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Новини Війна
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Рашисти обстріляли із артилерії прикордоння Зноб-Новгородської громади Сумщини, - ОВА

сумщина

Окупанти продовжують бити по Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після 21:30 російські військові відкрили артилерійський вогонь по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Було 13 "прильотів" по околицях одного з сіл.

"Решта ночі та ранок були без ворожих обстрілів", - інформує очільник регіону.

Також читайте: Загрози прориву кордону на Сумщині наразі немає, - ОВА

Автор: 

армія рф (17801) обстріл (29105) Сумська область (3862) Живицький Дмитро (466)


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