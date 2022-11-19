Винищувачі РФ здійснили "небезпечний обліт" кораблів НАТО під час навчань
Альянс НАТО заявив у п’ятницю про те, що два російські винищувачі здійснили "небезпечний та непрофесійний обліт" кораблів альянсу під час звичайних операцій у Балтійському морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Військово-морське командування НАТО заявило, що в четвер вранці літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр і на відстані 73 метри після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натовських військових.
"НАТО вважала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була залучена для навчань ППО, а також через висоту та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків", - йдеться у заяві.
У заяві йдеться про те, що сили НАТО "діяли відповідально" відповідно до чинних правил.
"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наших літаків, кораблів або їхніх екіпажів. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та Росією через вторгнення Москви до України.
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Чому у нас корови не літають?
Чи потрібно все-таки ракету,а не гімно......
Ердоган сказав збивати і збили.
Як же рАzzія ротом кричала собакою візжала та ніжками топала.
Чим все закінчилось Усім добре відомо.
А НАТО просто бздить.
19 ноября 2022, 07:31
МИД РФ назвал экстремистскими идеи США отобрать у России остров Врангеля
це випадковий постріл курсанта
НАТО заявило би що то українські ракети..
бо виготовлені в Україні,а передані козломордим
Когда кто-то из тех евнухов снова заговорит про борьбу за демократию и свободу - нужно плюнуть тому мерзкому лицемеру в его поганую морду.