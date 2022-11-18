Російський шпигун, який був обміняний 4 роки тому, втік з РФ назад до Естонії через незгоду з вторгненням Росії в Україну

Артем Зінченко, який кілька років тому засуджений в Естонії за роботу на російські спецслужби і в 2018 році обміняний на Райво Сусі, звинуваченого в Росії в шпигунстві, повернувся до Естонії і попросив політичного притулку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR.

35-річний Зінченко в бесіді пояснив своє повернення незгодою з російським вторгненням в Україну.

"24 лютого для мене зруйнували все, що було між мною та моєю державою", - сказав він.

Поліція безпеки заарештувала Зінченка у січні 2017 року за підозрою у шпигунстві. Згодом він був засуджений на п'ять років ув'язнення, але відсидівши близько року, був помилуваний для обміну на громадянина Естонії Райво Сусі, який був затриманий у Росії за звинуваченням у шпигунстві та засуджений до 12 років колонії суворого режиму. Обмін відбувся 10 лютого 2018 року на мосту через річку Піуса.

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За словами Зінченка, він не був до обміну перевербований поліцією безпеки Естонії як подвійний агент. Він також не став докладно коментувати, що сталося з ним після повернення до Росії, зазначивши, що його там незабаром залишили самого по собі, і він зіткнувся з "великою кількістю проблем, які треба було вирішувати, починаючи нове життя".

Зінченко додав, що після повернення там все дуже змінилося, і ситуація погіршувалась з кожним роком.

"Я бачив, що тут керує режим з усіма аспектами тоталітаризму", - сказав він, додавши, що після 24 лютого він зрозумів, що він більше не має з Росією нічого спільного.