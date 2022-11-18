Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги, - Шмигаль
Також вже у січні очікується перша частина фінансування ЄС на загальну суму у близько 18 млрд євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це, зокрема, говорили з Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
За результатами сьогоднішніх переговорів також розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах "Макрофінансової допомоги плюс" на загальну суму близько 18 млрд євро", - йдеться в повідомленні.
За словами глави уряду, продовжується поглиблення інтеграції України в єдиний ринок ЄС.
"Зокрема домовилися переглянути План пріоритетних дій щодо впровадження Угоди про зону вільної торгівлі. Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та "промисловим безвізом", - підсумував Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що найдурніші жарти стають реальністю"