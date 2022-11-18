УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11528 відвідувачів онлайн
Новини
1 125 3

Фінляндія витратить 139 мільйонів євро на кордон з Росією

фінляндія

У четвер, 17 листопада, уряд Фінляндії запропонував витратити на будівництво паркану вздовж кордону з Росією 139 млн євро

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Покритий лісом кордон у нинішньому вигляді захищений переважно легкими дерев'яними парканами, призначеними для запобігання бродяжництва худоби.

Управління прикордонної служби країни заявило, що планує побудувати паркан довжиною у 130-260 км. Вони будуть охоплювати зокрема пункти перетину кордону та прилеглі до них райони на південному сході Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща зведе паркан із колючим дротом на кордоні з РФ

Автор: 

кордон (4819) росія (65994) Фінляндія (1328) паркан (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як що кацапи виживуть після війни, то скрізь ров з крокодилами на кордоні зробити, треба зараз виводити морозостійких алігаторів
показати весь коментар
18.11.2022 10:57 Відповісти
Там для крокодилів холодно. Тому краще з акулами (хоча вони теж холоду не *******) або з концентрованою кислотою
показати весь коментар
18.11.2022 12:51 Відповісти
Значить не збираються повертати фіни свої території. А жаль...
показати весь коментар
18.11.2022 14:15 Відповісти
 
 