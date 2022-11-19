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Россия тотально обворовывает центры украинской культуры, - ОП

президента,банкова,оп,офіс

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия тотально обворовывает центры украинской культуры, в частности херсонские музеи полностью разграблены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Россия тотально обворовывает любые центры украинской культуры, выносит все из наших музеев. Херсонские музеи разграблены полностью", - написал Подоляк.

Он добавил: "Кража, мародерство, уничтожение чужого культурного наследия – это и есть подлинное содержание современной "русской культуры"".

Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что из херсонских музеев российские захватчики украли наиболее ценные экспонаты.

Смотрите: Россияне украли старинные иконы из украинской церкви в Энергодаре, - Центр национального сопротивления. ФОТО

Автор: 

культура (843) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+14
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19.11.2022 21:36 Ответить
+13
Археологи запустили інформаційну http://vgosau.kiev.ua/projects/russia кампанію , яка розповідає про українські культурні цінності, вивезені до російських музеїв. Спілка археологів України презентувала проєкт 16 листопада.

«Ці пограбування - не окремі прикрі ситуації, а результати системної багаторічної імперської політики Росії, спрямованої на привласнення українських культурних цінностей та переписування української історії», - зазначають ініціатори проєкту.
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19.11.2022 21:35 Ответить
+12
То у вас же, узурпаторів влади, не було цілого року, щоб вивезти шедеври і реліквії з музеїв, бо піднялась би паніка.
Вам же картини з колекції Порошенків були цікавіші.
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19.11.2022 21:44 Ответить
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Так "дєди ж воровалі", все скрєпно, все по " завєтам прєдков". Орда ***...ська!
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19.11.2022 21:32 Ответить
ПідораSSи
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19.11.2022 21:33 Ответить
Хто - оці *обані статисти? Які не змогли , ой вибачте, вони культурно кажуть «про*бали» евакуювати «центри української культури»?
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19.11.2022 23:32 Ответить
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19.11.2022 21:34 Ответить
Археологи запустили інформаційну http://vgosau.kiev.ua/projects/russia кампанію , яка розповідає про українські культурні цінності, вивезені до російських музеїв. Спілка археологів України презентувала проєкт 16 листопада.

«Ці пограбування - не окремі прикрі ситуації, а результати системної багаторічної імперської політики Росії, спрямованої на привласнення українських культурних цінностей та переписування української історії», - зазначають ініціатори проєкту.
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19.11.2022 21:35 Ответить
Вони звісно як ви там написали, а наші оці вот ще гірші
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19.11.2022 21:35 Ответить
міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що з херсонських музеїв російські загарбники викрали найбільш цінні експонати.
"росія тотально обкрадає будь-які центри української культури, виносить геть усе з наших музеїв. Херсонські музеї розграбовані повністю"
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19.11.2022 21:36 Ответить
А він куди дивився? "міністр" все жаліються, клЯнчать, може самі розграбували, перед здачею Херсона, за що він взагалі відповідає!!!!
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20.11.2022 11:53 Ответить
ну вони вважають це військовими трофеями. І зовсім не безпідставно, адже на Півдні їм проклали "червону доріжку". Коли Подоляк, нарешті, щось конкретне про це скаже?!
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19.11.2022 21:36 Ответить
Тоді,коли його будуть судити разом з дєрьмаком.
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19.11.2022 21:40 Ответить
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19.11.2022 21:36 Ответить
то може вони цих представників культурки до себе заберуть?
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19.11.2022 21:45 Ответить
Видно за це "відповідає" міністр культури, 95 квартал це "сродні" російській церкві,,,,завжди було приниження України і українців

.
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20.11.2022 11:57 Ответить
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19.11.2022 21:37 Ответить
Заяву, в Гаагу!
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19.11.2022 21:45 Ответить
Що робили в музеях "цінні експонати" в той час коли вже було зрозуміло,що кацапи нападуть?
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19.11.2022 21:39 Ответить
Не піддавались на провокаії же ж!
)))
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19.11.2022 21:44 Ответить
Їх інтересувало ОЦЕ - https://www.rada.gov .ua/news/Novyny/219387.html, закон 5110 (дата прийняття !!!!!!!), поцікався, прємного інтєрєсного, не благодарите, не надо
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19.11.2022 21:49 Ответить
(твердо):
Ні. Таки дякую!
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19.11.2022 21:51 Ответить
15.02., увесь світ на шухері, а тут - ану бігом, бо НА ЧАСІ, фсьо пофіг, а ЄТО ну НЕВІДКЛАДНО.
В мене все.
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19.11.2022 21:54 Ответить
Нам, ніщєбродам, не зрозуміти державницьку захмарну надлогіку.
Доречно згадалося:

- Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ

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19.11.2022 22:01 Ответить
...как мишь...о, нет-нет-нет - как кріс. такой умний, аж страшно
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19.11.2022 22:06 Ответить
От нам усім і страшно...
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19.11.2022 22:15 Ответить
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19.11.2022 22:21 Ответить
Отже:"Вмощуйтеся зручненько і слухайте уважнЕнько"(с)
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19.11.2022 22:23 Ответить
Яким же прекрасним був Київ тієї пори!
(зітхає)
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19.11.2022 22:24 Ответить
Смотрела фильм "За двома зайцями" с изначальной озвучкой украинскою. Понравился больше, чем после переозвучки.
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19.11.2022 22:29 Ответить
Згоден.
Мені нашвидкоруч знадобився текст, знайшов тільки цей.
До речі, вже напівзабутий "Альф" масово подобається саме в українському дубляжі.
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19.11.2022 22:35 Ответить
Дополню свой комментарий: лет 8 назад смотрела. Один форумчанин здесь, на Цензоре, посоветовал мне посмотреть первоначальную версию, а я и не знала тогда, что она была. Благодарна ему за это. Так что я тоже рекомендую посмотреть тем, кто не видел.
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19.11.2022 22:43 Ответить
Да оба варианта бомбей
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19.11.2022 23:12 Ответить
а вот енто? -Максим, ты с чем вареники любишь, с сыром или же...?
- Ну, дай Боже шоб все було гоже!
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19.11.2022 23:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tVJWku2WCw4 https://www.youtube.com/watch?v=tVJWku2WCw4

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19.11.2022 23:25 Ответить
Так що, не мені одному така штука подобається? Виходить тік-ток не зіва!
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19.11.2022 23:28 Ответить
Виходить так)
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19.11.2022 23:33 Ответить
То у вас же, узурпаторів влади, не було цілого року, щоб вивезти шедеври і реліквії з музеїв, бо піднялась би паніка.
Вам же картини з колекції Порошенків були цікавіші.
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19.11.2022 21:44 Ответить
А чим займалася 3 роки влада, крім бабла….??.
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19.11.2022 21:46 Ответить
Так ви ж знали про вторгнення ще у вересні минулого року! А Данілов навіть чорну рубашку вдів! Як же так трапилося, що до тих музеїв кацапня дісталася за 24 години? Та ще й по новенькому асфальту!
Команду здриснуть для поліції та СБУ ви дали, а команду вивезти цінності з музею - ні.

Навіть не сподівайтеся, що так щедро проплачений вами "єдиний анал" вас відбілить: притомні громадяни його не дивляться, а на фронті взагалі телевізорів немає. І рано чи пізно відповідати прийдеться!
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19.11.2022 21:51 Ответить
Тошно,от этого единого!!!
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20.11.2022 08:17 Ответить




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19.11.2022 22:04 Ответить
Начнем с того что Оманский, бенин Нарик сдал Херсон козломордым для этой цели..
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19.11.2022 22:05 Ответить
Что-то в лесу сдохло. В тик-токе появились ролики. Московиты вышли на улицы, на Тверской приличная толпа орет, что пуйло-убийца и вор, еще где-то вопят, что нет войне с Украиной и далее по тексту.
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19.11.2022 22:05 Ответить
нужно давать ссылки - а не бла-бла-бла...!
вердикт - "Расстрелять и тех, и тех...!"
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19.11.2022 22:12 Ответить
Люди десятилетиями собирали коллекции для музеев, но так как во власть выбрали временщиков, то те просрали всё за полгода.
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19.11.2022 22:26 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUuVWs2stx4DSEHeXbA8H8065qYT_b-svKJ39yAOTd56nfOD_WsQvVoXQwAt3Bdu4YHuZY6qgNCm9lsDB3LGuR0oMJkyVIT2kMsM8ki8lfygOUOKXhdhndLsX-lc_iZbUr6QtipaNyErB1NLSGoJqfhqEtPkUkD1-GFUhRU1x4yIQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0f87v2d8vXVwqSUzzf18AwPH5WpvPxe6Y8nGKRUK7Sh1hUtEzNC2aYZQntrDRRfRrl?__cft__[0]=AZUuVWs2stx4DSEHeXbA8H8065qYT_b-svKJ39yAOTd56nfOD_WsQvVoXQwAt3Bdu4YHuZY6qgNCm9lsDB3LGuR0oMJkyVIT2kMsM8ki8lfygOUOKXhdhndLsX-lc_iZbUr6QtipaNyErB1NLSGoJqfhqEtPkUkD1-GFUhRU1x4yIQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Сьогодні десь годин десять московити обстрілювали Гуляйполе й навколо.

З цих десяти годин, чотири - дуже щільно.

Били навмання, по цивільних і куди потрапить.

Снарядів в них ще дуже багато. Сумління нема зовсім.

Мінкульт і КМДА звитяжно оберігають у Києві памʼятники пушкіним, булгаковим, московитам-визволителям і спокій московицької "церкви". Чогось чекають. Чи когось?
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19.11.2022 22:36 Ответить
И кто теперь будет тявкать, что русская культура вообще существует?
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19.11.2022 22:48 Ответить
Западные партнеры предупреждали о вторжении с ноября 2021 года, но буковельский лыжник катался по курортам и просил не паниковать, в место этого власть должна была готовиться к войне и вывозить музеи с приграничных городов но зеублюдки только и могут , что воровать и брехливыми видосиками весь интернет засерать
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19.11.2022 22:48 Ответить
/
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19.11.2022 23:23 Ответить
а что это правда, что в Украине перестало существовать министерство культуры и Кабмин вообще? от министров ни пары слов с уст... всей информацией владеет только опа (то же, что и анало говнет)?
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20.11.2022 04:32 Ответить
 
 