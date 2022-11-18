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Новини Війна
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Росія офіційними і неофіційними каналами пропонує Україні перемовини без умов, - Арахамія

давид,арахамія

Ситуація змінилася і тепер Україна має умови, коли буде сідати за стіл.

Голова української переговорної групи з РФ Давид Арахамія в ефірі Радіо НВ заявив, що Росія всіляко намагається посадити Україну за стіл переговорів, передає Цензор.НЕТ.

"Є пропозиції [Росії щодо перемовин]. Надходять вони і офіційними, і неофіційними каналами. Меседж досить абстрактний: "Давайте сядемо за стіл безумовних перемовин". У березні було багато умов — малювали "денацифікації" і таке інше", — розповів Арахамія.

За його словами, ситуація змінилася, завдяки зусиллям Збройних сил України упродовж майже дев’яти місяців війни: "Ситуація трошки змінилася і тепер у нас є умови, коли ми будемо сідати за стіл".

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Водночас, Арахамія прокоментував слова речник російського президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України — це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

"Це шантаж. <...> Вони дійсно намагаються таким чином нас примусити до якихось дуже дивних перемовин. Їм потрібна просто якась тактична пауза для того, щоб перезарядитися, провести перегрупування", — пояснив Арахамія.

Автор: 

перемовини (3009) росія (65994) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+114
я не можу слухати цього покидька
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18.11.2022 01:03 Відповісти
+63
Банда бородата, ви чули, що сказав Залужний відносно всяких переговорів? Чи вам позакладало, що ви кожен день мусолите цю тему по черзі з найвеличнішим гівнокомандувачем?
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18.11.2022 01:21 Відповісти
+60
Неофіційними - це через бізнес-партньора Арахамії Абрамовіча?
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18.11.2022 01:05 Відповісти
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дешевый петух должен висеть рядом с хйлом
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18.11.2022 09:10 Відповісти
Це зрадник. З чиєї він команди?
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18.11.2022 09:13 Відповісти
В лаптєстані є такий маразматик - проханов.Так от він порівняв перемовини з Україною,як такі собі Хасавюртовські домовленості,які дали змогу рашистам "зализати рани",підготуватись і почати Другу чеченську війну.НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН З РАШИТАМИ.
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18.11.2022 09:15 Відповісти
А що з Абрамовичем? Гаманець пуйла поділився вже грошима?
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18.11.2022 09:23 Відповісти
**** зеленожопая...тьху...
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18.11.2022 09:45 Відповісти
Опять из ОП сбежала обезьяна?
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18.11.2022 09:51 Відповісти
Арахімія говорить правду бо як на відомого зрадника всі російськи діячи виходять на нього.
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18.11.2022 09:54 Відповісти
І АраХамія якраз один з таких каналів.
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18.11.2022 10:01 Відповісти
нет смысла тратить время. Полный разгром шайки болот мацкковии...
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18.11.2022 10:09 Відповісти
Кацапам потрібні не самі переговори ,а час на перегрупування і на відновлення армії.
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18.11.2022 10:22 Відповісти
його потрібно поголити всього
https://www.youtube.com/watch?v=iUon920U8cI
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18.11.2022 10:34 Відповісти
Арахімії вірити себе неповажати.
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18.11.2022 10:43 Відповісти
Арахламідія повинен років 15 шити рукавички для полоненних кацапів, які будуть виконувати чорну роботу .
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18.11.2022 10:53 Відповісти
Арахамія наволоч брехлива
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18.11.2022 10:58 Відповісти
https://t.me/tZEinform tZEinform , 18/11.22, 02:55

Голова фракції "Слуга народу" в ВР України Давид Арахамія веде переговори з представниками олігархічних структур РФ Дмитром Мазепіним і Романом Абрамовичем, щодо умов початку переговорного процесу між РФ і Україною. З російської сторони це курується секретарем РБ РФ Патрушевим, зі сторони України Арахамія замикається на Зеленському в обхід Єрмака.
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18.11.2022 12:10 Відповісти
Агрохімський канал
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18.11.2022 12:42 Відповісти
Вже остогидло читати цю тему
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18.11.2022 12:43 Відповісти
ця мавпа знову вилiзла ?

Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена "авторитету" дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков

За даними політичного експерта Олександра Кочеткова, правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету "Наріка" та бізнесмена Веміра Давітяна, друга голови парламентської партії "Слуга народу" Давида Арахамії до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі.

Джерело:

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18.11.2022 13:15 Відповісти
Спеціально дратують суспільство, бо захопити не вийшло, то давай качати зсередини.
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18.11.2022 14:13 Відповісти
ого шестірка абрамовича вирішила слово взяти
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18.11.2022 15:18 Відповісти
А вот и Арахамию после многих зашкваров решили вернуть в медийное поле)) Кокосовый обдолбыш должен сидеть в тюрьме за то что лично лоббировал лицензию для российской 1ХБЕТ, воровал вместе с Ермаком гуманитарную помощь в Запорожье, выводил из санкционных списков некоторых москалей и т..д.
Никаких переговоров зеленая плесень.
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18.11.2022 16:36 Відповісти
Условие УКРАИНЫ должно быть одно-вовка*****кабаев пускай сдохнет и висит на кремлевских курантах как феерическое *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2022 19:09 Відповісти
Это называется окно овертона. Вместо категорического отрицаня переговоров до капитуляции - Астролябия потихоньку втирает нам что вот де... при каких-то условиях... мы сядем перговАриваться... А мы ж этой подмены парадигмы , "конечно е замечаем" потому что тупые зеленотвари думают, что они очень хитрые... Ну , в чём -то они правы..Среди дебилов - наверно хитрые. Только мы не дебилы
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19.11.2022 01:28 Відповісти
Полезли герои...
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19.11.2022 02:00 Відповісти
Одягнути в однострій був би вилитий чмоня.
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20.11.2022 16:10 Відповісти
Пишемо петицію про виключення його з переговорної групи, а він ще й голова. Домоглися ж виключення двох гнид з НОК.
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21.11.2022 08:17 Відповісти
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