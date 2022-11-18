Тіла ще двох убитих росіянами людей виявили на Херсонщині. ФОТО

На території звільненого від російських військ Бериславського району Херсонської області правоохоронці виявили тіла ще двох мирних жителів, загиблих унаслідок ворожого обстрілу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Херсонська обласна прокуратура повідомляє у фейсбуці.

Місце захоронення тіл було виявлене під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів на території кладовища одного із сіл району.

За попередніми даними, цивільні загинули внаслідок артилерійського удару, вчиненого по населеному пункту у вересні військовослужбовцями РФ.

Тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.

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Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Заходи з виявлення та документування воєнних злочинів росіян у Бериславському районі тривають.

Як повідомлялося, станом на 17 листопада на звільнених від російських загарбників територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей правоохоронці виявили тіла 991 мирного жителя.

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