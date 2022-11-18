G7 объявит предельную цену на российскую нефть 23 ноября, - Bloomberg

Страны Группы семи (G7) намерены объявить, на каком уровне они установят максимальную цену на российскую сырую нефть, в следующую среду, 23 ноября.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам собеседников, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена приватно назовет предложенную цену перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября.

Также читайте: Байден проинформировал G7 и партнеров по НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, - Reuters

Собеседники добавляют, что если послы ЕС поддержат американское предложение, то в тот же вечер планируется его объявить официально.

Ограничение цены на российскую нефть, поддерживаемое G7 и ЕС, запретит компаниям предоставлять доставку и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если нефть не будет продана ниже согласованной цены.