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Період перебування в російському полоні зараховуватимуть до страхового стажу

полон

Час, який українці проведуть у полоні, зараховуватиметься до страхового стажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пенсійний фонд України.

Так, 19 листопада набуває чинності Закон України від 26.01.2022 № 2010-ІХ "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей".

"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні.

Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.

Законопроєкт передбачає, що період перебування в полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.

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Пенсійний фонд (659) пенсія (1595) полон (1584)


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І все?
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19.11.2022 07:07 Відповісти
Ліпше , щоби наші грмадянами не знаходились в полоні у клятих орків 😠
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19.11.2022 07:57 Відповісти
Может,плен должен засчитываться как и пребывание на передовой?
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19.11.2022 14:10 Відповісти
 
 