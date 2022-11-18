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30% території України заміновано. Площа зросла удесятеро, - ДСНС

богачук,розмінування

Площа замінованих українських територій за масштабами як дві території держави Австрія, розповів голова ДСНС України Сергій Крук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України. 

"Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом", - зазначив  Крук. 

На Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївської.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 1800 вибухонебезпечних предметів знешкоджено за минулу добу, зокрема 2 авіаційні бомби

Автор: 

ДСНС (5150) розмінування (1000) Крук Сергій (15)


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Ну брешете ж. Які 30%?
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18.11.2022 15:55 Відповісти
Е дуже цікавий досвід у Словаччіни - це місцеві добровільні пожежні бригади із мешканців . ГАСІЧІ ( HASIČI) . Ці команди треніруются і допомагають при проблемах - в них е своя форма на кожного , вони і змагання між різними командами з інших сел роблять. ЦЕ НЕ ДЕРЖАВНАформа.

в Україні все привели до централізації , мінестерізаціі,і т д. Тому і зібратись захищати міста було тяжко- чекали команду ЗВерху
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18.11.2022 16:05 Відповісти
У заголовку явно помилка - окупованої території усього, чи-то 15%, чи-то 20%.
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18.11.2022 16:28 Відповісти
Да, самому как-то показалось многовато.
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18.11.2022 17:37 Відповісти
Если мы не решимся наносить ракетные удары по энергообьектам россии(а мы на это никогда не решимся, чтобы не говорили про нашу долбестную армию), то рано или поздно рашка полностью обнулит нашу энергосистему. Украина конечно никуда не денется, но будет отброшена в развитии далеко назад. А если мы что-то отремонтируем(если электростанция будет разрушена, сомневаюсь что её отремонтируют) рашисты будут это уничтожать. А с тем смешным обьем противоракетного оружия которое дает нам запад, наши обьекты мы рано или поздно потеряем.
И напоследок, если кто-то ждет, что санкции обрушат россию...по данным МВФ в 2022 экономика рашки упадет на... целых 3,4 процента, в то время как экономика Украины уже упала на 35 процентов. А без электроэнергии у нас останется только сельское хозяйство.
Вобщем мы доверились ублюдочному западу, который купаясь в роскоши нам дает смешные крошки и в то же время неимоверно труслив.
Можно конечно ждать что у рашки закончатся ракеты, но мне почему-то в это не верится.
И если они с последней атаки уничтожили 20 процентов нашей энергетики своими 100 ракетами(а по словам минобороны мы сбили более 75 ракет), то еще 3 таких залпа и мы окажемся в холодных квартирах(не все конечно).
Представим, что армия их отогнала на границы 24 февраля(я в это верю, у нас сильная стала армия), что мешает оркам годами бить по нам ракетами?
Мы в ответ бить не будем, даже если они у нас появятся. Скорее всего боимся ядерной ответки.
И как можно выиграть такую войну.
А верить Зеленскому, то такое.
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18.11.2022 17:24 Відповісти
Пишуть, що економіка у них повинна лягти. Вона має велику інерційність. Грязпром повинен збанкрутувати, Збербанк ... От так потихеньку усе і ляже.

І це реально, але не так швидко, як думали.
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18.11.2022 22:00 Відповісти
Певно у цю цифру долучили і нами заміновані території. Були бы не бобікнуті у тому МНСі, то для людей роз'яснити би, а так, то просто у своєму жанрі: - піпла захаває.
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18.11.2022 18:50 Відповісти
 
 