Майже половину енергетичної системи виведено з ладу через ракетні удари РФ, - Шмигаль
Внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", - сказав глава уряду.
Він додав, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.
Будь ласка, зачекайте...
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типа, "- зруйновано майже половину - піднажміть!!!"
in case of emergency power outages.
Якщо втрапила ракета - залатати 5 метрів у вирві - 40 хв 3 чоловіки та 1 екскаватор та 10 тис грн весь кошторис. Але це в умовах якщо воно державне та держава піклується про свій нарід... Але ми не в тому вимірі...
Какая «неожиданность»...
Ты, дядя, думай что и как надо делать для Победы, а не известные цифры повторяй
Забули як ціна на паливо підіймалась коли нафта дешевшала... А добавте сюда списання боргів собі улюбленому... То приват то тепер більш відкрито... а якісь хвойди про гетьмана верещать...
The Show Must Go On
нарешті консерви вибухнули і радіють ракетним обстрілам русні по цивільним...
дно ще не пробито???
буба не воює з кацапнею - буба воює з порохом...
чи то критична інфраструкткра... і там не можна... і чи не через них у киян нема світла по 10-14 годин
я читаю новини, бо в цій країні, за повним ігнором своїх обовʼязків зеленими плядями, можна легко потрапити в окупацію і жодна провладна сволота не попередить цивільних
ще раз, для даунів, накшталт тебе - зелені пляді самоізолювалися ві цивільного населення, тому я читаю новини, що бути в курсі, що відбуваться в місцевості де я живу!
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1593580665559126016 1 ч
Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії у 1,5 раза. Рішення були затверджені в грудні минулого і на початку лютого 2022, але їх вводять в дію під час війни ... Війна війною, а Вова і його олігархи хочуть грошей. Нічого нового
Мабуть, хоть ТЕПЕР СБУ та ДБР роздупляться, чому так сталося під мудрим керівництвом Урядів!!
Стефанчуку-Зеленському є на кого кивати щодо ситуації сьогодні!!
Щоб «замутити розслідування» цього стану, створять ТСК з безумною…
Виборцям є над чим порозмислити в темряві…. Акакаяразніца ..
Какая такая "энергетическая система"? Это что? Есть генерирующие мощности (электростанции), есть подстанции (распределительные, повышающие, понижающие), есть ЛЭП, есть пункты управления.
1. Генерирующие мощности - это серьезно. Их восстановление - это дорого и не быстро.
2. Подстанции - это конструктор ЛЕГО. Даже самые мощные подстанции можно собрать за несколько дней. Лично видел это в ОАЕ. Это если работать, а не жевать сопли.
3. ЛЭП восстанавливаются за день-два. Это если работать, а не приехать "двумя калеками с одной автовышкой" и рассказывать, что "работ на месяц".
4. Пункты управления восстанавливать сложно, но не долго. Там все зависит от наличия грамотной тех.документации и квалифицированных инженеров.
Для того, чтобы понять что правительство работает (а не делает вид) необходимо знать конкретные данные по п. 1-4. Но это от нас скрывают. Типа "военная тайна". Т.е. рашисты знают куда бьют и прекрасно проинформированы о результатах, а украинцам это знать не обязательно.
But also power plants are assembled by single parts.
Power Plants have housing,
why not substations,
with 2m concrete ceilings.
Highest Voltage lines need helicopter to
put wires, not cars.
That is much more dangerous by helicopter,
especially near borders and frontlines.
A 750kV transformer is not build on assembly lines like a Ford-T car.
Голі, як соколи...
А техобслуговування, закупка і заміна запчастин напевно кожен рік проводилась, от тільки на папірцях, а виділені кошти розкрадалися
Вот еще долбое...ство из той же серии
тільки мичиш там.
No diesel, no generators.
No generators, no air defense.
No generators, a nuclear meltdown.
Nuclear meltdown, so can use tactical nukes anyway,
since the country is radioactive anyway,
and last civilians who remained, flee abroad.
Як отримувати надприбутки то "перші"...а тепер шакали ще хочуть ремонту за держкошт