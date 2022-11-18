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Тіла ще двох убитих росіянами людей виявили на Херсонщині. ФОТО

херсонщина

На території звільненого від російських військ Бериславського району Херсонської області правоохоронці виявили тіла ще двох мирних жителів, загиблих унаслідок ворожого обстрілу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Херсонська обласна прокуратура повідомляє у фейсбуці.

Місце захоронення тіл було виявлене під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів на території кладовища одного із сіл району.

За попередніми даними, цивільні загинули внаслідок артилерійського удару, вчиненого по населеному пункту у вересні військовослужбовцями РФ.

Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.

Читайте: Війська РФ тримають під вогневим ураженням Херсон, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець, - ОК "Південь"

Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Заходи з виявлення та документування воєнних злочинів росіян у Бериславському районі тривають.

Тіла ще двох убитих росіянами людей виявили на Херсонщині 01

Як повідомлялося, станом на 17 листопада на звільнених від російських загарбників територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей правоохоронці виявили тіла 991 мирного жителя.

Також читайте: Лубінець про тортури в окупованому Херсоні: Таких масштабів не було на Київщині і Харківщині

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катування (608) смерть (6777) деокупація (950) Херсонська область (5874)


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Чув колись таке прислів'я "Прийшов кацап - рий могили".
Здається ,старі люди так казали. Сьогодні знов актуально
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18.11.2022 11:10 Відповісти
Доки існує підоРаха, це завжди буде актуальним, в усі часи. Якщо не в Україні, то деінде. Ці ублюдки вміють лише вбивати і руйнувати, тому Мордор треба не просто перемогти, а знищити. Це дві великі різниці. Але до цього, наврядчи, дійде. Нажаль...
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18.11.2022 11:34 Відповісти
Кацапи самі себе знищать від голоду , який чекає на них 😠
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18.11.2022 11:41 Відповісти
Весь український народ має бути озброєний, як в козацькі часи. Комуняки-маланці роззброїли остаточно українців і влаштували геноцид і Голодомор. Робимо висновки із кривавої історії життя із таким збісним сусідом.
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18.11.2022 11:49 Відповісти
 
 