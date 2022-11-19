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Новини
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Винищувачі РФ здійснили "небезпечний обліт" кораблів НАТО під час навчань

нато

Альянс НАТО заявив у п’ятницю про те, що два російські винищувачі здійснили "небезпечний та непрофесійний обліт" кораблів альянсу під час звичайних операцій у Балтійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Військово-морське командування НАТО заявило, що в четвер вранці літаки пролетіли над кораблями на висоті 91 метр і на відстані 73 метри після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натовських військових.

"НАТО вважала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була залучена для навчань ППО, а також через висоту та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться про те, що сили НАТО "діяли відповідально" відповідно до чинних правил.

"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наших літаків, кораблів або їхніх екіпажів. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та Росією через вторгнення Москви до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає доказів, що РФ готує напад на країни НАТО, - Столтенберг про ракету в Польщі

Автор: 

НАТО (6531) росія (65994) літак (2957)


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Топ коментарі
+28
Поки якась расшиська ракета не залетить в дупу Столтенбергу, справи не буде.
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19.11.2022 06:41 Відповісти
+26
Зараз гопота буде брати на понт гейропу показали слабинку с Польщою,с літаками не в перший раз то британців провокували не раз то в прибалтікі також було і все безкарно,новічок в Британії отруення проковтнули,кацапи це добре відчувають і будуть надалі борзіти тільки удар по морді країні гопніку зупинить їх, а не скиглинням та обуренням та називати непрофесійнстью як кажуть НАТО в цій ситуації боясь назвати речі своїми словами а провокуванням
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19.11.2022 06:52 Відповісти
+24
Як показує досвід Туреччини, один збитий кацапський літак це продуктивніше, ніж роки вмовлянь, камлань і стурбованностей
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19.11.2022 07:13 Відповісти
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Поки якась расшиська ракета не залетить в дупу Столтенбергу, справи не буде.
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19.11.2022 06:41 Відповісти
Нічого не буде. Підбитого Єнса звільнять і знайдуть нового.
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19.11.2022 07:00 Відповісти
А Українці в цей час завалили два російські супер пупер міномети тюльпан, а бабах виклали в інтернет.. https://youtu.be/paPXO_4kc7g https://youtu.be/paPXO_4kc7g

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19.11.2022 08:32 Відповісти
вот только не надо рекламировать здесь этот дерьмоканал...!
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19.11.2022 08:40 Відповісти
это росийская помойка
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19.11.2022 09:16 Відповісти
Там гундосий довбо*об, переозвучуючи крадене вiдео тупими текстами, нiяк не навчиться виймати прутень з рота.. I сам себе тут пiарить с декiлькох акаунтiв...
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19.11.2022 09:53 Відповісти
Орки своїм членом поводили по губах нато, ось й вся новин
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19.11.2022 09:00 Відповісти
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19.11.2022 06:45 Відповісти
Не допливуть. П'ять авіаносців США та НАТО з супутніми силами проводять навчання в акваторіі від Північного моря до Середземного.🤣
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19.11.2022 07:40 Відповісти
Треба було також непрофессійно загнати їм ножа у спину, як свого часу це зробили турки. І кінці у воду.
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19.11.2022 06:45 Відповісти
Збили б і раша нічого не зробила б, а так тут 1:0 на користь РФ
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19.11.2022 07:30 Відповісти
Ніякої користи росії тут немає. Вони ще дужче затягують на своїй сиї петлю смерти імперії. Чи можливо хтось налякався та відмовився підтримувати Україну? Ні, вказали на биковату поведінку московитів. А якщо московити такі хоробрі, то чому не залітіли на ту відстань де все збивається? Бо звикли бикувати, в повітряний простір Турції ще залітають?
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19.11.2022 08:22 Відповісти
Україні й справді нічого робити в НАТО. Сцикуни.
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19.11.2022 06:46 Відповісти
все як завжди
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19.11.2022 06:48 Відповісти
Зараз гопота буде брати на понт гейропу показали слабинку с Польщою,с літаками не в перший раз то британців провокували не раз то в прибалтікі також було і все безкарно,новічок в Британії отруення проковтнули,кацапи це добре відчувають і будуть надалі борзіти тільки удар по морді країні гопніку зупинить їх, а не скиглинням та обуренням та називати непрофесійнстью як кажуть НАТО в цій ситуації боясь назвати речі своїми словами а провокуванням
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19.11.2022 06:52 Відповісти
Слідуюче, шо зроблять кацапи - обстріляють ракетами балтійців. ,,Нєчаянно". А Запад назначить винними українців. Все рівно не вийде Заходу відсидітись за спинами України, почуявши слабину, кацапи і далі будуть нариватись
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19.11.2022 07:04 Відповісти
почалось...
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19.11.2022 07:13 Відповісти
Як показує досвід Туреччини, один збитий кацапський літак це продуктивніше, ніж роки вмовлянь, камлань і стурбованностей
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19.11.2022 07:13 Відповісти
Про прибалтів, Балтійське море вже писав, на черзі "зерновий коридор"
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19.11.2022 07:23 Відповісти
Підлетіли,висрались на НАТО і полетіли далі.
Чому у нас корови не літають?
Чи потрібно все-таки ракету,а не гімно......
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19.11.2022 07:40 Відповісти
А з Туреччиною коли був випадок...
Ердоган сказав збивати і збили.
Як же рАzzія ротом кричала собакою візжала та ніжками топала.

