Від початку війни Україна отримала 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, - Шмигаль

Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. З них 4,8 млрд від Європейського Союзу та 8,5 млрд від Сполучених Штатів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад", — зауважив прем’єр-міністр.

За словами глави уряду, Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро — у грудні. Крім того, важливий крок назустріч Україні зробила Канада.

"Уряд Канади вже випустив в обіг державні п'ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а Уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків", — відзначив Шмигаль та подякував канадським партнерам за ініціативу.

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