БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 448 41

Україна відновила транзит російської нафти, – МЗС Угорщини

дружба,нафтопровід

Україна відновила прокачування російської нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини, яке було призупинене напередодні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, обсяги транспортування російської нафти через територію України почали повільно відновлюватися після технічних робіт з усунення пошкоджень, завданих масовваним ракетним ударом Росії у вівторок.

Як повідомлялося, напередодні російська "Транснєфть" заявила, що прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини призупинено через падіння напруги на одному з аграгатів на території України. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти з Росії на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.

Нагадаємо, обстріл України 15 листопада став наймасованішим з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Внаслідок влучання ракет у об'єкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.

Автор: 

Угорщина (553) дружба (56) нафта (4843) росія (14394) нафтопровід (287) Сійярто Петер (17)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+27
Тобто пох шо Київ сидить у темряві - головне шоб ************* отримували прокачку нафти через Україну в повному об'ємі!

Остановили б прокачку до повного віндовлення всієї енергетичної інфраструктури України! Було б дуже логічно!
показати весь коментар
16.11.2022 16:58
+23
Це точно. Нам треба або хрестик зняти, або труси надіти.
показати весь коментар
16.11.2022 16:52
+15
Нічого. Українці можуть і в темряві жити.
Головне, аби шановані партнери з газпрома не мали ніяких форс-мажорів у бізнесі з шанованими партнерами з угорщини. Все інше - *****, особливо життя якихось там українців. Да вова?
показати весь коментар
16.11.2022 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українці - мазохісти... або "бабло не пахне"...
показати весь коментар
16.11.2022 16:49 Відповісти
Це точно. Нам треба або хрестик зняти, або труси надіти.
показати весь коментар
16.11.2022 16:52 Відповісти
Це не українці, це зеленосракі мавпи і їх оточуюче зрадническо-крадівничеське коло, яких ніяк не карають.
показати весь коментар
16.11.2022 17:02 Відповісти
Ой тільки не починайте, шо вони не українці, а іудеї, і шо вибирали цю владу глоти з планети Катрук.
показати весь коментар
16.11.2022 17:04 Відповісти
дистриб'ютор оповитих змій, ти в Нідерландах на соціалці форумчаниш 26Х8?
показати весь коментар
16.11.2022 20:04 Відповісти
То місцеві працівники
показати весь коментар
16.11.2022 20:47 Відповісти
Та хіба ж хто нас питає? Самі вирішцють, самі роблять, а нас ставлять перед фактом, наче так і треба
показати весь коментар
16.11.2022 21:17 Відповісти
Покищо питали. На президентських і на парламентських виборах. Як буде далі - хз.
показати весь коментар
16.11.2022 21:18 Відповісти
друге
показати весь коментар
16.11.2022 22:14 Відповісти
Дякувати Богу, найголовніший наслідок вдалося ліквідувати. Україна має вибачитися перед Угорщиною та подбати про те, щоб постачання дорогоцінної нафти ніколи більше не припинялося за жодних обставин 0/
показати весь коментар
16.11.2022 16:54 Відповісти
Перед запоребриком вибачитись першочергово - партнерів по бізнесу підставляємо.
показати весь коментар
16.11.2022 17:04 Відповісти
Яке вибачитися ? Бігом ******** компенсацію виплатити за дискомфорт угрячий ((
показати весь коментар
16.11.2022 17:43 Відповісти
Я точно можу показати на карті і на місцевості,де ця труба проходить.Навіть приблизну глибину залягання знаю.Пропоную викопати зараз,поки земля не замерзла. Лайк під постом -це заява в бригаду землекопів !
показати весь коментар
16.11.2022 17:49 Відповісти
Вже хотів поставити лайк, але я поганий землекоп.
показати весь коментар
16.11.2022 22:13 Відповісти
Державна зрада.
показати весь коментар
16.11.2022 16:58 Відповісти
Тобто пох шо Київ сидить у темряві - головне шоб ************* отримували прокачку нафти через Україну в повному об'ємі!

