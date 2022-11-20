Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter
Власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував акаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.
Про це Маск повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter. – Ред.)", - написав він.
За його даними, рішення відновити експрезидентові США доступ у твіттер підтримали 51,8% опитаних, проти висловилися, відповідно, 48,2%.
Загалом в опитуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів.
Як зазначається, після розблокування кількість підписників Трампа у Twitter невпинно зростає.
Топ коментарі
+53 Amber
показати весь коментар20.11.2022 07:02 Відповісти Посилання
+29 Alex Sav #513490
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+29 Александр Александров #465274
показати весь коментар20.11.2022 07:39 Відповісти Посилання
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Два любителі ловити рибку за допомогою мутної рашиської водички
"Розумні люди покинули Twitter".
Дія -> Наслідки
"Twitter остаточно стає смітником".
"Twitter коштує 1.5$"
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Підсумок:
Придбано: 44 млрд$
Продано: 1.5$
Висновок: Elon Musk - для цієї події слова ще не придумали
Певну частину яких і бомбонуло вчора.
Ось перший згори на зараз:
I'm not into cannibalism, but I'd gladly make an exception for Musk and TFG.
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/11/19/trump-musk-twitter/
а може з самою людиною не все гаразд?
А всё почему? - они не смотрели телевизор.
Просто ця тема неполіткоректна, тому і замовчується. А до того ж, воно електорат...
Прикладу України мало?
Про це було відомо ще сотні півтори років тому, але дехто до цих пір думає, що його оточує розумна більшість ))
В Трампа прямо аж з під низу.
Стало всім все ясно
Що то за мармиза.
2й закон Ньютона - як десь чогось прибуде, то десь обов'язково убуде....
в маска в голові убуло....
на істіну - насрать...
нестабільний Маск діє сталінськими методами
А старшіп щось заглох , чомусь ні як не полетить . А вже б пора було. Но шехфу ж ніколи. Лаври піздаболів усіх мастей спокою не дають.
Шкода бачити , як гарний інженер стає звичайним піздаболом.
Ставити на голосування питання, чи випускати в медіа простір чувака, що організував штурм Білого дому, символ американської державності, це і є демократія?
Дибілізм.
а удалять отдельные слова.
Перевод: "Раз это украинская ракета ударила по нашему союзнику по НАТО Польше, может хотя бы прекратим тратить миллиарды на их (Украины) вооружение?"
(c) Дональд Трамп младший https://twitter.com/donaldjtrumpjr/status/1592885159065702401
"Вони насправді глузували з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.
https://www.newsweek.com/trump-blames-us-almost-forcing-putin-invade-ukraine-1750145 (перевод взят з https://news.liga.net/ua/politics/news/tramp-zayavil-chto-bayden-pochti-vynudil-putina-atakovat-ukrainu-oni-izdevalis-nad-nim news.liga.net )
Получается, Трамп считает, что Байден не проявил должного уважения к путлеру и потому тот напал на Украину.
Потому, если хотите уважения к путлеру со стороны США - поддерживайте Трампа.
18.11.2022 в 18:28 Обновлено: 18.11.2022 в 19:18
https://itc.ua/
Сотрудничество NASA и SpaceX по Artemis
Несмотря на то, что SLS в конечном итоге обошла Starship - 16 ноября многострадальный долгострой NASA (первый запуск, первоначально намеченный на 2016 год, переносился более 20 раз, а общие расходы на ракету выросли с 6 до 23,8 миллиарда долларов) впервые взлетел в космос в пределах миссии Артемида-1, отправив корабль Orion в беспилотный облет Луны (если все пойдет по плану, то уже 11 декабря он вернется на Землю) - именно Starship, https://itc.ua/news/nasa-vybralo-korabl-starship-dlya-pervoj-vysadki-cheloveka-na-lunu-v-xxi-veke/ как известно , в пределах предстоящей миссии «Артемида-3» (она состоится не ранее мая 2024 года) должен вернуть американцев на Луну (и https://itc.ua/news/blue-origin-dzheffa-bezosa-proigrala-sud-protiv-nasa-v-dele-o-prisuzhdenii-spacex-kontrakta-dlya-otpravki-astronavtov-na-lunu/ ни один Джефф Безос этому не помешает ). Если интересно, подробнее о SLS, отобравшей у Falcon Heavy титул самой большой и мощной РН среди ныне эксплуатируемых, мы https://itc.ua/ua/articles/nasa-vpershe-zapuskaye-sls-nadvazhku-raketu-nosij-za-11-mlrd-yaka-rozroblyayetsya-z-2011-roku-dlya-ekspeditsij-na-misyats-ta-mars-pryama-translyatsiya/#_Artemis_1 рассказывали в отдельном материале, а главные вехи развития программы «Артемида»
Несколько слов о Starship
15 ноября SpaceX https://www.youtube.com/watch?v=r4XzEmbdtLM провела огневые испытания первой ступени ракеты Starship с 14 двигателями (до сих пор такие тесты проводились https://itc.ua/ua/novini/spacex-vpershe-provela-vognevi-viprobuvannya-70-metrovoyi-raketi-super-heavy-booster-7-iz-7-metanovimi-dvigunami-raptor-video/ максимально с семью двигателями ). 14 двигателей Raptor 2 на прототипе Heavy Booster 7 выдали тягу 3220 тс - это больше стартовой тяги Falcon Heavy, которая составляет 2326 тс. Теоретически Super Heavy в полной конфигурации с 33 двигателями сможет выдавать тягу до 7590 тс. Это более чем вдвое превышает возможности текущего рекордсмена - знаменитую ракету NASA Saturn V.
Гендиректор Илон Маск после тестов https://twitter.com/elonmusk/status/1592441977525923841 заявил , что через еще одно-два испытания ракета будет готова к первому орбитальному полету - есть большие шансы, что он состоится до конца 2022 года. Детальнее - в отдельном материале по ссылке ниже.
Теперь полит жизнь станет повеселей.