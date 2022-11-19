Винищувачі РФ здійснили "небезпечний обліт" кораблів НАТО під час навчань

Альянс НАТО заявив у п’ятницю про те, що два російські винищувачі здійснили "небезпечний та непрофесійний обліт" кораблів альянсу під час звичайних операцій у Балтійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Військово-морське командування НАТО заявило, що в четвер вранці літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр і на відстані 73 метри після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натовських військових.

"НАТО вважала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була залучена для навчань ППО, а також через висоту та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться про те, що сили НАТО "діяли відповідально" відповідно до чинних правил.

"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наших літаків, кораблів або їхніх екіпажів. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та Росією через вторгнення Москви до України.

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