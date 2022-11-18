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Новини Російські терористи збили Боїнг
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МЗС Польщі про справу МН17: Вирок у Гаазі - сигнал для Путіна

путін

Вирок суду в Гаазі винуватцям знищення літака рейсу MH17 у липні 2014 року є сигналом для Путіна, що воєнних злочинців чекатиме ув’язнення.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він назвав дуже позитивним фактом те, що врешті винуватці понесуть відповідальність за цей злочин. "І, можливо, це є сигналом для Путіна і йому подібних, що Захід змінює свій підхід, і засуджує злочинців на ув’язнення", - сказав Ясіна.

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Він також відзначив, що суд у Гаазі оцінив: покарання за смерть людей в авіакатастрофі не може бути меншим, ніж за звичайне вбивство.

Автор: 

Польща (8621) путін володимир (24103) суд (11736) МЗС Польщі (217) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+18
Это просто смешно, если бы не было так грустно. В этом массовом убийстве и террористическом акте есть исполнители и организаторы. Так вот Гаагский суд 8 лет сопли размазывал и наказал 4 человек исполнителей, а вот как раз организаторов оставили и не трогали. Это не правосудие, это херняб.
Как раз вот путин и все его кодло смеется с европейского правосудия, 8 лет по самолету разбирались. Так по войне они будут лет 50 разбираться и виновные будут командиры или пару генералов. А путин, шойгу и прочяя срань останется в сторонке. Гавно такое правосудие.
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18.11.2022 06:10 Відповісти
+13
Що він верзе? Який ще нахрєн сигнал для путіна? А десятки тисяч вбитих і закатованих це ще не було сигналом, нє? там вже сигнальна лампа мала б перегоріти давно.
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18.11.2022 02:26 Відповісти
+9
Дурня це все, визнали якихось третіх осіб винними, а головного бандита навіть не зачіпали.
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18.11.2022 06:30 Відповісти
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Що він верзе? Який ще нахрєн сигнал для путіна? А десятки тисяч вбитих і закатованих це ще не було сигналом, нє? там вже сигнальна лампа мала б перегоріти давно.
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18.11.2022 02:26 Відповісти
Гіркін де?на лаві підсудних? чи може в буцигарні сидить?
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18.11.2022 02:45 Відповісти
ДБЛИ БЛД!!!!
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18.11.2022 04:09 Відповісти
Это просто смешно, если бы не было так грустно. В этом массовом убийстве и террористическом акте есть исполнители и организаторы. Так вот Гаагский суд 8 лет сопли размазывал и наказал 4 человек исполнителей, а вот как раз организаторов оставили и не трогали. Это не правосудие, это херняб.
Как раз вот путин и все его кодло смеется с европейского правосудия, 8 лет по самолету разбирались. Так по войне они будут лет 50 разбираться и виновные будут командиры или пару генералов. А путин, шойгу и прочяя срань останется в сторонке. Гавно такое правосудие.
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18.11.2022 06:10 Відповісти
Трьох, одного виправдав.
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18.11.2022 08:21 Відповісти
Дурня це все, визнали якихось третіх осіб винними, а головного бандита навіть не зачіпали.
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18.11.2022 06:30 Відповісти
Поляки це серйозно розповідають?😦
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18.11.2022 06:44 Відповісти
Цирк на дроті, а не вирок. Сигнал для пуйла "роби так і надалі, тобі нічого не буде"
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18.11.2022 07:06 Відповісти
Якій Нахрен Сігнал......
Воно без Приймача в голові в загалі....
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18.11.2022 07:34 Відповісти
Ничего ему не будет. Этот "суд" такой же, как вся ООН. Вспомните 1995 год, как судили сербских руководителей, а Насера Орича наоборот - оправдали. В материалах по этому вопросу вы вообще не найдёте упоминаний о том, что творили мусульмане вокруг Сребреницы, хотя было достаточно свидетелей о геноциде со стороны формирований под руководством Орича, да и сам он этого не скрывал. "Правосудие" в Гааге выборочное, политически сформированное.
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18.11.2022 07:51 Відповісти
Турция закрывает для РФ выходы в проливы Босфор и Дарданеллы https://charter97.org/ru/news/2022/11/18/524658/comments/#comments 1 18.11.2022, 8:50 4,662

Анкара отрежет российскую нефть от транспортировки через Средиземное море.

С 1 декабря Турция закроет для РФ выходы в проливы Босфор и Дарданеллы. Суда с российской нефтью не получат разрешение на прохождение акватории, если не предоставят страхового покрытия, сообщает https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-17/turkey-to-demand-insurance-details-for-tankers-passing-bosphorus/ Bloomberg .

Финт Анкары заключается в том, что с 5 декабря российские нефтяники не смогут свободно получать страховку. Через 2,5 недели этот документ будет доступен только тем танкерам, которые транспортируют нефть по цене ниже установленного «потолка».

Санкции, которые отрежут российских нефтяников от международных страховых услуг, вскоре станут тотальными. К ограничениям присоединилась Великобритания, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, которая обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов.

Как только этот «коридор возможностей» для РФ захлопнется, она практически будет лишена доступа к огромному топливному рынку, где долгое время занимала лидирующие позиции.

В результате решения Турции под угрозой окажется весь экспорт российской нефти из черноморских портов - около 650 тысяч баррелей в сутки. Реакции Москвы пока не последовало.
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18.11.2022 08:11 Відповісти
Вони вже майже налагодили страхування китайськими та підставними компаніями. Крім того, основне транспортування нафти йде не через Босфор. Так що це турки для себе вигоду зробили - щоб через турецький потік транспортували. А далі турки стають гравцями на ринку нафти.
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18.11.2022 08:54 Відповісти
Який стгнал терористу? То секоріше за все сигнал кацапам, бо їм починає боятися весь нормальний світ, відвертається він них і не хоче мати з ними справи. Відшкодування дурних ідей ляже також нга плечі кацапів.
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18.11.2022 08:28 Відповісти
Цьому покидьку ваші сигнали до д....
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18.11.2022 08:55 Відповісти
Твори что хочешь, если у тебя ядерка. Вот такой сигнал.
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18.11.2022 09:24 Відповісти
Сигналите і сигналите вже засигналили,а воно вбиває кожен день українців і знищує країну.Метр на підборах залив кров'ю Україну,а ці несчасні 100см. роблять,що хочуть з великим заходом.
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18.11.2022 11:39 Відповісти
І цирк на дроті

Тільки Божий суд справедливий
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18.11.2022 12:45 Відповісти
 
 