуюсь почувши негативні коментарі від пересічних американців щодо допомоги Україні. https://thegrayzone.com/2022/11/15/ftx-ukraine-western-aid/
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19.11.2022 16:31 Відповісти
На моє питання буде відповідь? Чому ви гадите лише під новинами про американську допомогу і про Байдена?
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19.11.2022 17:01 Відповісти
Ви справді такий тупий чи просто прикидаєтесь? Можете не відповідати бо я маю відповідь. Щодо вашого питання, коротко і тему закриваю "БАЙДЕН-КОРРУМПОВАНА ОСОБА ЩО СЬОГОДНІ МАЄ ВПЛИВ. БАЙДЕН С***АВ НА УКРАЇНУ ЯК І НА ВСЕ, ЩО НЕ СТОСУЄТЬСЯ ЙОГО СІМї. УКРАЇНА ОДЕРЖУЄ ДОПОМОГУ НЕ ЗАВДЯКУ А ВСУПЕРЕЧ БАЙДЕНУ, З ТАКИМИ "ПАТРІОТАМИ", ЯК ВИ І ВОРОГИ НЕ ПОТРІБНІ. ГАДИТИ СВОЇЙ (???) КРАЇНІ -ТО ВАШЕ ПОКЛИКАННЯ
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19.11.2022 19:14 Відповісти
Ой як зручно - серонути і в односторонньому порядку "закриваю тему". Давай ще більше капс-локу, щоб всім видно було цей вереск.

Жодне питання, крім Байден-Трамп, тебе в Україні не цікавить, тому не треба прикидатися тут "україночкою".

Отже, ботесо, розводь свої срачі Байден-Трамп у своїй країні, в Кацапстані чи США, а ми тут і без тебе розберемося.
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19.11.2022 20:07 Відповісти
Трампізди - це кончені істоти.
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18.11.2022 08:21 Відповісти
Точно такие же, как и Зедолбни с фанатами ОПЗЖистой старухи - колясочницы и прочих Садовитых пААлковников ОНОтоле с Мешком.
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18.11.2022 08:24 Відповісти
О! Іренка знову вилізла на сценуіз своїм глибоким знанням американської політики
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18.11.2022 15:39 Відповісти
Геть з України кацап пістапратівний
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18.11.2022 17:13 Відповісти
А ти вже зганяла в Каліфорнію, чи фейсконтроль не пройшла?
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18.11.2022 19:07 Відповісти
Що ви все носитеся з однією маргіналкою-трампісткою, а листа 30-ти конгресменів-демократів до Байдена з вимогою припинити допомогу Україні не помічаєте? Наступний президент буде республіканцем -не плюй у колодязь. А Байден вас продасть, а потім купить і знову продасть, але вже дорожче.
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18.11.2022 09:33 Відповісти
там з обох боків десь біля 30 кондомів, так що ти не заганяй: ми все добре бачимо просто тебе до відома не ставимо
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18.11.2022 11:42 Відповісти
На фоне охеревших мудаков и Запорожья замешаных в корупции на фоне того как тырят гуманитраку ，даже если это козни Трампа ，нечего страшного ，пусть отчтываются !!! *****
Если посчитать сумму со всех международных доноров то там речь о 70-80 ярдах будет ! Да пусть отчитываются до копейки !
А вообще судя по тому как живут беженцы из украины в европе и сколько денег на ето выделяется ，напрашиваются два вывода либо европейцы на столько осторожные что каждый евро цент считают не дай бого укранцу он поступит либо они тоже ****** бапки . Отличный способ нажится
Потому что ну вы хоть по потолку походите но сумма выделенная на беженцев в европе несоразмерна выплатам тем же самым украинцам в европе от слова совсем . При всем при том что много додюросердечных европейцев в первые месяцы войны сами тащили из своих жомов гуманитарку .
Да пусть отчитываются могу и в сотый раз повтрить !!!!
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18.11.2022 09:37 Відповісти
ШТАТИ та й увесь світ не збирається підтримувати паханат в Україні : їм досить було Афганістана , зкурвленого кремлівським паханатом....і чим це глитайперевертень злодійбєня закінчилось ???
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18.11.2022 10:15 Відповісти
Спитати забули в цих недоумків що і куди. Республіканці - це та сама русня тільки в іншій упаковці.
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18.11.2022 11:39 Відповісти
Ещё раз для тех, кто и до сих пор делает ошибки:

Палата представителей насчитывает 435 участвующих в голосовании членов и 6 не участвующих, каждый из которых представляет свой избирательный округ и переизбирается раз в два года. Места в палате представителей распределяются среди штатов на основе численности населения. Данным порядком выборов в США реализуется принцип народовластия.
Сенат состоит из 100 членов, работающих шестилетний срок. Каждый штат имеет двух сенаторов, независимо от населения. Так реализуется принцип независимости штатов. Раз в два года примерно одна треть Сената переизбирается в порядке ротации. Ротация построена таким образом, чтобы в течение любого шестилетнего цикла сенаторы от каждого штата переизбирались дважды: по разу на каждую из двух позиций от штата.
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18.11.2022 15:47 Відповісти
Любо- дорого дивитися як єрмаковська шобла запереживала. Аудитів і ревізій бояться тільки злодії. Якщо українці нездатні впоратися зі своїми ж зрадниками і злодіями то американці це зроблять за вас! Чи не на часі !!!))
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18.11.2022 19:01 Відповісти
Наблюдаю тоже как ботофермы повара и Ермака забегали. Это доброго старика Байдена можно было *********, но пришел конец оскорблениям и визгам из Банковой. Потому что каждое поганое слово в сторону американцев теперь будет иметь последствия для всей Украины. Никто не забыл нахальные безнаказанные оскорбления шакалов Ермака в отношении Конгрессвумен Виктории Спартц. Если украинцам Ермак дороже чем Украина значит так тому и быть
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18.11.2022 20:24 Відповісти
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