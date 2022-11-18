У Києві знову запровадили екстрені відключення електроенергії
У Києві близько 16 години почалися екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не діють.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Valter Valter
показати весь коментар18.11.2022 17:03 Відповісти Посилання
+7 Владимир Куценко #426423
показати весь коментар18.11.2022 17:33 Відповісти Посилання
+6 jklpqrs
показати весь коментар18.11.2022 17:02 Відповісти Посилання
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И что? Кому тёпленько, если уже рубят деревья ради ДРОВ ДЛЯ эвакуированных!
Они не могли у себя таким макаром греться?
Орали и звали *****? Вот пусть бы и сидели там, дома у себя.
Может быть на лестничных площадках горит свет как вариант аварийного освещения? Мало ли что, люди будут бежать в укрытие по темноте ?
А днем когда один район сидит без света, в соседнем районе днем горит на лестнице.
А Виталик до сих пор не заметил! Чтобы здесь не писали, это безтолковость и безхозяйственность! Педалика на мыло!
Треба пам'ятати що в нас надвиробництво ел. енергії. Гадаю що якщо добре заїхати разів зо два прикладом у табло міністру ел енергетики і рудому покидьку то відразу все стабілізується і збалансується в ел. енергетиці.