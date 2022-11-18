G7 оголосить граничну ціну на російську нафту 23 листопада, - Bloomberg

Країни Групи семи (G7) мають намір оголосити, на якому рівні вони встановлять максимальну ціну на російську сиру нафту, наступної середи, 23 листопада.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами співрозмовників, очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно назве запропоновану ціну перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада.

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Співрозмовники додають, що якщо посли ЄС підтримають американську пропозицію, то того ж вечора планується її оголосити офіційно.

Обмеження ціни на російську нафту, яке підтримують G7 та ЄС, заборонить компаніям надавати доставку та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.