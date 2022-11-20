20 листопада по країні будуть застосовуватись тільки планові відключення електрики, - Укренерго
У всіх регіонах України 20 листопада з 8:00 до 24:00 години будуть застосовуватися планові відключення світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укренерго".
"Додаткові аварійні відключення (електроенергії) не прогнозуються", - зазначили у компанії.
В "Укренерго" пояснили, що 19 листопада вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання та пообіцяли продовжити роботу над поверненням світла.
"Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі", - підкреслили фахівці.
Водночас додали, що українці поточної зими повинні проявити витримку та мужність. Адже саме це дозволить протистояти ворогу на енергетичному фронті.
Топ коментарі
+5 Pure Soul
показати весь коментар20.11.2022 05:33 Відповісти Посилання
+4 Вячеслав Галушка
показати весь коментар20.11.2022 06:08 Відповісти Посилання
+3 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар20.11.2022 08:45 Відповісти Посилання
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Розумник знайшовся.
Отримують же компенсації ті, які втратили майно, домівки, переселенці, або ті що були в окупації.
Блекаут, який прогнозує влада, - це теж на рівні втрати майна.
Потрібно зберегти патарочу.
Муміфікація заживо.
Можна і на біс пару раз...