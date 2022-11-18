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Новини Війна
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Росіяни вдарили по обладнанню газової промисловості на Харківщині. Є постраждалі

газ

Російські окупацінйі війська завдали ударів по критичній інфраструктурі області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали 8 людей - працівники та поліцейські, усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що росіяни завдавали ударів по населених пунктах, які розташовані біля лінії фронту: Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по селу в Запорізькій області. ФОТО

"Мінна небезпека в області залишається. У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік, отримав вибухову травму та госпіталізований. Піротехнічні підрозділи продовжують ліквідовувати замінування, протягом доби знищили 219 вибухонебезпечних предметів", - додав Синєгубов.

газ (10493) обстріл (29105) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Прекращайте иранзит газа и нефти в ЕС!
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18.11.2022 09:10 Відповісти
нужно не прекращать, а отбирать как компенсацию.
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18.11.2022 09:15 Відповісти
Какой прекращайте. Вы же слышали, что уже на полном серьезе обговаривают возобновление работы аммиакопровода на экспорт кацапского аммиака через Одессу. Что бы потом козломорды могли нас еще и отравить, разбив терминалы, тех кто от холода не вымрет.
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18.11.2022 09:35 Відповісти
Разбомбить все российские газодобывающие и нефтедобывающие предприятия!

Там везде используется западное оборудование! А запад уже оборудование не поставляет - поэтому они их не смогут восстановить.
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18.11.2022 09:51 Відповісти
Ну так нещодавно вихвалялися в змі, що почали видобудовувати газ на звільнених територіях. А я писав, о краще мовчати, бо прилетить
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18.11.2022 09:54 Відповісти
Грета що каже?
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18.11.2022 10:05 Відповісти
 
 