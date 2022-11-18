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Новини Війна
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Міський голова Івано-Франківська Марцінків закликав мешканців виїхати на зиму з міста

марцинкив,марцінків

Мешканцям багатоповерхових житлових будинків виїхати на час зими за межі міста через погіршення ситуації з енергопостачанням.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо  "Західний полюс", інформує Цензор.НЕТ

Очільник міста зазначив, що існує велика ймовірність того, що світла не буде по кілька днів. Через російські удари наразі 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення.

"Рекомендую знайти місце перебування в сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати в багатоквартирних будинках", – додав Марцінків.

Міський голова закликав жителів довколишніх сіл прихистити жінок і дітей з міських багатоповерхівок. Він зазначив, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони зможуть не вмістити всіх бажаючих

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський

Автор: 

зима (150) Івано-Франківськ (523) опалення (918) Марцінків Руслан (100)


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Топ коментарі
+24
закличтi всіх чиновників не грабувати країну в такому тяжкому становищі, закличти депутатів знизити свій апетит у зарплатах і жити на мінімальну пенсію 2100, закличти президента не призначати люстровани на посаду, закличти розібратися з крадіжкою гуманітарки, закличтi не викручувати руки iнвалідам та малозабезпеченим. Як вам не соромно? Ви думаєте другий термін отримає путінський спецжартівник? Ага. А так красиво все починалося, стадіон, так стадіон.
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18.11.2022 11:38 Відповісти
+16
***, куди? Кути ви людей гоните?
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18.11.2022 11:34 Відповісти
+16
В Україні 70 плюс відсотків жителів проживають в містах. Було б навпаки, то існувала би теоретична можливість масового тимчасового переселення жителів міст по селах. Нажаль реалії інші. І більшість містян не мають фізичної змоги виїхати у село.
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18.11.2022 11:37 Відповісти
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Тобі, кацапський гавнобот, ніде місця не буде, сиди на пляшці і не рипайся.
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18.11.2022 11:55 Відповісти
Тобто план цивільного захисту міста на особливий період не розроблявся! Заходи із забезпечення сталого функціонування критичної інфраструктури не здійснювались! Накопичення сил та засобів не проводилось! Що там обласне та міське ДСНС, в якому полковників цивільного захисту, як бліх у дворової жучки? Можуть тільки папірці стареньким бабцям роздавати! И зарплатню в десятки тисяч грн.. отримувати! Все ходили надутые от своїй важности! А когда пришла показать результаты своей работы «спасайся, кто и как может!»
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18.11.2022 11:55 Відповісти
У всьому винен кремлівський упирь і ніхто інший
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18.11.2022 11:57 Відповісти
Не все так просто.
З весни було ясно, що восени-взимку кацапські гніди почнуть ламати інфраструктуру.
І що ми з подивом дізнаємося? Що виявляється нашій владі на це було тупо ***** і ніхто нічого не робив. В цьому теж упирь винуватий? Чи може, така і була мета гнід, які навіть не приховували, що "майданутьіе в Украине должньі вьіезжать, вьімирать, исчезать"© зельонскій, 2020?
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18.11.2022 12:03 Відповісти
якщо мова йде про електроенергію для насосів центрального опалення. Тоді чому б не вимкнути всю іншу електроенергію та зберегти насоси? Або поставити поруч генератор.
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18.11.2022 12:03 Відповісти
Вопрос. Возможно ли многоэтажный дом переподключить к какой-то автономной системе обогрева? Т.е., есть ли в природе подобные уже готовые миникотельные, которые только бери и подключай в подвале к батареям?
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18.11.2022 12:05 Відповісти
нет. Нужен отдельний кастомний проект. Поищи на ютубе канал Солонина, у него есть серия видео на тему автономного отопления. Он этим на жизнь зарабатывает.
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18.11.2022 12:46 Відповісти
у него не шла речь о многоэтажках. Там для частного жилья и какого нибудь небольшого цеха
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18.11.2022 12:50 Відповісти
нет. автономное отопление для какого-нибудь осбб в трехподъездной девятиєтажке - єто тоже вполне реально и практично. были бы разрешения и желание.
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18.11.2022 13:09 Відповісти
он наоборот говорит, что для одного частного жилья выходит неэффективно т.к. в малых установка кпд низкий. пересмотри видео еще раз.
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18.11.2022 13:18 Відповісти
Вот не поверишь но таки есть! Ставится мини котельная, эдакая будка 3х4 с оборудованием, на пять-шесть пятиэтажек вокруг и работает в автоматическом режиме. Этим проектам и разработкам не менее 30 лет.
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18.11.2022 13:08 Відповісти
Якщо б він був народним мером - він би закликав таких чиновників як він, можновладців, суддів віддати свої річні зарплати на генератори для котелень і будиньків.. А то що він говорить це взагалі якийсь "брєд" сивої кобили.
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18.11.2022 12:10 Відповісти
народний мер паша губарев ти помилився країною !
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18.11.2022 13:30 Відповісти
А не желают ли мэры городов, где есть жилые дома повышенной этажности, предоставить для сих зданий генераторы дабы обеспечить подачу воды и тепла благодаря предусмотренными для этого по проектам насосами плюс лифты?! А для приготовления еды можно использовать маленькие плиты с газовыми балонами. В Одессе, к примеру, кадоровские высотные дома вообще обеспечены генераторными установками в обязательном порядке, но только класса ЛЮКС способны обеспечить и квартиры, остальные только насосы и лифты. Было бы желание тратить бюджет города не на разметки дорог и ремонт админзданий в военное время, а на обеспечение безопасного проживания людей!!!
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18.11.2022 12:14 Відповісти
Что такое кадоровские дома?
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18.11.2022 12:28 Відповісти
У Франківську самий трусливий мер. Ще у березні він казав, щоб тікали з Кріхівців, коли там трохи бахнуло. Ух і сцикло!
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18.11.2022 12:20 Відповісти
53 high-raise buildings x 100 people =
5'300 people without home.

