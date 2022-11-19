Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині із РСЗВ

Армія РФ удень двічі обстріляла з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Знову російські окупанти гатили по Нікопольщині. Удень двічі обстріляли район з РСЗВ, випустивши понад два десятки снарядів", - зазначив Лукашук.

За його словами, обстрілів зазнали Покровська та Марганецька громади. Люди не постраждали.

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"Інші райони Дніпропетровщини протягом дня ворожих атак не зазнали", - додав голова облради.