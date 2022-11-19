Рішення громадян РФ не брати участі в мобілізації недостатньо для того, щоб перебувати в Литві, - Науседа

Лише небажання брати участь у бойових діях проти України недостатньо для отримання притулку в Литві громадянам РФ.

Про це заявив президент країни Ґітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Науседа прокоментував відмову Литви надавати гуманітарний притулок всім громадянам Росії, які втікають від мобілізації для участі у бойових діях.

Президент Литви назвав мобілізацію "якісно новим етапом", який матиме наслідки для російського суспільства. "Доти ситуація для російських громадян була дуже простою і комфортною: вони могли просто слідкувати за війною по телевізору, ігнорувати її або підтримувати Путіна. Але це не стосувалося їх особисто. А тепер їм треба ухвалювати рішення, адже це несе ризики для звичайних російських сімей", – зазначив він.

На думку Науседи, деякі російські громадяни підтримували війну, але не хотіли безпосередньо брати в ній участь. І, хоча Литва могла б бути для них потенційним місцем проживання, Вільнюс вирішив, що "рішення не брати участі в мобілізації і не йти воювати проти України недостатньо, щоб прийняти цих людей".

"Тому що ми нічого не знаємо про їхні справжні наміри. Можливо, вони так і залишаться прихильниками Путіна на території Литви, а це недобре. Це для нас неприйнятно. Отже, це причина, чому ми дуже обмежуємо (в’їзд – ред.). І, як ви знаєте, ми заборонили в’їзд російським туристам навіть із візами Європейського Союзу, і я вважаю, що це було правильне рішення", – сказав президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва закликає посилити ППО на кордоні Польщі та України й на всьому східному фланзі НАТО

На зауваження, що російські чоловіки, які не змогли виїхати, стануть новими мобілізованими, Науседа зазначив, що вони можуть дезертирувати вже після відрядження до України.

"Можливо, це єдина можлива опція. Звичайно, є багато інших країн, які їх приймуть. Вони проводять час десь у Туреччині та інших країнах. Але країни Балтії, через свої застереження і тому що ми дуже добре знаємо цього сусіда, ухвалили дещо суворіші обмежувальні заходи, тому що вважають, що це правильно", – підсумував литовський президент.