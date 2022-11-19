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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Рішення громадян РФ не брати участі в мобілізації недостатньо для того, щоб перебувати в Литві, - Науседа

науседа

Лише небажання брати участь у бойових діях проти України недостатньо для отримання притулку в Литві громадянам РФ.

Про це заявив президент країни Ґітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Науседа прокоментував відмову Литви надавати гуманітарний притулок всім громадянам Росії, які втікають від мобілізації для участі у бойових діях.

Президент Литви назвав мобілізацію "якісно новим етапом", який матиме наслідки для російського суспільства. "Доти ситуація для російських громадян була дуже простою і комфортною: вони могли просто слідкувати за війною по телевізору, ігнорувати її або підтримувати Путіна. Але це не стосувалося їх особисто. А тепер їм треба ухвалювати рішення, адже це несе ризики для звичайних російських сімей", – зазначив він.

На думку Науседи, деякі російські громадяни підтримували війну, але не хотіли безпосередньо брати в ній участь. І, хоча Литва могла б бути для них потенційним місцем проживання, Вільнюс вирішив, що "рішення не брати участі в мобілізації і не йти воювати проти України недостатньо, щоб прийняти цих людей".

"Тому що ми нічого не знаємо про їхні справжні наміри. Можливо, вони так і залишаться прихильниками Путіна на території Литви, а це недобре. Це для нас неприйнятно. Отже, це причина, чому ми дуже обмежуємо (в’їзд – ред.). І, як ви знаєте, ми заборонили в’їзд російським туристам навіть із візами Європейського Союзу, і я вважаю, що це було правильне рішення", – сказав президент Литви.

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На зауваження, що російські чоловіки, які не змогли виїхати, стануть новими мобілізованими, Науседа зазначив, що вони можуть дезертирувати вже після відрядження до України.

"Можливо, це єдина можлива опція. Звичайно, є багато інших країн, які їх приймуть. Вони проводять час десь у Туреччині та інших країнах. Але країни Балтії, через свої застереження і тому що ми дуже добре знаємо цього сусіда, ухвалили дещо суворіші обмежувальні заходи, тому що вважають, що це правильно", – підсумував литовський президент.

Автор: 

Литва (2445) росія (65994) Науседа Гітанас (350)


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Топ коментарі
+21
Вопрос в том, зачем граждане рф вообще бегут от чмобилизации в Европу, тем более в страны НАТО, с которыми они воюют?... Может к своим союзничкам в Армению, Таджикистан, Иран, Северную Корею, Сирию мотнутся и там сплачивать узы дружбы и добрососедства?
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19.11.2022 00:49 Відповісти
+15
Это те русские, которые форера, конечно, любят, но подыхать за него не хотят. Но от этого не становятся менее русскими.
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19.11.2022 00:54 Відповісти
+11
европы это для "еврохохлов", как они говорили.

а они же азиато-кацапы!
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19.11.2022 00:50 Відповісти
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пусть валят в азию!
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19.11.2022 00:46 Відповісти
европы это для "еврохохлов", как они говорили.

а они же азиато-кацапы!
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19.11.2022 00:50 Відповісти
Православо-пітекантропи!
""
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19.11.2022 00:55 Відповісти
треба гнати всю москалоту з Європи, бо це потенційні вбивці, які зараз знаходяться в сплячому режимі
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19.11.2022 01:18 Відповісти
Люто плюсую!
Але "гнать" їх треба по трубам каналізації!
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19.11.2022 02:15 Відповісти
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19.11.2022 06:04 Відповісти
Правильно,пусть кацапня едет туда,где их любят,и сразу знали,что в Польше #украинская# ракета, ещё до падения, особенно из за океана видно это было.
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19.11.2022 00:46 Відповісти
Вопрос в том, зачем граждане рф вообще бегут от чмобилизации в Европу, тем более в страны НАТО, с которыми они воюют?... Может к своим союзничкам в Армению, Таджикистан, Иран, Северную Корею, Сирию мотнутся и там сплачивать узы дружбы и добрососедства?
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19.11.2022 00:49 Відповісти
ну, кто-то бежит, а кто-то внедряется. именно поэтому и не стоит их впускать.
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19.11.2022 07:07 Відповісти
Ха,в Азії їм швидко поміняють орієнтацію в брутальній формі!Нема дурних)
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19.11.2022 14:18 Відповісти
Правильно, от мобилизации можно уйти в лес, а не сидеть комфортно в Литве, так как в лесу мозг быстрее трезвеет.
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19.11.2022 00:53 Відповісти
Это те русские, которые форера, конечно, любят, но подыхать за него не хотят. Но от этого не становятся менее русскими.
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19.11.2022 00:54 Відповісти
Донат на ЗСУ!
і "парукамъ"..)))
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19.11.2022 00:57 Відповісти
решение не брать участие в мобилизации это только решение не перемещать свою попу в окопы. а вот если чужими руками, эти монбланы вряд ли против...
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19.11.2022 01:20 Відповісти
І не посперечаєшся, Науседа знає що говорить. Орки мерти не хочуть, а х#лу вони поважають та завжди за кордоном займаються мпровокацією.
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19.11.2022 02:37 Відповісти
Науседе огромнейший респект!
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19.11.2022 02:56 Відповісти
от би інші краіни ЄС, і не тільки, так само б думали!!!! а то, с*ка - панаєхалі!!!! 😡😡
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19.11.2022 03:34 Відповісти
литовці красави!....
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19.11.2022 05:23 Відповісти
ногами їх піздячте і в ряшку-маму витовхуйте.
вже всім ***** скільки їх і звідкі....
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19.11.2022 05:33 Відповісти
Правильний підхід та усвідомлення суті кацапського питання!
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19.11.2022 10:18 Відповісти
пускати тільки через запис в "русскій легіон" і в тил в Білорусь підривати поїзди
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19.11.2022 12:40 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.11.2022 14:20 Відповісти
 
 