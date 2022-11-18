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Новини Допомога Україні
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Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги, - Шмигаль

шмигаль

Також вже у січні очікується перша частина фінансування ЄС на загальну суму у близько 18 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це, зокрема, говорили з Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

За результатами сьогоднішніх переговорів також розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах "Макрофінансової допомоги плюс" на загальну суму близько 18 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, продовжується поглиблення інтеграції України в єдиний ринок ЄС.

"Зокрема домовилися переглянути План пріоритетних дій щодо впровадження Угоди про зону вільної торгівлі. Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та "промисловим безвізом", - підсумував Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва з офіційним візитом

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) допомога (8436) Євросоюз (13639) Шмигаль Денис (4643)


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Вже ручки в "когось" чухаються
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18.11.2022 15:40 Відповісти
у бородатої,вушивої, немитої, олігархічної бабусі на імʼя беня к.
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18.11.2022 15:42 Відповісти
для розпилу на "великому крадівництві" отримати ???
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18.11.2022 15:40 Відповісти
вони янека вже переплюнули сто разів
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18.11.2022 15:58 Відповісти
Як вам ЄС може щос виділяти, коли ви Шуфричей ваговими посадовцями вибираєте...
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18.11.2022 15:41 Відповісти
"Коли обираеш блазнів, не варто дивуватися,
що найдурніші жарти стають реальністю"

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18.11.2022 15:58 Відповісти
схоже на український бюджет 2023
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18.11.2022 16:47 Відповісти
Наш херой🤡
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18.11.2022 16:29 Відповісти
Как добивают такие сообщения. Если новости почитать, одна помощь нам. А по факту кредиты, что спускают страну в долговую яму
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18.11.2022 23:35 Відповісти
 
 