Війська РФ вночі хаотично обстрілювали громади Донеччини, жертв немає, - ОВА
Ніч на Донеччині минула з поодинокими обстрілами на різних ділянках фронту, але без жертв серед цивільних.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку під вогонь потрапили Вугледар та Новоукраїнка. У Вугледарі пошкоджено 2 будинки.
На Донецькому напрямку були хаотичні обстріли околиць Авдіївської та Мар'їнської громад.
На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Васюківки, Роздолівки та Бахмутського Соледарської громади і на околицях Торецької громади. Наслідки обстрілів уточнюємо", - розповів глава обладміністрації.
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