Суди в Росії пом’якшують покарання тим, хто воював в Україні, – ЗМІ

Російські суди пом’якшують покарання російським військовим, які брали участь у війні в Україні, і тим, хто просто висловлює намір поїхати на війну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти виявили понад 80 вироків у кримінальних справах, які військові суди винесли після 24 лютого російським солдатам, що воювали в Україні. У 60 вироках суди участь підсудного у війні Росії проти України вважали пом’якшувальною обставиною. Вирок пом’якшували також тим, хто захотів воювати в Україні або пожертвував гроші підрозділам російської армії (ці випадки не враховувалися виданнями під час розрахунків, оскільки підсудні не вирушили на фронт).

Учасникам війни найчастіше присуджували штрафи. Лише чверть засуджених, які воювали проти України, отримали такий самий вид покарання, як і більшість засуджених за тими самими статтями.

Зазначається, що російські суди з різних регіонів враховували участь у війні при призначенні покарання російським військовим за крадіжки, підробку документів, заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю з необережності та порушення правил водіння, що спричинило з необережності тяжку шкоду здоров’ю людини.

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Найчастіше учасників війни судять за статтею про самовільне залишення частини чи місця служби – журналісти знайшли 28 вироків за цією статтею. У них також участь у "спецоперації" була пом’якшувальною обставиною. У цих випадках військові отримали умовні строки, штрафи або обмеження військової служби на певний термін.