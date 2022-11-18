У Києві знову запровадили екстрені відключення електроенергії

У Києві близько 16 години почалися екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - йдеться в повідомленні.

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