Фінляндія витратить 139 мільйонів євро на кордон з Росією
У четвер, 17 листопада, уряд Фінляндії запропонував витратити на будівництво паркану вздовж кордону з Росією 139 млн євро
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Покритий лісом кордон у нинішньому вигляді захищений переважно легкими дерев'яними парканами, призначеними для запобігання бродяжництва худоби.
Управління прикордонної служби країни заявило, що планує побудувати паркан довжиною у 130-260 км. Вони будуть охоплювати зокрема пункти перетину кордону та прилеглі до них райони на південному сході Фінляндії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Elena Maslova
показати весь коментар18.11.2022 10:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Evgeny N
показати весь коментар18.11.2022 12:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Aivaras Petkevicius
показати весь коментар18.11.2022 14:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль