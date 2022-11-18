Міський голова Івано-Франківська Марцінків закликав мешканців виїхати на зиму з міста

Мешканцям багатоповерхових житлових будинків виїхати на час зими за межі міста через погіршення ситуації з енергопостачанням.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник міста зазначив, що існує велика ймовірність того, що світла не буде по кілька днів. Через російські удари наразі 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення.

"Рекомендую знайти місце перебування в сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати в багатоквартирних будинках", – додав Марцінків.

Міський голова закликав жителів довколишніх сіл прихистити жінок і дітей з міських багатоповерхівок. Він зазначив, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони зможуть не вмістити всіх бажаючих

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