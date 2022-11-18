Війська РФ вночі хаотично обстрілювали громади Донеччини, жертв немає, - ОВА

Ніч на Донеччині минула з поодинокими обстрілами на різних ділянках фронту, але без жертв серед цивільних.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під вогонь потрапили Вугледар та Новоукраїнка. У Вугледарі пошкоджено 2 будинки.



На Донецькому напрямку були хаотичні обстріли околиць Авдіївської та Мар'їнської громад.



На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Васюківки, Роздолівки та Бахмутського Соледарської громади і на околицях Торецької громади. Наслідки обстрілів уточнюємо", - розповів глава обладміністрації.

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