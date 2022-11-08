До Києва прибула представниця США при ООН посол Томас-Грінфілд

Представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів України.

Про це повідомив речник місії США в ООН Нейт Еванс у твітері та посольство Сполучених Штатів в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Представниця США в ООН перебуває в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет в умовах жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії", - зазначив Еванс.

За інформацією посольства, у Києві Лінда Томас-Грінфілд зустрінеться з представниками української влади, щоб обговорити тверду відданість США суверенітету та незалежності України. Зазначається, що вона "спостерігатиме за документуванням та збереженням доказів звірств, скоєних російськими військами, і послухає розповіді тих, хто вижив".

Посол Томас-Грінфілд також обговорить глобальну кризу продовольчої безпеки, що виникла внаслідок вторгнення Росії в Україну, і підкреслить критичну необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи на наступний рік, поінформувало посольство. Вона також зустрінеться з гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням у зимовий період потреб вразливих людей, які постраждали від нападів Росії на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.

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