Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва з офіційним візитом

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе у столиці України ряд зустрічей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter європейського політика.

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - написав Домбровскіс.

Він зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем планує обговорити конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

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