G7 объявит предельную цену на российскую нефть 23 ноября, - Bloomberg
Страны Группы семи (G7) намерены объявить, на каком уровне они установят максимальную цену на российскую сырую нефть, в следующую среду, 23 ноября.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам собеседников, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена приватно назовет предложенную цену перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября.
Собеседники добавляют, что если послы ЕС поддержат американское предложение, то в тот же вечер планируется его объявить официально.
Ограничение цены на российскую нефть, поддерживаемое G7 и ЕС, запретит компаниям предоставлять доставку и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если нефть не будет продана ниже согласованной цены.
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Але західні партнери як завжди на пів шишечки вводять санкції - тому встановлять 60 або навіть 70
Собівартість + вартість транспортування!
кацапи зроблять нові фірми з реєстрацією в непідсанкційних країнах-прокладках для експорту жижі і будуть продавати по ринкових цінах, якщо вони будуть їм вигідні!