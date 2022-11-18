Російський шпигун, який був обміняний 4 роки тому, втік з РФ назад до Естонії через незгоду з вторгненням Росії в Україну
Артем Зінченко, який кілька років тому засуджений в Естонії за роботу на російські спецслужби і в 2018 році обміняний на Райво Сусі, звинуваченого в Росії в шпигунстві, повернувся до Естонії і попросив політичного притулку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR.
35-річний Зінченко в бесіді пояснив своє повернення незгодою з російським вторгненням в Україну.
"24 лютого для мене зруйнували все, що було між мною та моєю державою", - сказав він.
Поліція безпеки заарештувала Зінченка у січні 2017 року за підозрою у шпигунстві. Згодом він був засуджений на п'ять років ув'язнення, але відсидівши близько року, був помилуваний для обміну на громадянина Естонії Райво Сусі, який був затриманий у Росії за звинуваченням у шпигунстві та засуджений до 12 років колонії суворого режиму. Обмін відбувся 10 лютого 2018 року на мосту через річку Піуса.
За словами Зінченка, він не був до обміну перевербований поліцією безпеки Естонії як подвійний агент. Він також не став докладно коментувати, що сталося з ним після повернення до Росії, зазначивши, що його там незабаром залишили самого по собі, і він зіткнувся з "великою кількістю проблем, які треба було вирішувати, починаючи нове життя".
Зінченко додав, що після повернення там все дуже змінилося, і ситуація погіршувалась з кожним роком.
"Я бачив, що тут керує режим з усіма аспектами тоталітаризму", - сказав він, додавши, що після 24 лютого він зрозумів, що він більше не має з Росією нічого спільного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Брєхня-я ! . Всьому світу відомо що - рудскіє сваіх нє брасають . !!
В мережі з'явилося відео, яке опублікував військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), де дві жінки обурюються, що їхні односельці годували та прихищали в себе окупантів і є явними прихильниками "руского міра", але їх за це ніяк не покарали.