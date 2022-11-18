Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 2, - Надь
Україна отримала від Словаччини сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.
Про це у твіттері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 передана українським Збройним Силам і готова захищати невинні життя", – написав Надь.
Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022
Топ коментарі
+15 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар18.11.2022 11:19 Відповісти Посилання
+15 Sergii Naushenko
показати весь коментар18.11.2022 11:28 Відповісти Посилання
+8 Слава Шустрий
показати весь коментар18.11.2022 12:44 Відповісти Посилання
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Співпадіння - не думаю
на листопад уже навіть домогосподарки, які дивляться абдристовича, повинні здогадатися, чому так.
p.s. у штатів є і запаси і велитенські промислові потужності для виробництва амуніції. от тільки зацікавленості у поразці рашістів у адміністрації байдена-обами немає.
А тепер про великий вогонь - назви мені яку кількість ракет і снарядів виготовили в Україні для потреб збройних сил з 2019 року , опісля поговоримо про дату поразки кацапстану !
Одна гаубица для большого украинского фронта - это ничто.
У россии 1000 артиллерийских установок.