Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва з офіційним візитом
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе у столиці України ряд зустрічей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter європейського політика.
"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - написав Домбровскіс.
Він зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем планує обговорити конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/torgivlya-nimechchyny-z-rosiyeyu-zrosla-na-38-vidsotkiv-new-york-times-147621 Аналіз світової торгівлі з Росією показав, що деякі країни ЄС не скоротили свій імпорт із Росії. Навпаки, він збільшився. При цьому самі держави змогли продати до Росії значно менше продукції.