Від початку війни Україна отримала 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, - Шмигаль
Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. З них 4,8 млрд від Європейського Союзу та 8,5 млрд від Сполучених Штатів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
"За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад", — зауважив прем’єр-міністр.
За словами глави уряду, Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро — у грудні. Крім того, важливий крок назустріч Україні зробила Канада.
"Уряд Канади вже випустив в обіг державні п'ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а Уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків", — відзначив Шмигаль та подякував канадським партнерам за ініціативу.
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і шо інтересно - ніхто не первдягається в зелене і не бреше!...😇
Инститт Киля говорит о минимум 52 миллиарда от США и 29 миллиардов от ЕС это уже 81 миллиард . Это общая помощь включая военные поставки .
А теперь мой любимый пример Польша ，подписала контракты с Южной Кореей внимание на поставку For 180 K2 tanks in the Korean configuration, together with the ammunition, training and logistics package, Poland will pay approximately PLN 16 billion ($3.26 billion), with deliveries to be completed by 2025. And the cost of purchasing 212 K9A1 howitzers together with the ammunition, training and logistics package will be approximately PLN 11.4 billion ($2.32 billion), buy 48 FA-50 light attack aircraft $3 billion.
На русский - 180 корейских танков к2 с обучением боеприпасами запчастями прочим - 3.6 миллиарда долларов ，212 гаубитц к 9 а1 со всем необходимым 2.32 миллиарда ，вишенка на торте 48 самолетов фа 50 3 миллиарда - Ето только первые контракты всего например по танкам Польша плагирует купить 1000 также планирует купить и аналоги himars .Я привожу примеры где есть цыфры. Итого 180 танков 48 самолетов и 212 гаубитц с обучением запчастями логистикой боеприпасами и тех поддержкой обойжутся Польше в 3 + 2.32+ 3.26= 8.58 миллиарда долларов
Всего же за 1000 танков последней модификации со всем необходимым обойдутся в
180 = 3.26
1000 = x x= 1000*3.26/180= 18.111111 миллиарда долларов !!!! вы понимаете что происходит или нет Украина получила уже порядка 81 миллиарда долларов США на эти деньги можно купить 81/18.1= 4 с половиной тысячи южнокорейских танков !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
или81/3 =27 ×48= 1296 южнокорейских истребителей фа 50 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы понимаете какой это ****** !!!???? Хорошо пускай половина из 80 миллиардов идет в економику беженцам генераторы строительство гум помощь еду и тд все ровно за оставшиеся 40 миллиардов можно было купить порядка 1296/2 = 648 самолетов фа 50 или 4.500/2= 2тысячи 250 танков К 2Другими словами 40 миллиардов долларов это 300 самолетов и под тысячу южнокорейских танков . А что мы получаем ?стрелковое оружие? старые бронетранспортеры м113 под две сотни гаубиц старых и два десятка млрс himars да еще есть до сотни 155 мм арт систем разного производства про мелочь типо хамви и автотранспорта не говорим НО СКУКА ЭТО МЕЛОЧЬ !!!!!ЕТО ******* МЕЛОЧЬ ***** !!!! по сравнению с 1000 южнокорейских танков последней версии новинка ***** как айфон 14 вместо етого мы получили т 72 пару сот (про танки бмп1 бмп 2 старый хлам я не упомянул тем немение)
А теперь вывод США снимают старую технику с хранения и утилизируют в Украине ，если посчитать сколько денег стоит ее хранение то выгоднее ее отостласть в Украину заплатив за ту же логистику . И даже при всем при етом не складывается математика ，куда идут ети все миллиарды ???? Только что на примере Польши я показал как за 40 милллиардов можно создать армию что даже Гитлер бы обосрался ，Украина же молит Грецию о старых бмп1 и Польшу о Миг 29 которые по всей видимости так и не дадут !Извените конечно но что ***** происходит ?