Часть оккупантов из Херсона разместилась в Новоайдаре, - Луганская ОВА

Оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов Луганщины, часть россиян из Херсона разместилась в Новоайдаре, в громадах рядом усилены проверки местных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.

Как отмечается, в Новоайдаре уже зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск, переброшенных с Херсонского направления. А в соседнем Денежниково усилили проверки местных.

"Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными

Между тем из открытых источников стало известно, что в Чеченскую республику прибыли 200 трудных подростков из разных субъектов России, а также из так называемой "ЛНР", состоящих на учете в соответствующих органах.

Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа по военно-патриотическому воспитанию.

Читайте: 200 подростков вывезли из Луганщины в Чечню на "военно-патриотическое воспитание", - Центр стратегических коммуникаций

В течение 18 ноября россияне открывали огонь по Грековке, Макеевке, Новоселовскому, Мясожаровке, Новоегоровке, Площадке, Невскому и Стельмаховке на Купянском и Лиманском направлениях.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.