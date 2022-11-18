Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 2, - Надь

Україна отримала від Словаччини сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.

Про це у твіттері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 передана ​​українським Збройним Силам і готова захищати невинні життя", – написав Надь.

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