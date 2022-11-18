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Майже половину енергетичної системи виведено з ладу через ракетні удари РФ, - Шмигаль

енергетика,укренерго,обстріл

Внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", - сказав глава уряду.

Він додав, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.

Читайте: Вже наступного тижня очікуємо отримати від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги, - Шмигаль

Автор: 

обстріл (29105) енергетика (2613) Шмигаль Денис (4643)


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Топ коментарі
+40
оскільки на асфальт в 2023 виділено 75 мільярдів гривень - пропоную обкласти асфальтом трансформатори. Може допоможе
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18.11.2022 16:02 Відповісти
+32
"Зруйновано 25 % енергетичної системи"... "зруйновано 40%..." "зруйновано майже половину...". Для кого ви, б..дь, ці звіти повідомляєте? Для кацапів, щоб піднатиснули? Чи для нас? Так нам і так видно (точніше, не видно без світла). Може, замість всіх оціх балачок уже будете щось робити? Просіть, вимагайте ракети! Ні - просіть запчастини і робіть ракети самі! Ні, б..дь, просіть ракети у таких країн, як Іран (навіть у них, виявляється, є) і їм подібних. Дев'ять місяців війна - у нас ніх...я немає, тільки звіти про відсотки руйнувань!
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18.11.2022 16:04 Відповісти
+27
Кто бы мог подумать что рашисты будут стрелять ракетами по Украине!?

Какая «неожиданность»...

Ты, дядя, думай что и как надо делать для Победы, а не известные цифры повторяй
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18.11.2022 16:03 Відповісти
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та ладно..ви ж, падли, казали, що почнете з 23 року броніки й каски випускати..як??? на колінках?? відновите ковалів й швачок?
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18.11.2022 16:00 Відповісти
а в мене така думка, може шмігаль доповідає не нам, а кацапам?
типа, "- зруйновано майже половину - піднажміть!!!"
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18.11.2022 16:36 Відповісти
оскільки на асфальт в 2023 виділено 75 мільярдів гривень - пропоную обкласти асфальтом трансформатори. Може допоможе
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18.11.2022 16:02 Відповісти
100%
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18.11.2022 16:10 Відповісти
The asphalt will go into Lithium-Polymer batteries
in case of emergency power outages.
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18.11.2022 18:54 Відповісти
якщо не закрити небо над Україною, парнерам не вистачить ніяких коштів для підтримки нашої енергетики...
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18.11.2022 16:03 Відповісти
Строить надо станции подстанции РП и прочее под землёй..а кабеля тянуть под землёй а ЛЭП обязаны иметь обходные переключения и линии..ракеты это будущие улицы уже надо делать проекты и прятать под землю предприятия ..склады химические и фармзаводы,НПЗ строить под землёй инфраструктуру туннели дороги и железную в том числе даже сегодня можно и АЭС прятать под землю...
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18.11.2022 16:20 Відповісти
Силовые кабели под землёй - десяти, а то и сто кратная стоимость
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18.11.2022 16:24 Відповісти
Мова не про тунельні проходи а про закопування на 2-3 метрі трактором з пилою аби не пошкоджувались уламками.
Якщо втрапила ракета - залатати 5 метрів у вирві - 40 хв 3 чоловіки та 1 екскаватор та 10 тис грн весь кошторис. Але це в умовах якщо воно державне та держава піклується про свій нарід... Але ми не в тому вимірі...
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18.11.2022 20:28 Відповісти
Cиловой подземный кабель имеет особую многоэтажную изоляцию. Он постоянно находится в воде. Такой кабель очень дорогой.
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19.11.2022 17:06 Відповісти
для олігарха авжеж дороге як і для його посіпак)
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20.11.2022 16:27 Відповісти
Можна все можна - тільки підкажіть де взяти трильони доларів і роки часу ну а так дійсно все можна.
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18.11.2022 17:07 Відповісти
Саме так але не при коломойському.... кульмінація економічного геноциду ще попереду.
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18.11.2022 20:25 Відповісти
Кто бы мог подумать что рашисты будут стрелять ракетами по Украине!?

Какая «неожиданность»...

