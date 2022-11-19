Россия тотально обворовывает центры украинской культуры, - ОП
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия тотально обворовывает центры украинской культуры, в частности херсонские музеи полностью разграблены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью", - написал Подоляк.
Он добавил: "Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть подлинное содержание современной "русской культуры"".
Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что из херсонских музеев российские захватчики украли наиболее ценные экспонаты.
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+14 Олександр Дніпро
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+13 olele
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+12 Чайка Київ
показать весь комментарий19.11.2022 21:44 Ответить Ссылка
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не змогли, ой вибачте, вони культурно кажуть «про*бали» евакуювати «центри української культури»?
«Ці пограбування - не окремі прикрі ситуації, а результати системної багаторічної імперської політики Росії, спрямованої на привласнення українських культурних цінностей та переписування української історії», - зазначають ініціатори проєкту.
"росія тотально обкрадає будь-які центри української культури, виносить геть усе з наших музеїв. Херсонські музеї розграбовані повністю"
.
)))
Ні. Таки дякую!
В мене все.
Доречно згадалося:
- Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ
(зітхає)
Мені нашвидкоруч знадобився текст, знайшов тільки цей.
До речі, вже напівзабутий "Альф" масово подобається саме в українському дубляжі.
- Ну, дай Боже шоб все було гоже!
Вам же картини з колекції Порошенків були цікавіші.
Команду здриснуть для поліції та СБУ ви дали, а команду вивезти цінності з музею - ні.
Навіть не сподівайтеся, що так щедро проплачений вами "єдиний анал" вас відбілить: притомні громадяни його не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. І рано чи пізно відповідати прийдеться!
вердикт - "Расстрелять и тех, и тех...!"
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0f87v2d8vXVwqSUzzf18AwPH5WpvPxe6Y8nGKRUK7Sh1hUtEzNC2aYZQntrDRRfRrl?__cft__[0]=AZUuVWs2stx4DSEHeXbA8H8065qYT_b-svKJ39yAOTd56nfOD_WsQvVoXQwAt3Bdu4YHuZY6qgNCm9lsDB3LGuR0oMJkyVIT2kMsM8ki8lfygOUOKXhdhndLsX-lc_iZbUr6QtipaNyErB1NLSGoJqfhqEtPkUkD1-GFUhRU1x4yIQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Сьогодні десь годин десять московити обстрілювали Гуляйполе й навколо.
З цих десяти годин, чотири - дуже щільно.
Били навмання, по цивільних і куди потрапить.
Снарядів в них ще дуже багато. Сумління нема зовсім.
Мінкульт і КМДА звитяжно оберігають у Києві памʼятники пушкіним, булгаковим, московитам-визволителям і спокій московицької "церкви". Чогось чекають. Чи когось?