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Новини
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Через санкції в Росії сповільнюється мобільний інтернет

телефон,мобильный,смс,сообщение

Через припинення постачання мережевого обладнання в Росії виник дефіцит частот для мобільного інтернету. Це призведе до поступового падіння його швидкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Известия.

Так, серед санкцій, запроваджених проти Росії, є ті, що забороняють постачання в країну телекомунікаційного обладнання. Тому, якщо раніше компанії вирішували проблему дефіциту частот встановленням додаткових базових станцій, то зараз такої можливості вони не мають. Тож трафік зростає, а пропускна спроможність мереж - ні.

За інформацією видання, до кінця 2022 року середня швидкість мобільного інтернету в Росії може впасти на 1 Мбіт/с - до 20 Мбіт/с.

Також читайте: Російські військові знищують інфраструктуру зв’язку на окупованих територіях, аби мешканці не мали доступу до правдивої інформації, - Маляр

Автор: 

інтернет (2018) росія (65994) санкції (12085)


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Топ коментарі
+11
Пора отказатся от не скрепного интернета и перейти на Чебурнет
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19.11.2022 06:52 Відповісти
+11
Оооо нет! Алкаши с Костромьі зтого не переживут!!
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19.11.2022 06:54 Відповісти
+5
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19.11.2022 07:43 Відповісти
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Пора отказатся от не скрепного интернета и перейти на Чебурнет
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19.11.2022 06:52 Відповісти
на берестяные грамоты
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19.11.2022 07:35 Відповісти
То занадто, хай гонцов посылают.
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19.11.2022 08:17 Відповісти
Вони вже давно тринадцять про «суверенний інтернет». Єдина причина, чому вони досі цього не зробили, заключається у появі труднощів з поширенням своєї пропаганди на Заході.
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19.11.2022 08:42 Відповісти
Выход есть
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19.11.2022 12:32 Відповісти
Оооо нет! Алкаши с Костромьі зтого не переживут!!
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19.11.2022 06:54 Відповісти
Постачається в росію все, може трохи не в тих об'ємах, на 167% впевнений, що навіть товари з України постачаються.
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19.11.2022 07:16 Відповісти
Це їм ще ракети не прилітали.
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19.11.2022 07:25 Відповісти
От скажіть мені, а нафіга кацапу інтернет?! Якби водку почали випускати з меншим градусом, то він би розхвилювався, а швидкість інтернету йому до дупи.
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19.11.2022 07:34 Відповісти
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19.11.2022 07:43 Відповісти
гаварит масква..ат расийскага інфорбюро.....в єфірє скабєєва.
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19.11.2022 08:18 Відповісти
ты куксик вновь здесь...?
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19.11.2022 08:43 Відповісти
Если бы Соловьёв со Скабеевой начали тормозить и говорить с задержкой - это было бы эффектней.
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19.11.2022 07:50 Відповісти
Не нуж0н он нам, ваш интирнєд.
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19.11.2022 08:18 Відповісти
У нас без санкцій він взагалі зникає.
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19.11.2022 08:40 Відповісти
********** не зможуть вчасно постити нові нюдси. Економіці росії тепер точно кінець.
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19.11.2022 09:59 Відповісти
Пусть через самовары перестукиваются.
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19.11.2022 10:37 Відповісти
 
 