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Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині, 5 поранених, - ОП

рф,армія,найманці

У смт Білозерка на Херсонщині російські війська обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба, поранено 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб". 

Тимошенко також уточнив, що внаслідок наїзду автомобіля на міну на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка у п’ятницю одна особа загинула, ще одну травмовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині підірвався автомобіль, є загиблі та поранені

Автор: 

обстріл (29105) Тимошенко Кирило (558) Херсонська область (5874)


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раша не дасть забути, хто такі орки
то прильот по черзі за водою, то по черзі за хлібом, то родину разом із дітьми розстріляють просто для забави...

ребзя,німецькі фашисти по ходу були троха гуманніші аніж орки
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19.11.2022 17:46 Відповісти
Це хтось навів.
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19.11.2022 17:51 Відповісти
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19.11.2022 18:03 Відповісти
Нужно чтобы каждый гуманитарный груз сопровождали коллеги римского папы. Может хоть они его заткнут когда он в очередной раз пасть откроет про росийский гуманизм
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19.11.2022 18:08 Відповісти
Друга армія світу продовжує відточувати свою силу та "чесноту" на мирних мешканцях.
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19.11.2022 18:09 Відповісти
Хтось із місцевих наводив у режимі он-лайн. Шукайте зрадника...
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19.11.2022 19:26 Відповісти
 
 