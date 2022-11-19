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Новини Допомога Україні
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Від початку війни Україна отримала 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, - Шмигаль

шмигаль

Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. З них 4,8 млрд від Європейського Союзу та 8,5 млрд від Сполучених Штатів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад", — зауважив прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро — у грудні. Крім того, важливий крок назустріч Україні зробила Канада.

"Уряд Канади вже випустив в обіг державні п'ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а Уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків", — відзначив Шмигаль та подякував канадським партнерам за ініціативу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не отримає обіцяні 3 мільярди євро від ЄС до кінця року, їх перенесуть у пакет допомоги на наступний рік, – Шмигаль

Автор: 

допомога (8436) США (23360) Євросоюз (13639) Шмигаль Денис (4643)


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Топ коментарі
+6
це, скоріш за все те, що зелені не змогли спікрати
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19.11.2022 01:46 Відповісти
+5
бреше **** зелена - тільки від штатів більше було....
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19.11.2022 01:41 Відповісти
+5
у пересічного є питання, а як бреше - де різниця?
**** з цього зеленого ссикуння - всім в очі!
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19.11.2022 01:44 Відповісти
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бреше **** зелена - тільки від штатів більше було....
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19.11.2022 01:41 Відповісти
це, скоріш за все те, що зелені не змогли спікрати
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19.11.2022 01:46 Відповісти
у пересічного є питання, а як бреше - де різниця?
**** з цього зеленого ссикуння - всім в очі!
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19.11.2022 01:44 Відповісти
данілови, шмигалі, буба, резнікови - це одна й та сама зелена шобла,,,
і шо інтересно - ніхто не первдягається в зелене і не бреше!...😇
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19.11.2022 01:58 Відповісти
цікаво, а як би буба сказав, ну чисто гіпотетічно, шо агрохімік гад, своїй сукі шоколад рошен скармлює... - скільки б часу пройшло до коли зелені агрохімію зі ***** разом не розірвали б?
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19.11.2022 02:04 Відповісти
а кіко на зарплати дупутатів? прокурорів?
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19.11.2022 03:40 Відповісти
те на шо ми живемо, вони прикурюють.... 🤣
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19.11.2022 04:11 Відповісти
Тобто якби роздали напряму то кожна б людина отримала б 575 доларів .
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19.11.2022 05:06 Відповісти
Там мінімум 5 млн з'******* з країни - їм можна не давати.
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19.11.2022 06:13 Відповісти
Просто цікаво, а який відсоток із цих коштів опинилися на офшорних рахунках Zeкоманди? Я вже не кажу скільки сотень мільйонів було тупо пройопано на всякі тєлємарафони, бальшиє строкі, на розкішне життя віп співробітників нафтогазів, укрзалізниць та ін. - без чого можна було б обійтися під час чійни.
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19.11.2022 06:12 Відповісти
арєстовіч,жданов,мосійчук казали,що жодної копієчки!все людям і країні!
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19.11.2022 07:53 Відповісти
...але численні "волонтери" з потроєною енергією завивають : громадяни найбіднішої у Європі і світі України,розбитої війною,розікраденою олігархами,кацами і юдейчиками-дайте нам грошей! більше грошей! сотні тисяч за раз давайте.....
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19.11.2022 07:50 Відповісти
In the period now additionally covered (August 4 to October 3), the U.S. made new pledges of just under 12 billion euros, bringing the total to just over 52 billion euros in military, financial and humanitarian aid. EU countries and institutions expanded their commitments by only about 1.4 billion euros over the same period, and now collectively reach just over 29 billion euros. "

Инститт Киля говорит о минимум 52 миллиарда от США и 29 миллиардов от ЕС это уже 81 миллиард . Это общая помощь включая военные поставки .

А теперь мой любимый пример Польша ，подписала контракты с Южной Кореей внимание на поставку For 180 K2 tanks in the Korean configuration, together with the ammunition, training and logistics package, Poland will pay approximately PLN 16 billion ($3.26 billion), with deliveries to be completed by 2025. And the cost of purchasing 212 K9A1 howitzers together with the ammunition, training and logistics package will be approximately PLN 11.4 billion ($2.32 billion), buy 48 FA-50 light attack aircraft $3 billion.
На русский - 180 корейских танков к2 с обучением боеприпасами запчастями прочим - 3.6 миллиарда долларов ，212 гаубитц к 9 а1 со всем необходимым 2.32 миллиарда ，вишенка на торте 48 самолетов фа 50 3 миллиарда - Ето только первые контракты всего например по танкам Польша плагирует купить 1000 также планирует купить и аналоги himars .Я привожу примеры где есть цыфры. Итого 180 танков 48 самолетов и 212 гаубитц с обучением запчастями логистикой боеприпасами и тех поддержкой обойжутся Польше в 3 + 2.32+ 3.26= 8.58 миллиарда долларов
Всего же за 1000 танков последней модификации со всем необходимым обойдутся в

180 = 3.26
1000 = x x= 1000*3.26/180= 18.111111 миллиарда долларов !!!! вы понимаете что происходит или нет Украина получила уже порядка 81 миллиарда долларов США на эти деньги можно купить 81/18.1= 4 с половиной тысячи южнокорейских танков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
или81/3 =27 ×48= 1296 южнокорейских истребителей фа 50 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы понимаете какой это ****** !!!???? Хорошо пускай половина из 80 миллиардов идет в економику беженцам генераторы строительство гум помощь еду и тд все ровно за оставшиеся 40 миллиардов можно было купить порядка 1296/2 = 648 самолетов фа 50 или 4.500/2= 2тысячи 250 танков К 2Другими словами 40 миллиардов долларов это 300 самолетов и под тысячу южнокорейских танков . А что мы получаем ?стрелковое оружие? старые бронетранспортеры м113 под две сотни гаубиц старых и два десятка млрс himars да еще есть до сотни 155 мм арт систем разного производства про мелочь типо хамви и автотранспорта не говорим НО СКУКА ЭТО МЕЛОЧЬ !!!!!ЕТО ******* МЕЛОЧЬ ***** !!!! по сравнению с 1000 южнокорейских танков последней версии новинка ***** как айфон 14 вместо етого мы получили т 72 пару сот (про танки бмп1 бмп 2 старый хлам я не упомянул тем немение)
А теперь вывод США снимают старую технику с хранения и утилизируют в Украине ，если посчитать сколько денег стоит ее хранение то выгоднее ее отостласть в Украину заплатив за ту же логистику . И даже при всем при етом не складывается математика ，куда идут ети все миллиарды ???? Только что на примере Польши я показал как за 40 милллиардов можно создать армию что даже Гитлер бы обосрался ，Украина же молит Грецию о старых бмп1 и Польшу о Миг 29 которые по всей видимости так и не дадут !Извените конечно но что ***** происходит ?
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19.11.2022 13:57 Відповісти
 
 