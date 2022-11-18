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Новини Війна
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Війська РФ вночі хаотично обстрілювали громади Донеччини, жертв немає, - ОВА

донеччина

Ніч на Донеччині минула з поодинокими обстрілами на різних ділянках фронту, але без жертв серед цивільних.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під вогонь потрапили Вугледар та Новоукраїнка. У Вугледарі пошкоджено 2 будинки.

На Донецькому напрямку були хаотичні обстріли околиць Авдіївської та Мар'їнської громад.

На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Васюківки, Роздолівки та Бахмутського Соледарської громади і на околицях Торецької громади. Наслідки обстрілів уточнюємо", - розповів глава обладміністрації.

Також читайте: Найскладніша обстановка залишається на Донбасі: війська РФ намагаються вийти на адмінкордон Донецької області, за тиждень понад 500 боїв, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Донецька область (8788) Кириленко Павло (907)


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