That's not many.

On eletricitymaps.org app,
Ukraine exports currently around
100 MW to Romania.

What is the problem ?
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18.11.2022 12:21 Відповісти
Its not Ukraine, its private business that exports our energy.
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18.11.2022 12:36 Відповісти
Долбойоб? Все місто виїде?
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18.11.2022 12:28 Відповісти
якій країні при війні і де були закриті кордони???????????????? ні де.........
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18.11.2022 12:40 Відповісти
в Україні тіки два справжній патріоти - зєля і люся! як би не закрили кордони, то всі б з#балися і зєля с люсєй лишилися б на самоті
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18.11.2022 13:24 Відповісти
Гениальное решение,гениальные мысли.Да,пусть едут в Бахмут или в Соледар на зимовку.
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18.11.2022 12:46 Відповісти
Мабуть у кожного є кілька заміських будинків, як у нього.
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18.11.2022 12:57 Відповісти
Ще один Педалік.
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18.11.2022 13:05 Відповісти
Нда....
Идиот на идиоте и идиотом погоняет.
А если В САМОМ ДЕЛЕ разнесут все электростанции - будете сидеть в заледенелой многоэтажке и в окно через рупор кричать свою муйню - "Отчего не готовились???? Кто виноват?????
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18.11.2022 13:10 Відповісти
ты прав, но к этому невозможно подготовится - слишком много людей живет в многоэтажках.
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18.11.2022 13:12 Відповісти
КАЖДЫЙ должен подумать СВОЕЙ головой - что он будет делать, если....
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19.11.2022 09:58 Відповісти
так то конечно он так..только государство совсем нет тиак по задумке работать должно. всё у нас через жопу..
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19.11.2022 16:49 Відповісти
А куди подітися? Не всі переїхали в місто з села, є купа людей, які в місті живуть поколіннями і їм та земля нахрін не впала. Які пропозиції? Хай здихають, чи що?
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18.11.2022 13:30 Відповісти
Не, пусть сидят на попе ровно и ждут.
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19.11.2022 09:59 Відповісти
Нє ну ви маладєц звичайно, питань нема. А на питання відповідть давати будете чи як? КУДИ діваться? Я дуже уважно слухаю ваші пропозиції, бо я наприклад не маю варіантів.
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19.11.2022 10:48 Відповісти
Хибати (другой вариант произношения - хибачи) - традиционная передвижная японская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C печь для обогрева и приготовления еды,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8#cite_note-4 [4] традиционно располагавшаяся в центре помещения.
Характеристика[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit&section=1 править код ]

На начальном этапе своего развития (794-1185 гг.) представляла собой просто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA горшок с тлеющими углями, который ставили в центр комнаты. На дно чаши насыпали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA песок , сверху клали раскаленные угли, наверх ставили металлическую решётку и готовили на ней пищу.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8#cite_note-5 [5] Более усовершенствованный и более многофункциональный вид хибати приобрели в конце https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIX века .
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19.11.2022 11:38 Відповісти
Это не выход. Необходимо создавать аварийные автономные системы электрообеспечения для критических объектов - котелен, водонасосных, газораспределительных, больниц. Налаживать пункты обогрева.
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18.11.2022 13:32 Відповісти
пункты обогрева налаживают, но хватит их на небольшое количество людей. и что там в них делать? сидеть пять месяцев до весны? не ходить в туалет, не кушать, не пить, не работать?
котелен, водонасосных, газораспределительных, больниц - кацапы будут бить по этому всему, когда разрушат более крупное.
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18.11.2022 13:41 Відповісти
Я виїду на Маямі... Добре шо закликав!
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18.11.2022 14:53 Відповісти
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