Россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области, 5 раненых, - ОП
В пгт Белозерка Херсонской области российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба, ранены 5 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.
"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек".
Тимошенко также уточнил, что в результате наезда автомобиля на мину на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка в пятницу один человек погиб, еще один травмирован.
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то прильот по черзі за водою, то по черзі за хлібом, то родину разом із дітьми розстріляють просто для забави...
ребзя,німецькі фашисти по ходу були троха гуманніші аніж орки