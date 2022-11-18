Фінляндія витратить 139 мільйонів євро на кордон з Росією

У четвер, 17 листопада, уряд Фінляндії запропонував витратити на будівництво паркану вздовж кордону з Росією 139 млн євро

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Покритий лісом кордон у нинішньому вигляді захищений переважно легкими дерев'яними парканами, призначеними для запобігання бродяжництва худоби.

Управління прикордонної служби країни заявило, що планує побудувати паркан довжиною у 130-260 км. Вони будуть охоплювати зокрема пункти перетину кордону та прилеглі до них райони на південному сході Фінляндії.

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