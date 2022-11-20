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Окупанти намагаються посилити позиції на окупованих територіях, - ISW

рф,окупанти,рашисти

Російські загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців.

Експерти з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Аналітики припускають, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, з огляду на те, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина окупантів із Херсону розмістилася в Новоайдарі, - Луганська ОВА

Автор: 

армія рф (17833) ISW (653)


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Кацапи сподіваються що на Бамбасі не такі ЗСУ як в Херсоні?
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20.11.2022 07:19 Відповісти
Це як на прийомі у лікаря-песиміста:
- Доктор, у мене не стоїть!
- Ге ж. Ще й висить якось гуйово... (с)
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20.11.2022 12:47 Відповісти
 
 