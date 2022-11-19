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Россияне обстреляли гуманитарную точку в Херсонской области, 5 раненых, - ОП

рф,армія,найманці

В пгт Белозерка Херсонской области российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба, ранены 5 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек".

Тимошенко также уточнил, что в результате наезда автомобиля на мину на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка в пятницу один человек погиб, еще один травмирован.

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Автор: 

обстрел (27784) Тимошенко Кирилл (432) Херсонская область (4884)


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раша не дасть забути, хто такі орки
то прильот по черзі за водою, то по черзі за хлібом, то родину разом із дітьми розстріляють просто для забави...

ребзя,німецькі фашисти по ходу були троха гуманніші аніж орки
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19.11.2022 17:46 Ответить
Це хтось навів.
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19.11.2022 17:51 Ответить
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19.11.2022 18:03 Ответить
Нужно чтобы каждый гуманитарный груз сопровождали коллеги римского папы. Может хоть они его заткнут когда он в очередной раз пасть откроет про росийский гуманизм
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19.11.2022 18:08 Ответить
Друга армія світу продовжує відточувати свою силу та "чесноту" на мирних мешканцях.
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19.11.2022 18:09 Ответить
Хтось із місцевих наводив у режимі он-лайн. Шукайте зрадника...
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19.11.2022 19:26 Ответить
 
 