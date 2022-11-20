Протягом 19 листопада ворог не обстрілював Сумщину, - ОВА

У Сумській області минулої доби не було зафіксовано ворожих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Він підкреслив: "Один із небагатьох днів, коли на прикордонні Сумщини панувала тиша. Протягом дня не було ворожих обстрілів".

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