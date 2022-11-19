Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині, 5 поранених, - ОП
У смт Білозерка на Херсонщині російські війська обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба, поранено 5 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.
"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб".
Тимошенко також уточнив, що внаслідок наїзду автомобіля на міну на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка у п’ятницю одна особа загинула, ще одну травмовано.
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то прильот по черзі за водою, то по черзі за хлібом, то родину разом із дітьми розстріляють просто для забави...
ребзя,німецькі фашисти по ходу були троха гуманніші аніж орки