УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11528 відвідувачів онлайн
Новини
5 187 28

Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 2, - Надь

zuzana

Україна отримала від Словаччини сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.

Про це у твіттері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 передана ​​українським Збройним Силам і готова захищати невинні життя", – написав Надь.

Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW

— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022

Дивіться: Словаччина передала Україні 2 гаубиці Zuzana 2: "Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна", - Надь

Автор: 

зброя (7526) допомога (8436) Словаччина (1113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Дякуємо!
показати весь коментар
18.11.2022 11:19 Відповісти
+15
Президент Словаччини Зузанна Чапутова передає Україні гаубицю Zuzana.
Співпадіння - не думаю
показати весь коментар
18.11.2022 11:28 Відповісти
+8
Робіть Богдани , більше буде ! Правда на дорогах менше вкрасти вийде (( може у тому і проблема ? У 2023 планують закопати у асфальт 504 Хімарси (( хто по тих шляхах їздити буде як у нас не подолають дефіцит артилерії , думаю що пояснювати потреби немає ((
показати весь коментар
18.11.2022 12:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо!
показати весь коментар
18.11.2022 11:19 Відповісти
Zuzana mon amour 😍
показати весь коментар
18.11.2022 11:33 Відповісти
Президент Словаччини Зузанна Чапутова передає Україні гаубицю Zuzana.
Співпадіння - не думаю
показати весь коментар
18.11.2022 11:28 Відповісти
Словакия плюс
показати весь коментар
18.11.2022 11:31 Відповісти
Звичайно дякуємо, але хоть би 77 таких возиків.
показати весь коментар
18.11.2022 11:32 Відповісти
Быстрее не могут, ручная сборка, х.ле.
показати весь коментар
18.11.2022 11:37 Відповісти
А штатів є тисячі старих, але робочих гармат М198. Але не передають..чому б це?
показати весь коментар
18.11.2022 11:55 Відповісти
Чим ти із тих старих гармат вогонь вестимеш ? (( У тебе склади *********** до них ? Кудою везти снаряди плануєш ? Тому б це і не передають що і так не встигають ********** постачати ((
показати весь коментар
18.11.2022 12:49 Відповісти
щоб скип'ятити воду, потрібен великий вогонь на п'ять хвилин, а не маленький вогонь на кілька годин. якби навесні було поставлено купа старих гармат, танків, ББМ та РЗСО, війна б уже на початок осені скінчилася б військовою поразкою кацапії.
на листопад уже навіть домогосподарки, які дивляться абдристовича, повинні здогадатися, чому так.
p.s. у штатів є і запаси і велитенські промислові потужності для виробництва амуніції. от тільки зацікавленості у поразці рашістів у адміністрації байдена-обами немає.
показати весь коментар
18.11.2022 13:06 Відповісти
До гармат потрібні **********. Нащо нам тисячі старих гармат без снарядів?
показати весь коментар
18.11.2022 14:20 Відповісти
навчись читати. якщо безкінечно розтягувати, замість концентрації для виріщення проблеми - не вистачить ніяких об'ємів, а проблема тільки погіршуватимеся. що і відбуваєтся.
показати весь коментар
18.11.2022 14:28 Відповісти
Таке враження що ти - одна із тих домогосподарок що повинні здогадатися куди їх зєля завів , але іще і досі вірять що біда не в ньому , а у тому що Байден не дав (( Прокинься ! Нічого тобі США не завинили , а те що у тебе украли шукай у тих хто сьогодні на телемарафоні собі славу робить ((
А тепер про великий вогонь - назви мені яку кількість ракет і снарядів виготовили в Україні для потреб збройних сил з 2019 року , опісля поговоримо про дату поразки кацапстану !
показати весь коментар
18.11.2022 17:48 Відповісти
Те що я написав, ніяк не відміняє тотальної зради зеленої мафії. ми між трьох вогнів.
показати весь коментар
18.11.2022 18:00 Відповісти
Что за смехотворные поставки. Передала одну гаубицу и упала в обморок от бессилия. С такими поставками вскоре Запад можно будет брать голыми руками. Надо же понимать, что идёт мировая война и странам НАТО необходимо в экстренном порядке наращивать выпуск вооружений, иначе всем будет очень больно!
показати весь коментар
18.11.2022 11:44 Відповісти
Мені здається, що якби москалі вдарили не по Україні, де їм, врешті-решт і жаба цицьки дасть, а по НАТО, то зараз кацапські чмобіки не лежали б в нашому чорноземні, а пили б прованські вина на Французькій та Іспанській Рів'єрі.
показати весь коментар
18.11.2022 12:19 Відповісти
Это мираж. Не надо себя переоценивать. Практически любая нация защищая себя будет биться как росомаха.
показати весь коментар
18.11.2022 12:22 Відповісти
На жаль, далеко не кожна. Для прикладу поцікавтесь діями французів в травні-червні 1940 року. Інакше як зрадою британці їх не називали. Та ж розхвалена лінія Мажіно з півмільйонним гарнізоном здалася без бою.
показати весь коментар
18.11.2022 14:22 Відповісти
головне, аби було чим її заряджати...
показати весь коментар
18.11.2022 11:51 Відповісти
именно. поставки снарядов уменьшаются с каждым днем и уже пошли вбросы про "заканчивается".
показати весь коментар
18.11.2022 11:56 Відповісти
Звідки дані, що поставки зменшуються?
показати весь коментар
18.11.2022 12:20 Відповісти
цензор почитай
показати весь коментар
18.11.2022 12:40 Відповісти
десь недавно було на цензорі, що в останніх пакетах допомоги 155 снарядів було на кілька діб війни. не знаю, як тепер знайти цю новину, гугл видає загальні дані.
показати весь коментар
18.11.2022 12:57 Відповісти
А с бидоном согласовали, а то, вдруг, перекапают лишнего сгоряча?
показати весь коментар
18.11.2022 12:01 Відповісти
"Пипеточные поставки оружия".

Одна гаубица для большого украинского фронта - это ничто.

У россии 1000 артиллерийских установок.
показати весь коментар
18.11.2022 12:31 Відповісти
Робіть Богдани , більше буде ! Правда на дорогах менше вкрасти вийде (( може у тому і проблема ? У 2023 планують закопати у асфальт 504 Хімарси (( хто по тих шляхах їздити буде як у нас не подолають дефіцит артилерії , думаю що пояснювати потреби немає ((
показати весь коментар
18.11.2022 12:44 Відповісти
Богдану доводить еще годы нужно,послушай хотяб Чмута,я уже промолчу что ее производит Краматорский завод который в 30 км от фронта и соответственно это не возможно, но нет опять со своим асфальтом , как же вы з.....ли уже ныть
показати весь коментар
18.11.2022 12:59 Відповісти
Около 20 000, включая старьё с ВМВ.
показати весь коментар
18.11.2022 12:48 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 12:47 Відповісти
 
 