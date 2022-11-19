УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11122 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 878 3

Частина окупантів із Херсону розмістилася в Новоайдарі, - Луганська ОВА

луганщина,окупанти

Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Луганщини, частина росіян з Херсону розмістилася в Новоайдарі, в громадах поряд посилено перевірки місцевих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, у Новоайдарі вже зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ, які перекинули з Херсонського напрямку. А в сусідньому Денежниковому посилили перевірки місцевих.

"Це сталося після 15 листопада, коли в результаті вогневого ураження району зосередження противника, росіяни втратили близько 50 осіб загиблими та пораненими. Роздача повісток триває у Новопскові. У першу чергу, отримують їх ті чоловіки, які мають паспорт так званої "ЛНР", бо перебувають на обліку в росіян", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, із відкритих джерел стало відомо, що до Чеченської республіки прибули 200 важких підлітків із різних суб'єктів Росії, а також з так званої "ЛНР", які перебувають на обліку у відповідних органах.

Під час перебування у регіоні з дітьми буде проведено профілактичну роботу задля військово-патріотичного виховання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На напрямку Сватово-Кремінна тенденція позитивна: ЗСУ просуваються вперед, - Гайдай

Протягом 18 листопада росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

Автор: 

армія рф (17801) обстріл (29105) Херсон (3434) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892) Херсонська область (5874)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рашистські недобитки в Новоайдарі чекають Himars
показати весь коментар
19.11.2022 08:52 Відповісти
Всіх кого випустили з Херсона по зерновій угоді, тепер будуть вбивати і гвалтувати українських жінок та дітей в інших регіонах. І звісно , навіть чмоня зі зброєю вбиває наших війскових. Будуть знищувати Херсон і правий берег - ось вона ціна договорняків.
показати весь коментар
19.11.2022 09:06 Відповісти
ненависті - гора і більше до кацапні... це майже коордінати!
показати весь коментар
19.11.2022 09:30 Відповісти
 
 