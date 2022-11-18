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У Києві знову запровадили екстрені відключення електроенергії

електроенергія

У Києві близько 16 години почалися екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"На жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

енергетика (2613) електроенергія (6253) ДТЕК (1984) Укренерго (2718) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+11
Правильно. Всю секономленную електроенергию направить на перекачку росийской нефти бульбашам и мадьярам. А мы вытрем сопли кулаком и потерпим как всегда. У нас же млять обязанности перед ****** качать ихнюю нефть даже под бомбежками.
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18.11.2022 17:03 Відповісти
+7
Гадаю громаді треба створити свою коміссію, у склад якої повинні ввійти і представники з ТРО. Ця коміссія повинна провести розслідування чому ще й досі у Києві триває периодичний блекаут. Та взяти під свій контроль відбудову та відновлення розподільчого сектору ел енергетики.
Треба пам'ятати що в нас надвиробництво ел. енергії. Гадаю що якщо добре заїхати разів зо два прикладом у табло міністру ел енергетики і рудому покидьку то відразу все стабілізується і збалансується в ел. енергетиці.
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18.11.2022 17:33 Відповісти
+6
интересно, вот донецк и луганск как-то привязаны к электросистеме Украины и есть ли там свет?
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18.11.2022 17:02 Відповісти
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А хер би вам ще чим зайнятись. Скукотень
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18.11.2022 16:56 Відповісти
Темнота, друг молодежи.
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18.11.2022 17:09 Відповісти
А мені манячелой стати? Молодь не знає справжнього друга, там все не так ( син 18) знаю. Шалун Ви
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18.11.2022 17:40 Відповісти
Починається зима....
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18.11.2022 17:01 Відповісти
интересно, вот донецк и луганск как-то привязаны к электросистеме Украины и есть ли там свет?
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18.11.2022 17:02 Відповісти
Там быстренько всё починят)) Оттуда же Верещук вывезла людей, чтобы ИМ БЫЛО ЗИМОЙ ТЁПЛЕНЬКО)))
И что? Кому тёпленько, если уже рубят деревья ради ДРОВ ДЛЯ эвакуированных!
Они не могли у себя таким макаром греться?
Орали и звали *****? Вот пусть бы и сидели там, дома у себя.
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18.11.2022 17:08 Відповісти
Правильно. Всю секономленную електроенергию направить на перекачку росийской нефти бульбашам и мадьярам. А мы вытрем сопли кулаком и потерпим как всегда. У нас же млять обязанности перед ****** качать ихнюю нефть даже под бомбежками.
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18.11.2022 17:03 Відповісти
Нефтепровод "Дружба" нужно отключать в первую очередь!!! если венгры так любят *****, то пусть и отлючения хавают!!! Какая дружба, такая и транспортировка!
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18.11.2022 18:47 Відповісти
В просто в Киеве тупейший мер! В Киеве днем на лестничных площадках, горит свет и его никто не выключает, ночью тоже, после 23-00 комендантский час когда никто не ходит, тоже всю ночь горит свет, зато отключают квартиры и горячую воду
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18.11.2022 17:13 Відповісти
Это не только в Киеве.
Может быть на лестничных площадках горит свет как вариант аварийного освещения? Мало ли что, люди будут бежать в укрытие по темноте ?
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18.11.2022 17:17 Відповісти
Люди в 2022 році не чули про такий надскладний пристрій як ЛІХТАРИК? Є у кожному мобільному телефоні...
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18.11.2022 17:20 Відповісти
А Ви бігли по сходинкам майже в халаті, бо будинок ходуном ходив? Тоді не тільки про ліхтарик не згадуєш, нічого від страху не розумієш.
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18.11.2022 17:42 Відповісти
Так в вечернее и ночное время как раз отключают.
А днем когда один район сидит без света, в соседнем районе днем горит на лестнице.
А Виталик до сих пор не заметил! Чтобы здесь не писали, это безтолковость и безхозяйственность! Педалика на мыло!
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18.11.2022 18:39 Відповісти
На площадках отключается и включается вместе с квартирами, если в квартирах есть, то и на лестничных площадках горит, если нет, на лестнице тоже нет
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18.11.2022 17:21 Відповісти
А мене селом обзивають, ні, не обіда мені, а фонаріки на рух , які світлом заправляються, не чули?
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18.11.2022 17:44 Відповісти
займи его место если умный, в чем проблема?
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18.11.2022 17:44 Відповісти
может Кличко должен тебе и трусы постирать? знай, за свет в подъездах отвечает люся аристович!
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18.11.2022 18:18 Відповісти
Гадаю громаді треба створити свою коміссію, у склад якої повинні ввійти і представники з ТРО. Ця коміссія повинна провести розслідування чому ще й досі у Києві триває периодичний блекаут. Та взяти під свій контроль відбудову та відновлення розподільчого сектору ел енергетики.
Треба пам'ятати що в нас надвиробництво ел. енергії. Гадаю що якщо добре заїхати разів зо два прикладом у табло міністру ел енергетики і рудому покидьку то відразу все стабілізується і збалансується в ел. енергетиці.
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18.11.2022 17:33 Відповісти
 
 