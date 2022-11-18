Рютте про вирок суду щодо MH17: "Буде продовження"
Винесення вироку обвинуваченим у справі про збитий рейс MH17 є важливим кроком, але ця тема ще не закрита.
Про це заявив після оголошення вироку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Вердикт щодо слідства про MH17 був довгоочікуваним. Добре, що цього етапу досягнуто. Будуть і інші кроки у пошуках істини та справедливості для жертв та їхніх близьких. Але це, безумовно, важкий і тривожний день для багатьох членів сімей та друзів тих 298 осіб, які тоді загинули", – заявив Рютте.
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