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Сьогодні на Сумщині працюватимуть піротехніки

міни,розмінування

19 листопада у трьох районах Сумщини працюватимуть піротехніки.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Працюють піротехніки ДСНС
19 листопада

  • с.Боголюбове, Тростянецька громада (Охтирський район)
    з 8:00 до 10:00
  • поблизу с.Бездрик (Сумський район)
    з 09:00 до 10:00
  • с.Дубинка (Конотопський р-н)
    з 8:30 до 10:00", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

піротехніка (38) Сумська область (3862) Живицький Дмитро (466)


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