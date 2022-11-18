Туреччина закриє протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою, - Bloomberg

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, з 1 грудня 2022 року Туреччина вимагатиме від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли.

Як повідомляє Bloomberg, нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як пише видання, для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.

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"Нове правило набуває чинності з 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Великобританія введуть додаткові обмеження на торгівлю з Росією, через що танкерам, що перевозять національну нафту, буде набагато складніше отримати страховку", - йдеться в матеріалі.

ЄС і Великобританія з 5 грудня вводять нові санкції щодо поставок російської нафти, вони стосуватимуться встановлення граничних цін на енергоресурс.

"Це різко вплине на доступність стандартного галузевого страхування... судна як і раніше зможуть отримати покриття галузевого стандарту за умови, що вантажі, що перевозяться, купуються за ціною, яка ще не визначена", — зазначається в матеріалі у зв'язку з тим, що країни G7 мають намір запровадити повне ембарго на перевезення російської нафти - за винятком випадків, якщо вона буде придбана нижче за встановлену ціну. Проте рівень максимальної ціни для російської нафти ще не визначено.