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Новини Санкції проти Росії
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Туреччина закриє протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою, - Bloomberg

туреччина

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, з 1 грудня 2022 року Туреччина вимагатиме від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли.

Як повідомляє Bloomberg, нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як пише видання, для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.

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"Нове правило набуває чинності з 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Великобританія введуть додаткові обмеження на торгівлю з Росією, через що танкерам, що перевозять національну нафту, буде набагато складніше отримати страховку", - йдеться в матеріалі.

ЄС і Великобританія з 5 грудня вводять нові санкції щодо поставок російської нафти, вони стосуватимуться встановлення граничних цін на енергоресурс.

"Це різко вплине на доступність стандартного галузевого страхування... судна як і раніше зможуть отримати покриття галузевого стандарту за умови, що вантажі, що перевозяться, купуються за ціною, яка ще не визначена", — зазначається в матеріалі у зв'язку з тим, що країни G7 мають намір запровадити повне ембарго на перевезення російської нафти - за винятком випадків, якщо вона буде придбана нижче за встановлену ціну. Проте рівень максимальної ціни для російської нафти ще не визначено.

Автор: 

нафта (5589) Туреччина (3626) Bloomberg (237) танкер (347)


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Топ коментарі
+5
І ціну на нафту зробити 30 доларів! По собівартості!
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18.11.2022 23:44 Відповісти
+5
Таки да...
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18.11.2022 23:50 Відповісти
+5
По собівартості + пачка цигарок без фільтра
щоб був інтєрєс жижу качати
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18.11.2022 23:51 Відповісти
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І ціну на нафту зробити 30 доларів! По собівартості!
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18.11.2022 23:44 Відповісти
По собівартості + пачка цигарок без фільтра
щоб був інтєрєс жижу качати
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18.11.2022 23:51 Відповісти
Та пачка то пагато, справа в тому 1 пачка з одного бареля...ого...роботягам там дістанеться тільки пиль з тютюну, тим паче санкції
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19.11.2022 08:24 Відповісти
ОЙ!
Да?
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18.11.2022 23:44 Відповісти
Таки да...
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18.11.2022 23:50 Відповісти
Так таки ОЙ...
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19.11.2022 00:30 Відповісти
нож в спину
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18.11.2022 23:47 Відповісти
Это в смысле страховать будут турецкие компании. Вы не в курсе, гандоны турецкие на рынке продаются? Если ещё нет- вот они, покупайте.
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18.11.2022 23:47 Відповісти
не. скорее в том смысле, что турки не будут пропускать через проливы танкеры без страховки.
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19.11.2022 00:07 Відповісти
Так я о том же. Гандоны турецкие- это какая ни есть, но страховка. Но они гандонами по жизни остаются.
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19.11.2022 00:09 Відповісти
танкеры обычно страхуют британские и другие западные конторы. именно весь цимус в том, чтобы этими страховками ограничить стоимость цапской нефти. то есть, другими словами, чтобы меньше денег от продажи цапской нефти шло цапам и, соответвенно, больше денег шло страховым компаниям.
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19.11.2022 00:15 Відповісти
Погуглите, что такое Турецкий Ллойд.
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19.11.2022 00:20 Відповісти
,,Світ змінюється......
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18.11.2022 23:55 Відповісти
Непагане джерело надходжень до бюджету Турції! А якщо ще й ту нафту потім перепродати - взагалі золоте дно!
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18.11.2022 23:58 Відповісти
Є таке! А ще треба слідкувати за "руками" ...а ручки - вот они
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19.11.2022 08:28 Відповісти
То що, виходить, тепер якщо рашатанкер з якихось причин не зможе отримати страхування у Туреччині, доведеться везти нафту через всю Балтику, Північне море й Ґібралтар?
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19.11.2022 00:01 Відповісти
І стали річки жовті.... І Росії настав кінець...

https://youtu.be/E8k_7NQ9yjk
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19.11.2022 00:02 Відповісти
Походу на переговорах кто-то начал быковать а вторая сторона привела свое первое обещания в действие. Надеюсь скоро увидим следующие пункты списка в действии.
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19.11.2022 00:50 Відповісти
Чекайте, скоро вилізе Орбан і почне скиглити, що не можна обмежувати ціну на російську нафту, а насправді, чим дорожче, тим краще!
Ха-ха-ха!
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19.11.2022 01:08 Відповісти
 
 