Росія тотально обкрадає центри української культури, - ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія тотально обкрадає осередки української культури, зокрема херсонські музеї повністю розграбовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"росія тотально обкрадає будь-які центри української культури, виносить геть усе з наших музеїв. Херсонські музеї розграбовані повністю", - написав Подоляк.

Він додав: "Крадіжка, мародерство, знищення чужої культурної спадщини – це і є справжній зміст сучасної "російської культури"".

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що з херсонських музеїв російські загарбники викрали найбільш цінні експонати.

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