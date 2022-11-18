Міський голова Івано-Франківська Марцінків закликав мешканців виїхати на зиму з міста
Мешканцям багатоповерхових житлових будинків виїхати на час зими за межі міста через погіршення ситуації з енергопостачанням.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс", інформує Цензор.НЕТ.
Очільник міста зазначив, що існує велика ймовірність того, що світла не буде по кілька днів. Через російські удари наразі 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення.
"Рекомендую знайти місце перебування в сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати в багатоквартирних будинках", – додав Марцінків.
Міський голова закликав жителів довколишніх сіл прихистити жінок і дітей з міських багатоповерхівок. Він зазначив, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони зможуть не вмістити всіх бажаючих
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З весни було ясно, що восени-взимку кацапські гніди почнуть ламати інфраструктуру.
І що ми з подивом дізнаємося? Що виявляється нашій владі на це було тупо ***** і ніхто нічого не робив. В цьому теж упирь винуватий? Чи може, така і була мета гнід, які навіть не приховували, що "майданутьіе в Украине должньі вьіезжать, вьімирать, исчезать"© зельонскій, 2020?
5'300 people without home.
That's not many.
On eletricitymaps.org app,
Ukraine exports currently around
100 MW to Romania.
What is the problem ?
Идиот на идиоте и идиотом погоняет.
А если В САМОМ ДЕЛЕ разнесут все электростанции - будете сидеть в заледенелой многоэтажке и в окно через рупор кричать свою муйню - "Отчего не готовились???? Кто виноват?????
Характеристика[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8&veaction=edit§ion=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit§ion=1 править код ]
На начальном этапе своего развития (794-1185 гг.) представляла собой просто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA горшок с тлеющими углями, который ставили в центр комнаты. На дно чаши насыпали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA песок , сверху клали раскаленные угли, наверх ставили металлическую решётку и готовили на ней пищу.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8#cite_note-5 [5] Более усовершенствованный и более многофункциональный вид хибати приобрели в конце https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIX века .
котелен, водонасосных, газораспределительных, больниц - кацапы будут бить по этому всему, когда разрушат более крупное.