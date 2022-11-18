МЗС Польщі про справу МН17: Вирок у Гаазі - сигнал для Путіна

Вирок суду в Гаазі винуватцям знищення літака рейсу MH17 у липні 2014 року є сигналом для Путіна, що воєнних злочинців чекатиме ув’язнення.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він назвав дуже позитивним фактом те, що врешті винуватці понесуть відповідальність за цей злочин. "І, можливо, це є сигналом для Путіна і йому подібних, що Захід змінює свій підхід, і засуджує злочинців на ув’язнення", - сказав Ясіна.

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Він також відзначив, що суд у Гаазі оцінив: покарання за смерть людей в авіакатастрофі не може бути меншим, ніж за звичайне вбивство.