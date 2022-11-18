МЗС Польщі про справу МН17: Вирок у Гаазі - сигнал для Путіна
Вирок суду в Гаазі винуватцям знищення літака рейсу MH17 у липні 2014 року є сигналом для Путіна, що воєнних злочинців чекатиме ув’язнення.
Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він назвав дуже позитивним фактом те, що врешті винуватці понесуть відповідальність за цей злочин. "І, можливо, це є сигналом для Путіна і йому подібних, що Захід змінює свій підхід, і засуджує злочинців на ув’язнення", - сказав Ясіна.
Він також відзначив, що суд у Гаазі оцінив: покарання за смерть людей в авіакатастрофі не може бути меншим, ніж за звичайне вбивство.
Топ коментарі
+18 Игорь Бондович
показати весь коментар18.11.2022 06:10 Відповісти Посилання
+13 John Aba
показати весь коментар18.11.2022 02:26 Відповісти Посилання
+9 krot_lub
показати весь коментар18.11.2022 06:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как раз вот путин и все его кодло смеется с европейского правосудия, 8 лет по самолету разбирались. Так по войне они будут лет 50 разбираться и виновные будут командиры или пару генералов. А путин, шойгу и прочяя срань останется в сторонке. Гавно такое правосудие.
Воно без Приймача в голові в загалі....
Анкара отрежет российскую нефть от транспортировки через Средиземное море.
С 1 декабря Турция закроет для РФ выходы в проливы Босфор и Дарданеллы. Суда с российской нефтью не получат разрешение на прохождение акватории, если не предоставят страхового покрытия, сообщает https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-17/turkey-to-demand-insurance-details-for-tankers-passing-bosphorus/ Bloomberg .
Финт Анкары заключается в том, что с 5 декабря российские нефтяники не смогут свободно получать страховку. Через 2,5 недели этот документ будет доступен только тем танкерам, которые транспортируют нефть по цене ниже установленного «потолка».
Санкции, которые отрежут российских нефтяников от международных страховых услуг, вскоре станут тотальными. К ограничениям присоединилась Великобритания, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, которая обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов.
Как только этот «коридор возможностей» для РФ захлопнется, она практически будет лишена доступа к огромному топливному рынку, где долгое время занимала лидирующие позиции.
В результате решения Турции под угрозой окажется весь экспорт российской нефти из черноморских портов - около 650 тысяч баррелей в сутки. Реакции Москвы пока не последовало.
Тільки Божий суд справедливий