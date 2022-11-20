Окупанти намагаються посилити позиції на окупованих територіях, - ISW
Російські загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців.
Експерти з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.
Аналітики припускають, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, з огляду на те, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.
Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області.
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