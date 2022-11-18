Росіяни вдарили по обладнанню газової промисловості на Харківщині. Є постраждалі
Російські окупацінйі війська завдали ударів по критичній інфраструктурі області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали 8 людей - працівники та поліцейські, усі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що росіяни завдавали ударів по населених пунктах, які розташовані біля лінії фронту: Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.
"Мінна небезпека в області залишається. У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік, отримав вибухову травму та госпіталізований. Піротехнічні підрозділи продовжують ліквідовувати замінування, протягом доби знищили 219 вибухонебезпечних предметів", - додав Синєгубов.
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Там везде используется западное оборудование! А запад уже оборудование не поставляет - поэтому они их не смогут восстановить.