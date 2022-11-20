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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 19 листопада ворог не обстрілював Сумщину, - ОВА

живицький

У Сумській області минулої доби не було зафіксовано ворожих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Він підкреслив: "Один із небагатьох днів, коли на прикордонні Сумщини панувала тиша. Протягом дня не було ворожих обстрілів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли із артилерії прикордоння Зноб-Новгородської громади Сумщини, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3877) Живицький Дмитро (466)


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Спасибо, но звучит как вызов для свинособак. Сегодня весь день свет был)
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20.11.2022 01:05 Відповісти
Добавлю от себя: вы Киеве на Подоле (район м. Шевченко) уже сутки не выключали. Мой сын сказал, что у электриков, наверное, выключательная кнопка сломалась.
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20.11.2022 01:18 Відповісти
Новина - сором. Будете видавати за новини про кожну окрему область яку не обстрілювали рашисти?
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20.11.2022 01:13 Відповісти
Та ладно. Перед нами ворог - все ще дуже сильний. і що ми майже рік тримаємось та ще й майже всюди женемо його з нашої землі, цілком виправдовує таку новнину.
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20.11.2022 01:21 Відповісти
І навіть про кожну вулицю , чи може заборонено ?
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20.11.2022 01:35 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1593851451549286400 17 ч
Район н\п Біла Березка (Брянська область, РФ) мінометний удар по артилерійським позиціям не встановлених підрозділів ЗС РФ, помічених в періодичних обстрілах української території.
Військова комісія tZE inform
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20.11.2022 01:47 Відповісти
Украинский боец объясняет разницу между армией русни 2014 и 2022 года.... ))
https://twitter.com/i/status/1594081928080130048
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20.11.2022 02:09 Відповісти
В тему чи ні...
Запис в судовому журналі
-12 квітня - капітан п'яний
-13 квітня - капітан п'яний
і тд і тп
14 травня капітан проспався та заглянув у журнал...
- Якого хвуя про мене таке писати!!!
15 травня - капітан сьогодні тверезий...
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20.11.2022 03:50 Відповісти
Це ще нічого не означає. Сьогодні не обстрілювали, то завтра або післязавтра будуть
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20.11.2022 07:06 Відповісти
 
 