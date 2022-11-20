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Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter

трамп

Власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.

Про це Маск повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter. – Ред.)", - написав він.

За його даними, рішення відновити експрезидентові США доступ у твіттер підтримали 51,8% опитаних, проти висловилися, відповідно, 48,2%.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів.

Як зазначається, після розблокування кількість підписників Трампа у Twitter невпинно зростає.

Також читайте: Маск розблокував у твіттері ряд знаменитостей. Питає, чи повертати Трампа

Автор: 

Twitter (291) Маск Ілон (677) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+53
Саме для цього і Twitter купувався
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20.11.2022 07:02 Відповісти
+29
треба було зразу в контакте ..в гомосексуальном відновити
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20.11.2022 07:02 Відповісти
+29
Коли Трамп затвітить щось накшталт "Україні не потрібна військова допомога", теж радіти будеш?
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20.11.2022 07:39 Відповісти
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Всі раді. І я трішки.
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20.11.2022 06:59 Відповісти
Коли Трамп затвітить щось накшталт "Україні не потрібна військова допомога", теж радіти будеш?
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20.11.2022 07:39 Відповісти
Ти тупий ілі гдє?
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20.11.2022 07:46 Відповісти
тупий ти ріпоїд !!! Трамп підстилка ***** !!!
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20.11.2022 09:37 Відповісти
Трамп первым дал оружие. А Байден /Обама в 2015 г отказали. И сейчас они толкают Зеленского на переговоры.
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20.11.2022 15:14 Відповісти
Трамп низуя не дал! Конгресс преодолел его вето на поставки оружия Украине!
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01.12.2022 22:20 Відповісти
Учи историю...Всё наоборот
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02.12.2022 02:26 Відповісти
треба було зразу в контакте ..в гомосексуальном відновити
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20.11.2022 07:02 Відповісти
Саме для цього і Twitter купувався
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20.11.2022 07:02 Відповісти
Такі гроші. Он Африка без хліба, а тут ці тварюки у політику граються. Мерзотники Америки. Але є і інші американці, але бабло править світом у любому випадку.
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20.11.2022 09:25 Відповісти
Да ладно, без хлеба. Эфиопия Парашу поддерживает в ООН, а наш, украинский, хлебушек жрёт и ничего, не тошнит.
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20.11.2022 10:40 Відповісти
А, до чого тут наш хліб - я про трампівмасків.
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20.11.2022 10:50 Відповісти
В мире ВСЁ взаимосвязано. Илюха Максимов трампофил - купил Твит - разблокировал Трампа - Трамп любит плешивое ***** и Парашу- Эфиопия поддерживает Парашу в ООН - Параша напала на Украину - Украина вывозит зерно в рамках Зернового соглашения - в рамках Зернового соглашения Эфиопия любящая и поддерживающая в ООН Парашу получает и жрёт наш хлеб.
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20.11.2022 10:55 Відповісти
100% vi pravi...
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20.11.2022 13:21 Відповісти
А я захожу с утра в Тит и не могу понять, почему от него, даже через монитор компа, так говнищем смердит, а оно вон оно что, вотв чём дело, Трампушка там появился.
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20.11.2022 10:39 Відповісти
Жена попросила Маска купить свитер
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20.11.2022 07:03 Відповісти
...а той підчепив трампітер 😢
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20.11.2022 07:10 Відповісти
Будемо знати , як мілліардери розважаються 😠
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20.11.2022 07:04 Відповісти
Рыбак рыбака видит издалека

Два любителі ловити рибку за допомогою мутної рашиської водички
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20.11.2022 07:08 Відповісти
Мудак мудака
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20.11.2022 08:01 Відповісти
"Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter".
"Розумні люди покинули Twitter".
Дія -> Наслідки
"Twitter остаточно стає смітником".
"Twitter коштує 1.5$"
-----------------------
Підсумок:
Придбано: 44 млрд$
Продано: 1.5$
Висновок: Elon Musk - для цієї події слова ще не придумали
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20.11.2022 07:10 Відповісти
ставки на зміст першого твітвисеру букмекери вже приймають?
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20.11.2022 07:10 Відповісти
Ніколи не пізно закрити аккаунт Трампа знову.
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20.11.2022 07:35 Відповісти
Чому цього рудого ще не посадили за державні документи на його дачі?
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20.11.2022 11:41 Відповісти
"Чтобы дурь была видна".
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20.11.2022 07:37 Відповісти
У американських ліберастів бомбонуло як той газогін у Пітері.
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20.11.2022 07:41 Відповісти
разочарую вас - насрати якось...
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20.11.2022 08:24 Відповісти
угадай, откуда я знаю, что ты свинопёс?
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20.11.2022 08:32 Відповісти
Нізвідки.
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20.11.2022 17:25 Відповісти
Чуваче, проблема зовсім не у приналежності Трампа до респів, а у ньому самому - він ************* гидота. Є ж гідні респи, але це точно не Трамп.
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20.11.2022 08:45 Відповісти
Проблема не тільки і не стільки Трампі - його вже списали. Проблема в наявності певного прошарку любителів рожевих поні що впевнені що треба домовлятися навіть з людожерами і просто хомо еректус.
Певну частину яких і бомбонуло вчора.
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20.11.2022 17:18 Відповісти
Рекомендую почитати коментарі (вже біля 8 тис.)

