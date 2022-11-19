Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині, 5 поранених, - ОП

У смт Білозерка на Херсонщині російські війська обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба, поранено 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб".

Тимошенко також уточнив, що внаслідок наїзду автомобіля на міну на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка у п’ятницю одна особа загинула, ще одну травмовано.

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