Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині із РСЗВ
Армія РФ удень двічі обстріляла з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Знову російські окупанти гатили по Нікопольщині. Удень двічі обстріляли район з РСЗВ, випустивши понад два десятки снарядів", - зазначив Лукашук.
За його словами, обстрілів зазнали Покровська та Марганецька громади. Люди не постраждали.
"Інші райони Дніпропетровщини протягом дня ворожих атак не зазнали", - додав голова облради.
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Рус Сад
показати весь коментар19.11.2022 21:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.11.2022 22:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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