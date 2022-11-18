30% території України заміновано. Площа зросла удесятеро, - ДСНС
Площа замінованих українських територій за масштабами як дві території держави Австрія, розповів голова ДСНС України Сергій Крук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України.
"Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом", - зазначив Крук.
На Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївської.
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в Україні все привели до централізації , мінестерізаціі,і т д. Тому і зібратись захищати міста було тяжко- чекали команду ЗВерху
И напоследок, если кто-то ждет, что санкции обрушат россию...по данным МВФ в 2022 экономика рашки упадет на... целых 3,4 процента, в то время как экономика Украины уже упала на 35 процентов. А без электроэнергии у нас останется только сельское хозяйство.
Вобщем мы доверились ублюдочному западу, который купаясь в роскоши нам дает смешные крошки и в то же время неимоверно труслив.
Можно конечно ждать что у рашки закончатся ракеты, но мне почему-то в это не верится.
И если они с последней атаки уничтожили 20 процентов нашей энергетики своими 100 ракетами(а по словам минобороны мы сбили более 75 ракет), то еще 3 таких залпа и мы окажемся в холодных квартирах(не все конечно).
Представим, что армия их отогнала на границы 24 февраля(я в это верю, у нас сильная стала армия), что мешает оркам годами бить по нам ракетами?
Мы в ответ бить не будем, даже если они у нас появятся. Скорее всего боимся ядерной ответки.
И как можно выиграть такую войну.
А верить Зеленскому, то такое.
І це реально, але не так швидко, як думали.