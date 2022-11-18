Україна отримає $4,5 млрд гранту на зарплати бюджетникам та соцвиплати, - Мінфін

Уряд схвалив рішення про залучення гранту на підтримку бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд дол США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначені грантові кошти надали США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Також на засіданні уряду підтримали проєкт розпорядження президента України "Про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів".

Міністра фінансів Сергій Марченко уповноважили на підписання цієї угоди.

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Залучені грантові кошти на суму 4,5 млрд дол спрямують на пенсійні виплати та окремих програм державної соцдопомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО. А також - на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.