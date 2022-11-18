Майже половину енергетичної системи виведено з ладу через ракетні удари РФ, - Шмигаль

Внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", - сказав глава уряду.

Він додав, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.

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