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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Рютте про вирок суду щодо MH17: "Буде продовження"

рютте

Винесення вироку обвинуваченим у справі про збитий рейс MH17 є важливим кроком, але ця тема ще не закрита.

Про це заявив після оголошення вироку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Вердикт щодо слідства про MH17 був довгоочікуваним. Добре, що цього етапу досягнуто. Будуть і інші кроки у пошуках істини та справедливості для жертв та їхніх близьких. Але це, безумовно, важкий і тривожний день для багатьох членів сімей та друзів тих 298 осіб, які тоді загинули", – заявив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вирок у справі MH17 - основа, щоб засудити винних вищого рівня за злочин агресії проти України, - Зеленський

Автор: 

Нідерланди (1585) суд (11736) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Рютте Марк (425)


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Топ коментарі
+5
в Нюрнбергу трибунал провели через рік ! може просто справа була дуже маленька , якась світова війна всього лиш ...
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18.11.2022 01:40 Відповісти
+4
Ще 9 років?
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18.11.2022 01:31 Відповісти
+3
Цілком логічно. Велику справу можно і за 30 років досуду не довести, тож краще частинами.
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18.11.2022 01:30 Відповісти
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Цілком логічно. Велику справу можно і за 30 років досуду не довести, тож краще частинами.
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18.11.2022 01:30 Відповісти
в Нюрнбергу трибунал провели через рік ! може просто справа була дуже маленька , якась світова війна всього лиш ...
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18.11.2022 01:40 Відповісти
То було давно і неправда. Ближче до тіла - Мілошевича п'ять років судили і не змогли засудити. А ***** ще зловити треба.
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18.11.2022 05:42 Відповісти
рік це довго...он у середньовіччя відьму відразу, як з каменем на шеї не втопилась, спалювали
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18.11.2022 11:38 Відповісти
мою матір збив насмерть 14.01.2022 , 28.07.2022 відбувся суд , який визнав водія винним . вбивця подав апеляцію суд відбудеться 23.02.2023 і весь цей час вбивця вільно гуляє . правда гарно ? ось таке гуманне правосуддя .
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18.11.2022 11:52 Відповісти
друже, я співчуваю тобі, але порівнювати українське і міжнародне правосуддя то не зовсім корректно. В Миколаєві відома справа цигана Казімірова який вбив дівчину на пішоходному переході в 2009 році і як смертельно хворий був відпущенний на волю, де неодноразово його ловили під кайфом за кермом...зараз в розшуку за вимагання....оце апофєоз "кривосуддя"
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18.11.2022 12:10 Відповісти
що можно було розслідувати 8 років при ******** технологіях ? хай рік , два з перевірками ! за цей час народились діти і закінчили перший клас ! з такими темпами правосуддя взагалі не потрібне !
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18.11.2022 12:51 Відповісти
поясню тобі...розслідування почалось в 2014...місце злочину знаходиться на окупованій території, русня усіляко перешкоджала...йшла кропітка робота по сбору доказів...Наприклад фотоапарат який зафіксував реверсивний слід від пуску ракети був викуплений у його господаря...Свідки, в основному, були витягнуті з окупованих територій і отримали право на життя в ЄС, звісно з пожиттєвим утриманням. В 2019 році слідство зібрало достатньо доказів стосовно 4-х осіб і їхня справа була відокремлена і передана до суду в листопаді 2019 року. Перше засідання суду відбулось 7 березня 2020 року...Ковід вніс свої правки, надалі адвокати Пулатова як могли затянували процес і ось 17 листопада вирок суду. Як на мене це нормально з урахуванням всіх складнощів. Саме слідство розпочате в 2014 іде досі, але вже стосовно вищих посад. Зокрема командира 53 бригади ППО якій належав БУК, Голови військ ППО кацапії, Голови Прикордонної служби кацапії... тож це не крапка. Далеко не крапка.
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18.11.2022 13:26 Відповісти
частини свідків вже немає в живих , злочинців теж ! коли в тебе щось болить болить , а готуються лікувати 8 років це добре . 2 роки засідали! як щоб все робилось такими темпами людство давно вимерло !
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18.11.2022 13:40 Відповісти
Ще 9 років?
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18.11.2022 01:31 Відповісти
не смішіть мої тапки
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18.11.2022 01:51 Відповісти
Пару років збирали папірці, потім ще стільки ж читали гуртом, а тепер поставили печатки і підписи , щоб знову зробити новий стос папірців. Таке враження, що перегортання паперів це такий сеанс самозаспокоєння. Де зброя бюргери? Маньяка треба вбити, а не ховатись за паперами.
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18.11.2022 02:18 Відповісти
крикун дешевий))
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18.11.2022 11:31 Відповісти
Як! ще не кінець... та то триндець, ото "оперативність. А давайте ще трошки, там гляди і винні самі здохнуть...від старості і ділу кінець
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18.11.2022 06:29 Відповісти
Я так гадаю Ви спец з росслідувань, можете починати збирати докази, гадаю ви за пару місяців справитесь
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18.11.2022 11:02 Відповісти
Санта Барбара........їм діти з того боїнгу не сняться.....
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18.11.2022 07:43 Відповісти
не мели дурню, в Нідерландах дуже серйозне ставлення до цієї справи. Родини загиблих створили ассоціацію і мають вплив на справу
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18.11.2022 11:32 Відповісти
 
 