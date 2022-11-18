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Новости Санкции против России
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G7 объявит предельную цену на российскую нефть 23 ноября, - Bloomberg

нафта

Страны Группы семи (G7) намерены объявить, на каком уровне они установят максимальную цену на российскую сырую нефть, в следующую среду, 23 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам собеседников, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена приватно назовет предложенную цену перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября.

Также читайте: Байден проинформировал G7 и партнеров по НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, - Reuters

Собеседники добавляют, что если послы ЕС поддержат американское предложение, то в тот же вечер планируется его объявить официально.

Ограничение цены на российскую нефть, поддерживаемое G7 и ЕС, запретит компаниям предоставлять доставку и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если нефть не будет продана ниже согласованной цены.

G7 (844) нефть (1931) россия (96139) санкции (11450)


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Топ комментарии
+6
Лапатнаю бєнзакаланку нада закрить навсєгда...
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18.11.2022 20:33 Ответить
+4
пропоную 15 рублів .. по курсу
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18.11.2022 20:32 Ответить
+4
Ще більше санкцій, 150-й пакет ..... Матвієнко, кабаєва ,нафта по $69.9999999 . Слів нема!
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18.11.2022 20:57 Ответить
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пропоную 15 рублів .. по курсу
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18.11.2022 20:32 Ответить
Лапатнаю бєнзакаланку нада закрить навсєгда...
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18.11.2022 20:33 Ответить
Думаю по 40.
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18.11.2022 20:35 Ответить
На $40 за барило у кацапів пораховано бюджет. Треба, як Р.Рейґан, зменшити в п'ять разів. А з ціною 40 вони житимуть.
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18.11.2022 20:42 Ответить
40 було б чудово!
Але західні партнери як завжди на пів шишечки вводять санкції - тому встановлять 60 або навіть 70
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18.11.2022 20:47 Ответить
Так это кацапы специально так делают, что бы хвастатся потом профицитом бюджета. При цене 40 им будет мягко говоря не очень. Но реально ограничение будут около 60 баксов, увы
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18.11.2022 20:50 Ответить
Ще більше санкцій, 150-й пакет ..... Матвієнко, кабаєва ,нафта по $69.9999999 . Слів нема!
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18.11.2022 20:57 Ответить
Говно-санкции
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18.11.2022 22:11 Ответить
Раша ГУДБАЙ!
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18.11.2022 21:21 Ответить
Пропоную 10 доларів за барель. Якраз для підтримки штанів вистачить...
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18.11.2022 21:24 Ответить
Пропоную 5. доларів за барель...............
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18.11.2022 21:53 Ответить
Гм.... У кам'яний вік? Так навіть краще ))
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18.11.2022 22:04 Ответить
Вещь конечно немыслимая, плевок в лицо капитализму. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Может и правда сработает.
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18.11.2022 21:25 Ответить
как по мне наоборот. Задумка была как раз чтобы рыночными методами, сберегая предложение на дефицитном картелезированном рынке точечно ****** по Бензоколонии, не нарушая при этом все международные рыночные договора и обязательства
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18.11.2022 22:52 Ответить
Давайте 30 доларів!

Собівартість + вартість транспортування!
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18.11.2022 22:10 Ответить
Так с 1 декабря условия выставлены такие турками, что танкеры просто не пройдут Босфор.
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18.11.2022 22:27 Ответить
З 5 грудня жоден кацапський танкер не зможе пройти Босфор і Дарданели, як що він не буде мати міжнародний страховий сертифікат. 90% страхових компаній по морським вантажним перевезенням мають британську юрісдикцію., так що кацапам один шлях : зливати свою нафту в турецьких чорноморський портах за турецькою ціною.
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18.11.2022 23:00 Ответить
Да я это знаю, вопрос - как достучаться до тех, кто во всем ищет зраду? ((((
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19.11.2022 12:09 Ответить
це все ні про що...
кацапи зроблять нові фірми з реєстрацією в непідсанкційних країнах-прокладках для експорту жижі і будуть продавати по ринкових цінах, якщо вони будуть їм вигідні!
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18.11.2022 23:18 Ответить
Да хоть в соседней Галактике пусть регистрируют. НЕ БУДЕТ пропускаться кацапская нефть, не зависимо кто перевозчик. А страховка в Лондоне им не светит. И вообще за последнюю неделю нефть уже подешевела на 10+%.
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19.11.2022 12:13 Ответить
Хитрый ход, учитывая что и Европа и США до сих пор покупают российскую нефть.
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19.11.2022 04:09 Ответить
https://24tv.ua/economy/ru/nefteprovod-druzhba-snova-rabotaet-ukraina-vozobnovila-prokachku_n2199275 16 ноября днем Украина возобновила работу нефтепровода "Дружба". Он был остановлен из-за перебоев электроэнергии в результате разрушений российскими ракетами.
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19.11.2022 06:44 Ответить
І хто нам лікар, після цього?
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19.11.2022 08:42 Ответить
 
 