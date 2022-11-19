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Новости Война
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Часть оккупантов из Херсона разместилась в Новоайдаре, - Луганская ОВА

луганщина,окупанти

Оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов Луганщины, часть россиян из Херсона разместилась в Новоайдаре, в громадах рядом усилены проверки местных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.

Как отмечается, в Новоайдаре уже зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск, переброшенных с Херсонского направления. А в соседнем Денежниково усилили проверки местных.

"Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными

Между тем из открытых источников стало известно, что в Чеченскую республику прибыли 200 трудных подростков из разных субъектов России, а также из так называемой "ЛНР", состоящих на учете в соответствующих органах.

Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа по военно-патриотическому воспитанию.

Читайте: 200 подростков вывезли из Луганщины в Чечню на "военно-патриотическое воспитание", - Центр стратегических коммуникаций

В течение 18 ноября россияне открывали огонь по Грековке, Макеевке, Новоселовскому, Мясожаровке, Новоегоровке, Площадке, Невскому и Стельмаховке на Купянском и Лиманском направлениях.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.

армия РФ (19650) обстрел (27784) Херсон (2890) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510) Херсонская область (4884)


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рашистські недобитки в Новоайдарі чекають Himars
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19.11.2022 08:52 Ответить
Всіх кого випустили з Херсона по зерновій угоді, тепер будуть вбивати і гвалтувати українських жінок та дітей в інших регіонах. І звісно , навіть чмоня зі зброєю вбиває наших війскових. Будуть знищувати Херсон і правий берег - ось вона ціна договорняків.
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19.11.2022 09:06 Ответить
ненависті - гора і більше до кацапні... це майже коордінати!
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19.11.2022 09:30 Ответить
 
 