Рашисти обстріляли із артилерії прикордоння Зноб-Новгородської громади Сумщини, - ОВА
Окупанти продовжують бити по Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після 21:30 російські військові відкрили артилерійський вогонь по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Було 13 "прильотів" по околицях одного з сіл.
"Решта ночі та ранок були без ворожих обстрілів", - інформує очільник регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль