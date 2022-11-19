Россия тотально обворовывает центры украинской культуры, - ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия тотально обворовывает центры украинской культуры, в частности херсонские музеи полностью разграблены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью", - написал Подоляк.

Он добавил: "Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть подлинное содержание современной "русской культуры"".

Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что из херсонских музеев российские захватчики украли наиболее ценные экспонаты.

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