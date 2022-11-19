Рашисти обстріляли із артилерії прикордоння Зноб-Новгородської громади Сумщини, - ОВА

Окупанти продовжують бити по Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після 21:30 російські військові відкрили артилерійський вогонь по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Було 13 "прильотів" по околицях одного з сіл.

"Решта ночі та ранок були без ворожих обстрілів", - інформує очільник регіону.

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