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Новини Війна
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Російський шпигун, який був обміняний 4 роки тому, втік з РФ назад до Естонії через незгоду з вторгненням Росії в Україну

естонія

Артем Зінченко, який кілька років тому засуджений в Естонії за роботу на російські спецслужби і в 2018 році обміняний на Райво Сусі, звинуваченого в Росії в шпигунстві, повернувся до Естонії і попросив політичного притулку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR.

35-річний Зінченко в бесіді пояснив своє повернення незгодою з російським вторгненням в Україну.

"24 лютого для мене зруйнували все, що було між мною та моєю державою", - сказав він.

Поліція безпеки  заарештувала Зінченка у січні 2017 року за підозрою у шпигунстві. Згодом він був засуджений на п'ять років ув'язнення, але відсидівши близько року, був помилуваний для обміну на громадянина Естонії Райво Сусі, який був затриманий у Росії за звинуваченням у шпигунстві та засуджений до 12 років колонії суворого режиму. Обмін відбувся 10 лютого 2018 року на мосту через річку Піуса.

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За словами Зінченка, він не був до обміну перевербований поліцією безпеки Естонії як подвійний агент. Він також не став докладно коментувати, що сталося з ним після повернення до Росії, зазначивши, що його там незабаром залишили самого по собі, і він зіткнувся з "великою кількістю проблем, які треба було вирішувати, починаючи нове життя".

Зінченко додав, що після повернення там все дуже змінилося, і ситуація погіршувалась з кожним роком.

"Я бачив, що тут керує режим з усіма аспектами тоталітаризму", - сказав він, додавши, що після 24 лютого він зрозумів, що він більше не має з Росією нічого спільного.

втеча (221) росія (65994) шпигунство (1013) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+12
гоните его в шею, русским верить-себе дороже..., хорошие русские не видны в тепловизор...
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18.11.2022 10:23 Відповісти
+11
Перевзуваються на ходу
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18.11.2022 10:18 Відповісти
+9
Ага.Кацап,шпигун,"незгоден".
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18.11.2022 10:23 Відповісти
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Перевзуваються на ходу
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18.11.2022 10:18 Відповісти
"А что так можно было?"
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18.11.2022 10:18 Відповісти
гоните его в шею, русским верить-себе дороже..., хорошие русские не видны в тепловизор...
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18.11.2022 10:23 Відповісти
Ага.Кацап,шпигун,"незгоден".
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18.11.2022 10:23 Відповісти
Він шпугував у демократичній країні, не знаючи,що його оркостан уже дно. Це у нього синдром
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18.11.2022 10:23 Відповісти
Естонцям треба "Акваріум" Суворова дати прочитати.Наівні,як діти.
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18.11.2022 10:24 Відповісти
Він також не став докладно коментувати, що сталося з ним після повернення до Росії, зазначивши, що його там незабаром залишили самого по собі,)) Джерело:
Брєхня-я ! . Всьому світу відомо що - рудскіє сваіх нє брасають . !!
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18.11.2022 10:27 Відповісти
Людина жила в Європі ,нах йому та раша)))
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18.11.2022 10:33 Відповісти
Жителі звільнених від окупантів населених пунктів на південному напрямку скаржаться на те, що українська влада ніяк не карає місцевих, які допомагали загарбником, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

В мережі з'явилося відео, яке опублікував військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), де дві жінки обурюються, що їхні односельці годували та прихищали в себе окупантів і є явними прихильниками "руского міра", але їх за це ніяк не покарали.
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18.11.2022 10:47 Відповісти
Згодом.
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18.11.2022 12:10 Відповісти
І лось надувний
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18.11.2022 11:18 Відповісти
нормальну легенду вигадали чуваку у фсб. зараз естонці заплачуть, пожаліють і дозволять залишитися
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18.11.2022 11:40 Відповісти
сміливий, не кувалду-пригожина не боїться нарватися
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18.11.2022 12:22 Відповісти
Звичайно. для такого потрібний поліграф, якщо дійсно втік щиро, буде чудовим контррозвідником.
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18.11.2022 13:38 Відповісти
 
 