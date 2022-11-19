Часть оккупантов из Херсона разместилась в Новоайдаре, - Луганская ОВА
Оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов Луганщины, часть россиян из Херсона разместилась в Новоайдаре, в громадах рядом усилены проверки местных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.
Как отмечается, в Новоайдаре уже зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск, переброшенных с Херсонского направления. А в соседнем Денежниково усилили проверки местных.
"Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными
Между тем из открытых источников стало известно, что в Чеченскую республику прибыли 200 трудных подростков из разных субъектов России, а также из так называемой "ЛНР", состоящих на учете в соответствующих органах.
Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа по военно-патриотическому воспитанию.
В течение 18 ноября россияне открывали огонь по Грековке, Макеевке, Новоселовскому, Мясожаровке, Новоегоровке, Площадке, Невскому и Стельмаховке на Купянском и Лиманском направлениях.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.
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