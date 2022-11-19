Россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области, 5 раненых, - ОП

В пгт Белозерка Херсонской области российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба, ранены 5 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек".

Тимошенко также уточнил, что в результате наезда автомобиля на мину на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка в пятницу один человек погиб, еще один травмирован.

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