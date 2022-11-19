Сьогодні на Сумщині працюватимуть піротехніки
19 листопада у трьох районах Сумщини працюватимуть піротехніки.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Працюють піротехніки ДСНС
19 листопада
- с.Боголюбове, Тростянецька громада (Охтирський район)
з 8:00 до 10:00
- поблизу с.Бездрик (Сумський район)
з 09:00 до 10:00
- с.Дубинка (Конотопський р-н)
з 8:30 до 10:00", - йдеться в повідомленні.
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