20 листопада по країні будуть застосовуватись тільки планові відключення електрики, - Укренерго

У всіх регіонах України 20 листопада з 8:00 до 24:00 години будуть застосовуватися планові відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укренерго".

"Додаткові аварійні відключення (електроенергії) не прогнозуються", - зазначили у компанії.

В "Укренерго" пояснили, що 19 листопада вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання та пообіцяли продовжити роботу над поверненням світла.

"Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі", - підкреслили фахівці.

Водночас додали, що українці поточної зими повинні проявити витримку та мужність. Адже саме це дозволить протистояти ворогу на енергетичному фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 листопада плануємо пройти без додаткових аварійних відключень по всій Україні, - "Укренерго"