Остановили б прокачку до повного віндовлення всієї енергетичної інфраструктури України! Було б дуже логічно!
показати весь коментар
16.11.2022 16:58 Відповісти
Воно б то було логічно , але ж це нє ліпецкая фабріка і нє бізнєс на краві , ета савсєм другоє ((
показати весь коментар
16.11.2022 17:44 Відповісти
нам нельзя расстраивать наших зарубежных партнеров, сегодня они партнеры, завтра могут быть уже не партнерами
показати весь коментар
16.11.2022 18:43 Відповісти
Так ****** і так не партнери, але відсутність нафти місяць-два їх би переконала в необхідності підтримки України
показати весь коментар
16.11.2022 19:57 Відповісти
окрім мадярів, ще дві країни отримують... Я б теж не відновлював, якщо б мав дані з контракту із сумами штрафу, хоча, піх.й...
показати весь коментар
16.11.2022 20:08 Відповісти
Ну так правильно, хіба це першочергове? І це при тому, що стає холодніше, а вдеяких людей опалення виключно від електроенергії
показати весь коментар
16.11.2022 21:38 Відповісти
Нічого. Українці можуть і в темряві жити.
Головне, аби шановані партнери з газпрома не мали ніяких форс-мажорів у бізнесі з шанованими партнерами з угорщини. Все інше - *****, особливо життя якихось там українців. Да вова?
показати весь коментар
16.11.2022 17:08 Відповісти
життя українці не важливе було для вови Наполеончика ще 23.02. коли він приховав від них напад Рашки і закликав зосередитися на шашличках...
показати весь коментар
16.11.2022 17:11 Відповісти
які ілюзії, щодо 23.02... π.уй було є та буде, поки пейси не відростуть, а пісюни не обріжуть...
показати весь коментар
16.11.2022 20:14 Відповісти
От і добре! Головне для Зе-шобли не підвести своїх дружбанів мадярських хортистів! А відновлення електропостачання українців (в тч 73% зе-бабуїнів) не важливе,може почекати....
показати весь коментар
16.11.2022 17:09 Відповісти
Якщо це попустило Угорщину в деяких питаннях то добре. "В нашем деле главное видержка".
показати весь коментар
16.11.2022 17:16 Відповісти
Ты точно адвокат любого гавна - как не кацапов так мадьяров
показати весь коментар
16.11.2022 17:17 Відповісти
сосали б вони в мене
показати весь коментар
16.11.2022 17:28 Відповісти
Получається, ми лохи, які допомогають росії продавати нафту, щоб за зароблені гроші росія нас вбивала.
показати весь коментар
16.11.2022 17:42 Відповісти
Ну ми з вами лохи , а той хто на прокачці бабло має - #яжнелох ! Саме тому у свої скільки там - 43 чи 44 вже доларовий мільярдер (( Де ви іще у світі клоуна -мільярдера бачили ? ((!
показати весь коментар
16.11.2022 17:47 Відповісти
Від самого початку не зупинили продаж нафти, ще тоді все було зрозуміло. А тепер ще й ми допомагаємо, виходить
показати весь коментар
16.11.2022 21:39 Відповісти
То что мы видим сегодня, это гибридная война, которая ведется в условиях глобализации, и не один эксперт не берется прогнозировать, что будет в конце
показати весь коментар
16.11.2022 18:40 Відповісти
Это да. Первоочередной обьект восстановлен. Касапскую нефть нуна качать. Слишком уж много на ней жоп сидит. И пох что пол страны без света.
показати весь коментар
16.11.2022 20:17 Відповісти
І це при тому, що наші власні виробництва точно также відключають від електроенергії, але ж тут першочергова задача, ага
показати весь коментар
16.11.2022 21:41 Відповісти
І при Петі качали, і при Зелі качаємо ту нафту. Але на весь світ кричимо про якісь санкції. Якась нереальна реальність.
показати весь коментар
16.11.2022 20:49 Відповісти
А не могла б ракета так влучити щоб прокачка нафти мадьярам припинилось назавжди?
показати весь коментар
16.11.2022 20:57 Відповісти
Як кажуть - бізнес є бізнес, на жаль. Я думаю, що навіть якщо б захотіли зупинити, то наші партнери цього б не допустили
показати весь коментар
16.11.2022 21:15 Відповісти
Дурдом ... У нас в стране идёт война или "пионерская зарница"?
показати весь коментар
16.11.2022 21:25 Відповісти
Підірвати цей трубопроводів і крапка, а з труб зробити буржуйки, мені ці гроші смердять кацапським лайном😡😨
показати весь коментар
16.11.2022 21:49 Відповісти
а нащо?
показати весь коментар
17.11.2022 06:25 Відповісти
Біда в тому, що ця нафта йде у т.ч. на НПЗ до наших союзників чехів і словаків. Як тільки чехи і словаки знайдуть альтернативні джерела і відмовляться від кацапської нафти - тоді ****** смоктатимуть порожню трубу з прихлюпом.
показати весь коментар
17.11.2022 09:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 