Через санкції в Росії сповільнюється мобільний інтернет
Через припинення постачання мережевого обладнання в Росії виник дефіцит частот для мобільного інтернету. Це призведе до поступового падіння його швидкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Известия.
Так, серед санкцій, запроваджених проти Росії, є ті, що забороняють постачання в країну телекомунікаційного обладнання. Тому, якщо раніше компанії вирішували проблему дефіциту частот встановленням додаткових базових станцій, то зараз такої можливості вони не мають. Тож трафік зростає, а пропускна спроможність мереж - ні.
За інформацією видання, до кінця 2022 року середня швидкість мобільного інтернету в Росії може впасти на 1 Мбіт/с - до 20 Мбіт/с.
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