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Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині із РСЗВ

дніпропетровщина

Армія РФ удень двічі обстріляла з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Знову російські окупанти гатили по Нікопольщині. Удень двічі обстріляли район з РСЗВ, випустивши понад два десятки снарядів", - зазначив Лукашук.

За його словами, обстрілів зазнали Покровська та Марганецька громади. Люди не постраждали.

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"Інші райони Дніпропетровщини протягом дня ворожих атак не зазнали", - додав голова облради.

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обстріл (29195) РСЗВ (214) Дніпропетровська область (3861)


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Спасибі за шашлики нашому зе від усього народу
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19.11.2022 21:33 Відповісти
суки кацапские...
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19.11.2022 22:17 Відповісти
 
 