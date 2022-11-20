"Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter".

Власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.

Про це Маск повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter. – Ред.)", - написав він.

За його даними, рішення відновити експрезидентові США доступ у твіттер підтримали 51,8% опитаних, проти висловилися, відповідно, 48,2%.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів.

Як зазначається, після розблокування кількість підписників Трампа у Twitter невпинно зростає.

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