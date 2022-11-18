Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги, - Шмигаль

Також вже у січні очікується перша частина фінансування ЄС на загальну суму у близько 18 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це, зокрема, говорили з Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.



За результатами сьогоднішніх переговорів також розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах "Макрофінансової допомоги плюс" на загальну суму близько 18 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, продовжується поглиблення інтеграції України в єдиний ринок ЄС.

"Зокрема домовилися переглянути План пріоритетних дій щодо впровадження Угоди про зону вільної торгівлі. Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та "промисловим безвізом", - підсумував Шмигаль.

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