Ты, дядя, думай что и как надо делать для Победы, а не известные цифры повторяй
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18.11.2022 16:03 Відповісти
а що ця дядя, взагалі очолює??? Яку владу на прийняття рішення має? Хіба він не потішний балванчик ОПи? Не дивно, що на догоду дЄрьмаку- вже відзвітував ***** та *********, що 50% тільки залишилось...
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19.11.2022 11:44 Відповісти
"Зруйновано 25 % енергетичної системи"... "зруйновано 40%..." "зруйновано майже половину...". Для кого ви, б..дь, ці звіти повідомляєте? Для кацапів, щоб піднатиснули? Чи для нас? Так нам і так видно (точніше, не видно без світла). Може, замість всіх оціх балачок уже будете щось робити? Просіть, вимагайте ракети! Ні - просіть запчастини і робіть ракети самі! Ні, б..дь, просіть ракети у таких країн, як Іран (навіть у них, виявляється, є) і їм подібних. Дев'ять місяців війна - у нас ніх...я немає, тільки звіти про відсотки руйнувань!
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18.11.2022 16:04 Відповісти
Ніх**я нема тому що одні "довбні" привели до влади інших ДОВБНІВ, які ще й крадіями та зрадиками виявилися
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18.11.2022 16:07 Відповісти
Треба з цим щось робити. Вам що більше подобається? "Вибори" як в росії, щоб воля довбнів взагалі не рахувалась? Чи концентраційні табори для тих, хто голосує не так як вам треба? Ще як варіант монархія. Один фіг краще нашого безальтернативного не знайти. До того ж ви пам'ятаєте, що є один кандидат, а інші усі - путєн
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18.11.2022 16:46 Відповісти
Уточнення: війна йде 8+ років
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18.11.2022 20:16 Відповісти
Геноцид по спіралі...

Забули як ціна на паливо підіймалась коли нафта дешевшала... А добавте сюда списання боргів собі улюбленому... То приват то тепер більш відкрито... а якісь хвойди про гетьмана верещать...

The Show Must Go On
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18.11.2022 20:31 Відповісти
ЗЕ-команда виразила глибоку занепокоєність і стурбованість стосовно вчорашнього ракетного обстрілу Дніпра, та висловили щирі співчуття всім постраждалим.

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18.11.2022 16:07 Відповісти
ну шо отут сказати???
нарешті консерви вибухнули і радіють ракетним обстрілам русні по цивільним...
дно ще не пробито???
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18.11.2022 16:12 Відповісти
вже і давно...
буба не воює з кацапнею - буба воює з порохом...
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19.11.2022 04:47 Відповісти
Заасфальтуйте ці об'єкти. **** там заморочуватись...
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18.11.2022 16:09 Відповісти
Но ето не мешает нам продолжать качать рашистскую нефть нашим врагам Лукашенку и Орбану? Нам свет отключают чтобы нефтепровод *дружба* работал как часики. Хоть бы етот нефтепровод подсветили неоновыми огнями. Чтобы наши люди сидя в темноте любовались
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18.11.2022 16:12 Відповісти
цікаво... а в палацах можновладців і офісах мінестерств і ОП теж є графів відключень ?
чи то критична інфраструкткра... і там не можна... і чи не через них у киян нема світла по 10-14 годин
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18.11.2022 16:15 Відповісти
так он же велике зелене падло - сидить в одній хфутболочці - йому спекотно! записує свої срані відосики! звичайно йому нічого не вимикають, воно може і потерпіти
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18.11.2022 16:35 Відповісти
А патріотам доводиться підсвічуючи свічками екран кампутера гнівні коменти писати
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18.11.2022 16:49 Відповісти
персонально мені доводиться сидіти з телефоном на вулиці, бо тіки звидси ледь-ледь приймає сигнал
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18.11.2022 16:50 Відповісти
Невже ви вважаєте свої дописи такими значущими, щоб морозити дупу на вулиці? Чи це той...работа такая, як вовк з мультика казав
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18.11.2022 16:54 Відповісти
це ви вважаєте свої дописи значущими! тож не переносьте своє відношення на інших!
я читаю новини, бо в цій країні, за повним ігнором своїх обовʼязків зеленими плядями, можна легко потрапити в окупацію і жодна провладна сволота не попередить цивільних
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18.11.2022 16:56 Відповісти
І оцими своїми думками з лексиконом борщагівського гопника ви плануєте змінити ситуацію? Тепер провладна сволота до вас прислухається і сповістить, коли вам треба бути тікати, щоб не потрапити в окупацію?
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18.11.2022 17:00 Відповісти
що за хрінь ти пишешь? ти сам розумієшь свій потік свідомості?
ще раз, для даунів, накшталт тебе - зелені пляді самоізолювалися ві цивільного населення, тому я читаю новини, що бути в курсі, що відбуваться в місцевості де я живу!
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18.11.2022 17:29 Відповісти
Ви, до речі, зараз прочитали новину не від когось, а від першої особи влади, яка начебто самоізолювалась. Хоча навряд чи ви читали. А просто неаргументовано гавкаєте, використовуючи лайливу лексику вже не тільки на владу, а й на мене, хоча я до неї не належу, як і не належу до її симпатиків. Гавкаєте до того ж безграмотно, що теж вас характеризує. Чому ви "читаєте " новини, ви теж пояснили - щоб не потрапити в окупацію. Іншими словами - втікти
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19.11.2022 05:19 Відповісти
а ти само відкіля среш своїми дуже "корисними" висерами,не з подоляцької ферми ботня ?
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18.11.2022 23:50 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1593580665559126016 1 ч

Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії у 1,5 раза. Рішення були затверджені в грудні минулого і на початку лютого 2022, але їх вводять в дію під час війни ... Війна війною, а Вова і його олігархи хочуть грошей. Нічого нового
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18.11.2022 16:16 Відповісти
Через 2 неділі - 70%, через місяць - 90%, а в разгар зими - вже й пиз№ець.
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18.11.2022 16:19 Відповісти
Може ВЖЕ ПОРА ліквідувати усі пам'ятникі кацапським діячам ?

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18.11.2022 16:23 Відповісти
Ипануьться не встать нашла самое важное сейчас. Клоунесса 🤡
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18.11.2022 16:39 Відповісти
Шманаль бреше, самі здавали координати, але кацапи і так не дуже потрапляли, ппо Київщині потужне, хоч зелі і прикро, досить мені цю локшину вішати, електрику просто відключають, жлоби ахметовські хочуть заробити на ''ремонті'', і недаремно постачають генератори а не бабло на ремонт розумні і добрі закордонні друзі
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18.11.2022 16:28 Відповісти
Мабуть, тепер зрозумів і Гончаренко-Шмигаль з відповідними «мудрими» міністрами та «розумними» держсекретарями, головами ОДА, Укренерго, як злочинно вони ігнорували виконання положень норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" впродовж 3 років!!! «Чомусь» їм це «нецікаво» було під час дії ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ!!!
Мабуть, хоть ТЕПЕР СБУ та ДБР роздупляться, чому так сталося під мудрим керівництвом Урядів!!

Стефанчуку-Зеленському є на кого кивати щодо ситуації сьогодні!!
Щоб «замутити розслідування» цього стану, створять ТСК з безумною…
Виборцям є над чим порозмислити в темряві…. Акакаяразніца ..
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18.11.2022 16:30 Відповісти
Не нужно этих лозунгов!
Какая такая "энергетическая система"? Это что? Есть генерирующие мощности (электростанции), есть подстанции (распределительные, повышающие, понижающие), есть ЛЭП, есть пункты управления.
1. Генерирующие мощности - это серьезно. Их восстановление - это дорого и не быстро.
2. Подстанции - это конструктор ЛЕГО. Даже самые мощные подстанции можно собрать за несколько дней. Лично видел это в ОАЕ. Это если работать, а не жевать сопли.
3. ЛЭП восстанавливаются за день-два. Это если работать, а не приехать "двумя калеками с одной автовышкой" и рассказывать, что "работ на месяц".
4. Пункты управления восстанавливать сложно, но не долго. Там все зависит от наличия грамотной тех.документации и квалифицированных инженеров.

Для того, чтобы понять что правительство работает (а не делает вид) необходимо знать конкретные данные по п. 1-4. Но это от нас скрывают. Типа "военная тайна". Т.е. рашисты знают куда бьют и прекрасно проинформированы о результатах, а украинцам это знать не обязательно.
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18.11.2022 16:33 Відповісти
Так а чего же не знать, ведь активы облэнерго в руках рашистских олигархов.
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18.11.2022 16:49 Відповісти
Substations appear to be LEGO children toys.

But also power plants are assembled by single parts.

Power Plants have housing,
why not substations,
with 2m concrete ceilings.

Highest Voltage lines need helicopter to
put wires, not cars.

That is much more dangerous by helicopter,
especially near borders and frontlines.

