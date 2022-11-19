Частина окупантів із Херсону розмістилася в Новоайдарі, - Луганська ОВА

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Луганщини, частина росіян з Херсону розмістилася в Новоайдарі, в громадах поряд посилено перевірки місцевих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, у Новоайдарі вже зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ, які перекинули з Херсонського напрямку. А в сусідньому Денежниковому посилили перевірки місцевих.

"Це сталося після 15 листопада, коли в результаті вогневого ураження району зосередження противника, росіяни втратили близько 50 осіб загиблими та пораненими. Роздача повісток триває у Новопскові. У першу чергу, отримують їх ті чоловіки, які мають паспорт так званої "ЛНР", бо перебувають на обліку в росіян", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, із відкритих джерел стало відомо, що до Чеченської республіки прибули 200 важких підлітків із різних суб'єктів Росії, а також з так званої "ЛНР", які перебувають на обліку у відповідних органах.

Під час перебування у регіоні з дітьми буде проведено профілактичну роботу задля військово-патріотичного виховання.

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Протягом 18 листопада росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.