Чим все закінчилось Усім добре відомо.
А НАТО просто бздить.
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19.11.2022 07:45 Відповісти
Ау , НАТО ! ***** над вами регоче !
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19.11.2022 08:02 Відповісти
Вже прогрес. А могли б сказати, що то були українські винищувачі.
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19.11.2022 08:19 Відповісти
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19.11.2022 10:24 Відповісти
Чому всі дивляться в один бік? Та навіщо НАТО збивати дураків, щоб потім сісти з ними за один стіл переговорів і підписати договори, що не будуть більше залітати, нгадити один одному і в тому числі відмовитися від допомоги Україні? Над цим думали? Хай собі дураки літають, для того вони мають літаки і для того вони і є всесвітніми дурнями, щоб лякати на відстані. Якісь втрати були у НАТО? Ні. Є втрата репутації московії, вони перетворилися на гопніків.
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19.11.2022 08:28 Відповісти
Просто раша показала НАТО що в неї ще залишились літаки.
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19.11.2022 08:36 Відповісти
Два.
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19.11.2022 08:48 Відповісти
почалося

19 ноября 2022, 07:31
МИД РФ назвал экстремистскими идеи США отобрать у России остров Врангеля
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19.11.2022 08:44 Відповісти
могли підстрелити і сказати нех@й літати де навчаються,
це випадковий постріл курсанта
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19.11.2022 09:19 Відповісти
Якби ті літаки й вдарили ракетами по кораблях
НАТО заявило би що то українські ракети..
бо виготовлені в Україні,а передані козломордим
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19.11.2022 09:21 Відповісти
А вы почаще уходите от конфликта и побольше закрывайте глаза на агрессию в ваш адрес, когда лёгким движением руки две российские ракеты в Польше превращаются... превращаются... превращаются... в элегантную и уже совсем одну-одинёшеньку украинскую ракету!

Когда кто-то из тех евнухов снова заговорит про борьбу за демократию и свободу - нужно плюнуть тому мерзкому лицемеру в его поганую морду.
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19.11.2022 09:29 Відповісти
Стурбометр зашкалив
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19.11.2022 09:39 Відповісти
Завдавало небезпеку кораблям? Чого не збили соплежуї стурбовані.?
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19.11.2022 09:54 Відповісти
НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - йдеться в повідомленні. Це рашист знав із попередніх домовленостей з НАТО , ідучи війною в Україну, для зищення України і геноциду українського народу маючи ЗАПЕВНЕННЯ вищого керівництва НАТО .що воно не є загрозою для рашиста.
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19.11.2022 10:18 Відповісти
Тільки Українці можуть дати копа в кацапську сраку
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19.11.2022 10:23 Відповісти
НАТО не становить загрози?То що,можна те Нато бєз рєзінкі?)
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19.11.2022 11:49 Відповісти
Ну такие заявления сразу нельзя делать . Нужно провести расследование и 100% окажется , что это были самолёты ВСУ .
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19.11.2022 13:00 Відповісти
НАТО: "То був український винищувач"
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19.11.2022 16:19 Відповісти
 
 