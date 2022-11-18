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Новини Допомога Україні
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Україна отримає $4,5 млрд гранту на зарплати бюджетникам та соцвиплати, - Мінфін

доллар,долар

Уряд схвалив рішення про залучення гранту на підтримку бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд дол США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначені грантові кошти надали США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Також на засіданні уряду підтримали проєкт розпорядження президента України "Про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів".

Міністра фінансів Сергій Марченко уповноважили на підписання цієї угоди.

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Залучені грантові кошти на суму 4,5 млрд дол спрямують на пенсійні виплати та окремих програм державної соцдопомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО. А також - на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Автор: 

Кабмін (14150) Мінфін (3659) допомога (8436) Марченко Сергій (583)


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Слинка тече - га, можновладці?
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18.11.2022 21:07 Відповісти
...ну а як? Тече....вода каламутна
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18.11.2022 21:22 Відповісти
Респект большой США. А как же Европа, которая хоть и под боком, но уже 9 месяц войны мнется с помощью
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18.11.2022 23:32 Відповісти
За рахунок ЄС, в Україні платять зп бюджетникам вже півроку. Не чув таке? А це мільярди ойро на місяць.
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19.11.2022 06:36 Відповісти
Нещодавно звернув увагу, що лиса ****** - наєм, вже не в Укроборонпромі, а в Укрзалізниці, поруч з іншим кондомом - лєщєнко. Не важко здогадатися, що у цього пуштунського уйопка зарплата в держкомпанії понад 300 тис на місяць. Хоч результатів роботи цих двох кондомів ми не бачили, окрім вилизування дуп Zeкоманді і найогиднішому лідору **********.
Це якщо ви хотіли знати про бюджетників в Україні і як на них витрачаються кошти.
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19.11.2022 06:34 Відповісти
 
 