A 750kV transformer is not build on assembly lines like a Ford-T car.
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18.11.2022 19:07 Відповісти
Professional discussion is possible only when there is a specific problem. And when they talk to you as if they are unintelligent children, avoiding any specifics and professional terminology ... A lot of questions arise. That's what my post was about.
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18.11.2022 19:28 Відповісти
А тут ще загнали вишки мобільні до фіга пошкодили. Це чії? Кацапські київстари? Прям по них цілили? Пошта не працює. Банк, почта, телеграф, нічого не нагадує?
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18.11.2022 16:38 Відповісти
Енергетична інфраструктура вміє не тільки пошкоджуватися, але й ремонтуватися й створюватися. Про це часто прийнято забувати. Якщо швидкість відновлення перевищуватиме швидкість руйнування, стан системи покращуватиметься. Зруйновано далеко не 40-50% електроопор, трансформаторів і генераторів. Знищено не більше 1% енергосистеми. Просто десь не вистачає якихось дрібничок, із-за чого решта не може нормально працювати.
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18.11.2022 16:44 Відповісти
По моим даным около 10 процентов всего подпало под обстрел, а вот сколько восстановлено секрет для меня, увы
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18.11.2022 16:52 Відповісти
Да бред это. Было бы 50 процентов, то уже блекаут давным давно был бы. Для кого он эту чушь несет?
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18.11.2022 16:44 Відповісти
Дайте, дайте, дайте....
Голі, як соколи...
А техобслуговування, закупка і заміна запчастин напевно кожен рік проводилась, от тільки на папірцях, а виділені кошти розкрадалися
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18.11.2022 16:45 Відповісти
Кацапи руйнують енергетичну систему, бо відчувають безкарність. А відчувають вони безкарність, бо шменделі скиртують собі бабло замість виробництва далекобійних ракет Вільха і Сапсан.
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18.11.2022 16:46 Відповісти
А що ви зробили, щоб її захистити, утирки зелені? Люди сидять без світла по 12 годин на добу, а ви, потвори, тільки доповідаєте скільки процентів знищено? Не здібні керувати країною, захищати критичну інфраструктуру під час війни - валіть на хрін з бочки!
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18.11.2022 16:48 Відповісти
Нині заміновано понад 30% території України

Вот еще долбое...ство из той же серии
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18.11.2022 16:50 Відповісти
я теж не дуже розумію як можна замінувати 200000 кв км території,це мін треба з гору і ще пару гірських хребтів...
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18.11.2022 23:55 Відповісти
А чого б під час війни не нацоналізувати облэнерго тим більше що 6 із них у росіян і ставлеників росії ахметов суркіс та інші одна проблема керівників шмигаль та інші призначать по посередництві брата єрмака.
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18.11.2022 17:15 Відповісти
Бедная Украина. И все началось с кричалки путин *****. Не смог уркаган стерпеть такой стыд. Трiмайтесь хлопци!
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18.11.2022 17:25 Відповісти
А ти чмигаль придурок являешся головою краіни ти що зробив зелена мразь для захисту краіни
тільки мичиш там.
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18.11.2022 17:32 Відповісти
Доки оркам не прилітатиме у відповідь ніяке ППО не допоможе, ця гра в піддавки призведе до повного краху енергосистеми.
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18.11.2022 18:31 Відповісти
ага а то що канібал ахметов монополізував ринок і не дав розвиватись альтернативній енергетиці клоун тупий не розкаже.
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18.11.2022 18:58 Відповісти
Что за бред. Ахметов занимался альтернативной энергетикой настолько энергично, что государство сейчас перед ним по уши в "зеленых" долгах.
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18.11.2022 21:10 Відповісти
No power, no diesel.

No diesel, no generators.

No generators, no air defense.

No generators, a nuclear meltdown.

Nuclear meltdown, so can use tactical nukes anyway,
since the country is radioactive anyway,
and last civilians who remained, flee abroad.
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18.11.2022 19:14 Відповісти
Have money - have fuck
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18.11.2022 21:54 Відповісти
Як же ж з***ло скиглення ДТЕКу й їх прихвостней(ніхто ж не забув звідки "цево вилізло")
Як отримувати надприбутки то "перші"...а тепер шакали ще хочуть ремонту за держкошт
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18.11.2022 21:24 Відповісти
ой а шо сталось шмонька? ти ж і твій бос ще недавно розпинались що всю Європу нашою електрикою залиєте,що ***********?
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18.11.2022 23:56 Відповісти
Піар і крадіжки вся робота шмигаля
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19.11.2022 10:01 Відповісти
Так дядя Шмигаль нічого не вирішує. Може він і радий би щось зробити, але країною рулюють, (точніше заганяють в глухий кут) єрмаки, татарови, подоляки, тимошенки та їм подібна наволоч. А чиї вказівки вони виконують - хрен їх знає...
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19.11.2022 11:17 Відповісти
 
 