Ось перший згори на зараз:
I'm not into cannibalism, but I'd gladly make an exception for Musk and TFG.

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/11/19/trump-musk-twitter/
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20.11.2022 17:22 Відповісти
https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/ «Людина завжди недооцінює кількість ідіотів, які її оточують»
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20.11.2022 07:49 Відповісти
якщо людину оточюють ідіоти то само сабою вспливає питання,
а може з самою людиною не все гаразд?
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20.11.2022 09:19 Відповісти
это да, всегда подозревал, что с Эдгаром По, Джорджем Карлином, Исааком Азимовым, да и с Альбертом Эйнштейном было не всё нормально.
А всё почему? - они не смотрели телевизор.
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20.11.2022 10:50 Відповісти
Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древній Єгипет, чи це ******* Франція, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них.
Просто ця тема неполіткоректна, тому і замовчується. А до того ж, воно електорат...
Прикладу України мало?
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20.11.2022 11:11 Відповісти
Думка більшості завжди помилкова, бо більшість людей - ідіоти. (с)
Про це було відомо ще сотні півтори років тому, але дехто до цих пір думає, що його оточує розумна більшість ))
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20.11.2022 13:33 Відповісти
А що на тому "твітері" світ зійшовся, більше немає жодних "платформ"?
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20.11.2022 08:00 Відповісти
Хоть паржом (с)
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20.11.2022 08:03 Відповісти
Два брата акробата
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20.11.2022 08:08 Відповісти
Цьомала Ілона
В Трампа прямо аж з під низу.
Стало всім все ясно
Що то за мармиза.
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20.11.2022 08:19 Відповісти
Месью знає толк в ізвращеніях
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20.11.2022 08:21 Відповісти
чиста фізика,.
2й закон Ньютона - як десь чогось прибуде, то десь обов'язково убуде....
в маска в голові убуло....
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20.11.2022 08:21 Відповісти
мля, может и мой восстановит ?
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20.11.2022 08:32 Відповісти
а ви шо, теж придурок?
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20.11.2022 08:34 Відповісти
тебя давно на хер не посылали?
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20.11.2022 08:41 Відповісти
точ він - треба восстановлювати!
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20.11.2022 08:44 Відповісти
валет ты шизанутый
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20.11.2022 08:55 Відповісти
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20.11.2022 13:26 Відповісти
Ну просто супермегаважлива новина... Я такий радий за Трампа... Тепер він може срати в Твіттері... Це таке щастя читати його висери...
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20.11.2022 08:50 Відповісти
Увесь йо.бну.тий світ чекав цієї події, ночей не спав - ну, як там, зняли блок.
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20.11.2022 09:29 Відповісти
Я таке полегшення відчув, коли прочитав... Ну нарешті, думаю, щось важливе написали...
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20.11.2022 10:38 Відповісти
Ось і пройшло перше голосування за трампона, саме для цього Маск і купив твіттер. Це була репетиція та заклик для кацаботів.
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20.11.2022 08:53 Відповісти
Платон мнє друг,
на істіну - насрать...
нестабільний Маск діє сталінськими методами
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20.11.2022 09:11 Відповісти
Ось так. Усе діло в грошах. За гроші Маск готов розблокувати і чорта лисого , не те що Трампа. Витрачає свій час на якусь то ***** .
А старшіп щось заглох , чомусь ні як не полетить . А вже б пора було. Но шехфу ж ніколи. Лаври піздаболів усіх мастей спокою не дають.
Шкода бачити , як гарний інженер стає звичайним піздаболом.
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20.11.2022 09:36 Відповісти
Цікаво, що далі?
Ставити на голосування питання, чи випускати в медіа простір чувака, що організував штурм Білого дому, символ американської державності, це і є демократія?
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20.11.2022 09:37 Відповісти
Купив твіттер щоб відновити акаунт трампа

Дибілізм.
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20.11.2022 10:05 Відповісти
Если Трамп начнёт гнать пургу, можно аккаунт не удалять,
а удалять отдельные слова.
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20.11.2022 10:39 Відповісти
Маск либо завербован, либо просто полезный идиот. Скорее второе. Помогает трампу строить американский фашизм, у которого те же приемы и методы, что в гитлеровской Германии или ********** рашке. Популизм, поиск врагов, бесконечная ложь и построение культа личности. Рейтинг и популярность рыжего начали сильно падать последние месяцы, но тут Маск со своим твиттером пришел на помощь.
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20.11.2022 11:01 Відповісти
Since it was Ukraine's missile that hit our NATO ally Poland, can we at least stop spending billions to arm them now?
Перевод: "Раз это украинская ракета ударила по нашему союзнику по НАТО Польше, может хотя бы прекратим тратить миллиарды на их (Украины) вооружение?"

