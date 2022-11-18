30% території України заміновано. Площа зросла удесятеро, - ДСНС

Площа замінованих українських територій за масштабами як дві території держави Австрія, розповів голова ДСНС України Сергій Крук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

"Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом", - зазначив Крук.

На Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївської.

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