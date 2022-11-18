Росія офіційними і неофіційними каналами пропонує Україні перемовини без умов, - Арахамія
Ситуація змінилася і тепер Україна має умови, коли буде сідати за стіл.
Голова української переговорної групи з РФ Давид Арахамія в ефірі Радіо НВ заявив, що Росія всіляко намагається посадити Україну за стіл переговорів, передає Цензор.НЕТ.
"Є пропозиції [Росії щодо перемовин]. Надходять вони і офіційними, і неофіційними каналами. Меседж досить абстрактний: "Давайте сядемо за стіл безумовних перемовин". У березні було багато умов — малювали "денацифікації" і таке інше", — розповів Арахамія.
За його словами, ситуація змінилася, завдяки зусиллям Збройних сил України упродовж майже дев’яти місяців війни: "Ситуація трошки змінилася і тепер у нас є умови, коли ми будемо сідати за стіл".
Водночас, Арахамія прокоментував слова речник російського президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України — це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.
"Це шантаж. <...> Вони дійсно намагаються таким чином нас примусити до якихось дуже дивних перемовин. Їм потрібна просто якась тактична пауза для того, щоб перезарядитися, провести перегрупування", — пояснив Арахамія.
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Джерело:
Никаких переговоров зеленая плесень.