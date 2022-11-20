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20 листопада по країні будуть застосовуватись тільки планові відключення електрики, - Укренерго

електрика,світло,відключення,віялові

У всіх регіонах України 20 листопада з 8:00 до 24:00 години будуть застосовуватися планові відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укренерго".

"Додаткові аварійні відключення (електроенергії) не прогнозуються", - зазначили у компанії.

В "Укренерго" пояснили, що 19 листопада вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання та пообіцяли продовжити роботу над поверненням світла.

"Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі", - підкреслили фахівці.

Водночас додали, що українці поточної зими повинні проявити витримку та мужність. Адже саме це дозволить протистояти ворогу на енергетичному фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 листопада плануємо пройти без додаткових аварійних відключень по всій Україні, - "Укренерго"

Автор: 

Укренерго (2721) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+5
путіну пиши, він відшкодує
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20.11.2022 05:33 Відповісти
+4
У меня этих счетов к х.уйлу третий том пошёл. А тома такие, что одним можно насмерть плешивую тварь прибить..
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20.11.2022 06:08 Відповісти
+3
Боже, які ж пекельні борошна ви відчуваєте! Це просто немислимо: по кілька годин на добу без світла, та ще й на протязі!!! Будь ласка, скиньте номер карти, ми вам зараз всією Україною накидаємо компенсацій, бо ж це просто немислимо як вам тяжко!! Навіть не уявляю, як ви виживаєте!!!
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20.11.2022 08:45 Відповісти
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Украина перешла с лампочки Ильича на лампочку Эдисона.
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20.11.2022 05:05 Відповісти
А ти сиди на ньому і не рипайся.
Розумник знайшовся.
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20.11.2022 07:13 Відповісти
Інтересно, а ми, котрі сидять без світла по декілька годин на протязі більше місяця, можемо розраховувати на частину репарацій, тобто компенсацію ? Влада взагалі про це думає?
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20.11.2022 05:17 Відповісти
путіну пиши, він відшкодує
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20.11.2022 05:33 Відповісти
А ти зі світлом сидиш? То звідки ж тобі знати, що це таке
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20.11.2022 06:16 Відповісти
З жопи наскубе лантух - на розпалку.
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20.11.2022 09:25 Відповісти
Довго на протязі не сидіть, застудитеся
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20.11.2022 05:37 Відповісти
А ви в інеті не сидіть, бо геморой буде
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20.11.2022 06:17 Відповісти
власний досвід?
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20.11.2022 06:21 Відповісти
Що це за троляка такий активний?
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20.11.2022 06:25 Відповісти
або цистіт - це коли пиззять
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20.11.2022 09:26 Відповісти
У меня этих счетов к х.уйлу третий том пошёл. А тома такие, что одним можно насмерть плешивую тварь прибить..
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20.11.2022 06:08 Відповісти
Ну я про те, що Шмигаль закликає купувати генератори, які коштують дофіга. А чи потрібен би був мені генератор, коли було би світло? Ні.
Отримують же компенсації ті, які втратили майно, домівки, переселенці, або ті що були в окупації.
Блекаут, який прогнозує влада, - це теж на рівні втрати майна.
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20.11.2022 06:26 Відповісти
то певно українці самі обстрілюють свою енергосистему? йде війна, якщо ви не в курсі
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20.11.2022 06:31 Відповісти
От ненада!
Потрібно зберегти патарочу.
Муміфікація заживо.
Можна і на біс пару раз...
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20.11.2022 09:28 Відповісти
Влада казала Байден нагнітає, а ми підемо на шашлики.
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20.11.2022 06:23 Відповісти
Боже, які ж пекельні борошна ви відчуваєте! Це просто немислимо: по кілька годин на добу без світла, та ще й на протязі!!! Будь ласка, скиньте номер карти, ми вам зараз всією Україною накидаємо компенсацій, бо ж це просто немислимо як вам тяжко!! Навіть не уявляю, як ви виживаєте!!!
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20.11.2022 08:45 Відповісти
 
 