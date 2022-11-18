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Новини Агресія Росії проти України
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Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва з офіційним візитом

домбровскіс

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе у столиці України ряд зустрічей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter європейського політика

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - написав Домбровскіс.

Він зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем планує обговорити конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

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Автор: 

візит (1610) Домбровскіс Валдіс (115) Зеленський Володимир (24318) Київ (19643) Україна (5958) Шмигаль Денис (4643)


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Диверсія наПівнічних потока,слідчі знайшли сліди вибухівки..Це теракт панове,Буде занепокоєння?
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18.11.2022 10:54 Відповісти
Глибоке занепокоєння, яке спричиняє велику стурбованість
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18.11.2022 10:58 Відповісти
приїхав сказати, що
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/torgivlya-nimechchyny-z-rosiyeyu-zrosla-na-38-vidsotkiv-new-york-times-147621 Аналіз світової торгівлі з Росією показав, що деякі країни ЄС не скоротили свій імпорт із Росії. Навпаки, він збільшився. При цьому самі держави змогли продати до Росії значно менше продукції.
показати весь коментар
18.11.2022 10:57 Відповісти
 
 