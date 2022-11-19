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Новини Агресія Росії проти України Війна
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До $20 млн виділили США на ініціативу "Зерно з України"

зерно,корабель

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до $20 млн на ініціативу "Зерно з України" (Grain from Ukraine), оголошену президентом Володимиром Зеленським на саміті G20 раніше цього тижня, щоб допомогти нагодувати людей у всьому світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у релізі USAID.

"USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для полегшення доставки додаткових партій українського зерна у рамках Чорноморської зернової ініціативи", – наголошується в повідомленні.

Американське агентство нагадує, що до путінського вторгнення Україна була одним із найбільших постачальників зерна ВПП та четвертим за величиною комерційним експортером пшениці у світі.

Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на чинній на сьогодні підтримці ВПП США в розмірі $173 млн для закупівлі українського зерна, щоб нагодувати людей у країнах, які стикаються з найбільш серйозними продовольчими кризами, включно з Ефіопією, Єменом та Афганістаном. Завдяки американському фінансуванню було закуплено 210 тис. тонн продуктів харчування, чого достатньо, щоб прогодувати приблизно 12,6 млн осіб упродовж місяця.

Загалом від початку путінської війни проти України у лютому США надали понад $11 млрд на боротьбу з глобальною продовольчою кризою, зокрема майже $8,6 млрд на гуманітарну допомогу, йдеться в релізі.

Згідно з ним, USAID також продовжує допомагати українським фермерам, які ризикують своїм життям, щоб нагодувати світ, в рамках Ініціативи стійкості сільського господарства – Україна (AGRI-Україна). Ініціатива зосереджена на чотирьох сферах, які мають вирішальне значення для підтримки експорту сільськогосподарської продукції України та її внеску у глобальну продовольчу безпеку: надання критично важливих ресурсів для фермерів; покращення експортної логістики та інфраструктури; розширення доступу фермерів до фінансування та задоволення потреб у сушінні, зберіганні та переробці врожаю. USAID інвестував у цю ініціативу $100 млн, і агентство прагне залучити щонайменше $150 млн у вигляді додаткового фінансування від інших донорів, фондів та приватного сектору.

Читайте: Україна пропонує продовжити зернову ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт "Миколаїв"

Автор: 

зерно (3133) допомога (8436) США (23360) USAID (213)


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Ефіопія, Йємен та Афганістан найліпші друзі рашки, проти США, за війну в Україні, але їдять нашу пшеницю, сплачену американцями


і пір'я в горлі в них не повиростає...😠

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19.11.2022 08:28 Відповісти
А для танків "Абрамс" гроші не виділили ...
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19.11.2022 08:32 Відповісти
А немає там ні у кого бажання,закупити ще кілька десятків тисяч тон,щоб прогодувати декілька мільйонів українців,які вже масово сидять без роботи і скоро не в змозі будуть купувати продукти по захмарних цінах?
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19.11.2022 08:35 Відповісти
голод вже на порозі... пенсіонери вже давно голодують бо батон за 20 їм не по кишені
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19.11.2022 09:18 Відповісти
Нах вони потрібні нам ці програми ! Це тільки для того щоб не переривати перемовин з Путлером !
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19.11.2022 10:00 Відповісти
Give us some NATO ships to protect our trading routes. We need convoy with rocket defence systems.
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19.11.2022 11:42 Відповісти
 
 