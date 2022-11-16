Україна відновила транзит російської нафти, – МЗС Угорщини

Україна відновила прокачування російської нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини, яке було призупинене напередодні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, обсяги транспортування російської нафти через територію України почали повільно відновлюватися після технічних робіт з усунення пошкоджень, завданих масовваним ракетним ударом Росії у вівторок.

Як повідомлялося, напередодні російська "Транснєфть" заявила, що прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини призупинено через падіння напруги на одному з аграгатів на території України. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти з Росії на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.

Нагадаємо, обстріл України 15 листопада став наймасованішим з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Внаслідок влучання ракет у об'єкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.