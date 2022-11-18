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Новини Санкції проти Росії
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G7 оголосить граничну ціну на російську нафту 23 листопада, - Bloomberg

нафта

Країни Групи семи (G7) мають намір оголосити, на якому рівні вони встановлять максимальну ціну на російську сиру нафту, наступної середи, 23 листопада.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами співрозмовників, очікується, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно назве запропоновану ціну перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада.

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Співрозмовники додають, що якщо посли ЄС підтримають американську пропозицію, то того ж вечора планується її оголосити офіційно.

Обмеження ціни на російську нафту, яке підтримують G7 та ЄС, заборонить компаніям надавати доставку та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Автор: 

G-7 G7 (1046) нафта (5589) росія (65994) санкції (12085)


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Топ коментарі
+6
Лапатнаю бєнзакаланку нада закрить навсєгда...
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18.11.2022 20:33 Відповісти
+4
пропоную 15 рублів .. по курсу
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18.11.2022 20:32 Відповісти
+4
Ще більше санкцій, 150-й пакет ..... Матвієнко, кабаєва ,нафта по $69.9999999 . Слів нема!
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18.11.2022 20:57 Відповісти
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пропоную 15 рублів .. по курсу
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18.11.2022 20:32 Відповісти
Лапатнаю бєнзакаланку нада закрить навсєгда...
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18.11.2022 20:33 Відповісти
Думаю по 40.
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18.11.2022 20:35 Відповісти
На $40 за барило у кацапів пораховано бюджет. Треба, як Р.Рейґан, зменшити в п'ять разів. А з ціною 40 вони житимуть.
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18.11.2022 20:42 Відповісти
40 було б чудово!
Але західні партнери як завжди на пів шишечки вводять санкції - тому встановлять 60 або навіть 70
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18.11.2022 20:47 Відповісти
Так это кацапы специально так делают, что бы хвастатся потом профицитом бюджета. При цене 40 им будет мягко говоря не очень. Но реально ограничение будут около 60 баксов, увы
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18.11.2022 20:50 Відповісти
Ще більше санкцій, 150-й пакет ..... Матвієнко, кабаєва ,нафта по $69.9999999 . Слів нема!
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18.11.2022 20:57 Відповісти
Говно-санкции
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18.11.2022 22:11 Відповісти
Раша ГУДБАЙ!
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18.11.2022 21:21 Відповісти
Пропоную 10 доларів за барель. Якраз для підтримки штанів вистачить...
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18.11.2022 21:24 Відповісти
Пропоную 5. доларів за барель...............
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18.11.2022 21:53 Відповісти
Гм.... У кам'яний вік? Так навіть краще ))
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18.11.2022 22:04 Відповісти
Вещь конечно немыслимая, плевок в лицо капитализму. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Может и правда сработает.
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18.11.2022 21:25 Відповісти
как по мне наоборот. Задумка была как раз чтобы рыночными методами, сберегая предложение на дефицитном картелезированном рынке точечно ****** по Бензоколонии, не нарушая при этом все международные рыночные договора и обязательства
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18.11.2022 22:52 Відповісти
Давайте 30 доларів!

Собівартість + вартість транспортування!
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18.11.2022 22:10 Відповісти
Так с 1 декабря условия выставлены такие турками, что танкеры просто не пройдут Босфор.
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18.11.2022 22:27 Відповісти
З 5 грудня жоден кацапський танкер не зможе пройти Босфор і Дарданели, як що він не буде мати міжнародний страховий сертифікат. 90% страхових компаній по морським вантажним перевезенням мають британську юрісдикцію., так що кацапам один шлях : зливати свою нафту в турецьких чорноморський портах за турецькою ціною.
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18.11.2022 23:00 Відповісти
Да я это знаю, вопрос - как достучаться до тех, кто во всем ищет зраду? ((((
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19.11.2022 12:09 Відповісти
це все ні про що...
кацапи зроблять нові фірми з реєстрацією в непідсанкційних країнах-прокладках для експорту жижі і будуть продавати по ринкових цінах, якщо вони будуть їм вигідні!
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18.11.2022 23:18 Відповісти
Да хоть в соседней Галактике пусть регистрируют. НЕ БУДЕТ пропускаться кацапская нефть, не зависимо кто перевозчик. А страховка в Лондоне им не светит. И вообще за последнюю неделю нефть уже подешевела на 10+%.
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19.11.2022 12:13 Відповісти
Хитрый ход, учитывая что и Европа и США до сих пор покупают российскую нефть.
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19.11.2022 04:09 Відповісти
https://24tv.ua/economy/ru/nefteprovod-druzhba-snova-rabotaet-ukraina-vozobnovila-prokachku_n2199275 16 ноября днем Украина возобновила работу нефтепровода "Дружба". Он был остановлен из-за перебоев электроэнергии в результате разрушений российскими ракетами.
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19.11.2022 06:44 Відповісти
І хто нам лікар, після цього?
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19.11.2022 08:42 Відповісти
 
 