(c) Дональд Трамп младший https://twitter.com/donaldjtrumpjr/status/1592885159065702401
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20.11.2022 11:04 Відповісти
Оце так багатоходівочка: купити Маска щоб той купив Твіттер і розбанив давно купленого Трампа
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20.11.2022 11:10 Відповісти
За його (Трампа) словами, адміністрація Байдена "спровокувала" Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну, а риторика Білого дому останніми місяцями перед 24 лютого "сприяла рішенню Путіна".
"Вони насправді глузували з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.
https://www.newsweek.com/trump-blames-us-almost-forcing-putin-invade-ukraine-1750145 (перевод взят з https://news.liga.net/ua/politics/news/tramp-zayavil-chto-bayden-pochti-vynudil-putina-atakovat-ukrainu-oni-izdevalis-nad-nim news.liga.net )

Получается, Трамп считает, что Байден не проявил должного уважения к путлеру и потому тот напал на Украину.
Потому, если хотите уважения к путлеру со стороны США - поддерживайте Трампа.
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20.11.2022 11:18 Відповісти
Золоті хлопчики закінчать черепками.
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20.11.2022 11:30 Відповісти
Швондер придьот порядок наведёт, доиграются с демократией...
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20.11.2022 11:34 Відповісти
Китайские и кацапские ботсети проголосовали ЗА.
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20.11.2022 11:58 Відповісти
Xozjain zakazal rezultat, vot i poluhaite kakoi zakazali, xot 99,9 za... Uchetca u putina *****
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20.11.2022 13:34 Відповісти
Видалив ***** свій аккаунт з цього болота.
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20.11.2022 12:43 Відповісти
Маск вимагає від співробітників відданості "собі любимому" запровадженням ненормованого робочого дня. Це означає що йому потрібні раби. А раби потрібні диктаторам та тиранам...
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20.11.2022 12:59 Відповісти
НБ,Ви праві,мороз по шкірі,які ви праві....
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20.11.2022 22:24 Відповісти
NASA выбрало SpaceX Starship для второй высадки экипажа на Луну по программе «Артемида» - она ожидается не раньше 2027 года

18.11.2022 в 18:28 Обновлено: 18.11.2022 в 19:18

https://itc.ua/

Сотрудничество NASA и SpaceX по Artemis

Несмотря на то, что SLS в конечном итоге обошла Starship - 16 ноября многострадальный долгострой NASA (первый запуск, первоначально намеченный на 2016 год, переносился более 20 раз, а общие расходы на ракету выросли с 6 до 23,8 миллиарда долларов) впервые взлетел в космос в пределах миссии Артемида-1, отправив корабль Orion в беспилотный облет Луны (если все пойдет по плану, то уже 11 декабря он вернется на Землю) - именно Starship, https://itc.ua/news/nasa-vybralo-korabl-starship-dlya-pervoj-vysadki-cheloveka-na-lunu-v-xxi-veke/ как известно , в пределах предстоящей миссии «Артемида-3» (она состоится не ранее мая 2024 года) должен вернуть американцев на Луну (и https://itc.ua/news/blue-origin-dzheffa-bezosa-proigrala-sud-protiv-nasa-v-dele-o-prisuzhdenii-spacex-kontrakta-dlya-otpravki-astronavtov-na-lunu/ ни один Джефф Безос этому не помешает ). Если интересно, подробнее о SLS, отобравшей у Falcon Heavy титул самой большой и мощной РН среди ныне эксплуатируемых, мы https://itc.ua/ua/articles/nasa-vpershe-zapuskaye-sls-nadvazhku-raketu-nosij-za-11-mlrd-yaka-rozroblyayetsya-z-2011-roku-dlya-ekspeditsij-na-misyats-ta-mars-pryama-translyatsiya/#_Artemis_1 рассказывали в отдельном материале, а главные вехи развития программы «Артемида»
Несколько слов о Starship

15 ноября SpaceX https://www.youtube.com/watch?v=r4XzEmbdtLM провела огневые испытания первой ступени ракеты Starship с 14 двигателями (до сих пор такие тесты проводились https://itc.ua/ua/novini/spacex-vpershe-provela-vognevi-viprobuvannya-70-metrovoyi-raketi-super-heavy-booster-7-iz-7-metanovimi-dvigunami-raptor-video/ максимально с семью двигателями ). 14 двигателей Raptor 2 на прототипе Heavy Booster 7 выдали тягу 3220 тс - это больше стартовой тяги Falcon Heavy, которая составляет 2326 тс. Теоретически Super Heavy в полной конфигурации с 33 двигателями сможет выдавать тягу до 7590 тс. Это более чем вдвое превышает возможности текущего рекордсмена - знаменитую ракету NASA Saturn V.

Гендиректор Илон Маск после тестов https://twitter.com/elonmusk/status/1592441977525923841 заявил , что через еще одно-два испытания ракета будет готова к первому орбитальному полету - есть большие шансы, что он состоится до конца 2022 года. Детальнее - в отдельном материале по ссылке ниже.
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20.11.2022 20:10 Відповісти
отже, розблокування ака в твітері коштує 44 лярда? 🤨
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20.11.2022 23:28 Відповісти
Правильно. Бан выглядел абсолютно недемократично.
Теперь полит жизнь станет повеселей.
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21.11.2022 03:21 Відповісти
 
 