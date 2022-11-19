Маск розблокував у твіттері ряд знаменитостей. Питає, чи повертати Трампа
Новий власник Twitter Ілон Маск почав розблоковувати акаунти раніше забанених знаменитостей. Про те, чи слід розблоковувати експрезидента США Дональда Трампа, він запитав у користувачів соцмережі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Engadget.
Маск почав виконувати свою обіцянку переглянути постійні блокування акаунтів Twitter. До соцмережі вже повернули акаунти психолога Джордана Пітерсона та комікині Кеті Гріффін. Пітерсона забанили за порушення правил Twitter щодо трансфобії. Гріффін - за те, що вона відреагувала на нові тарифи на "галочку" Twitter, видаючи себе за Маска.
Маск також запропонував користувачам проголосувати, чи хочуть вони повернення Трампа.
Станом на 10 ранку 19 листопада проголосували вже майже 7 млн. 300 тис. користувачів. 53,3% з них вважають, що Трампа слід розблокувати. 46,7% думаю, що не слід цього робити. Голосування триватиме ще 16 годин.
За словами Маска, акція відбувається в рамках "п'ятниць свободи". Однак "розбани" водночас суперечать попередній обіцянці Маска сформувати раду модераторів, перш ніж скасовувати блокування чи ухвалювати важливі рішення щодо контенту. Рада мала переконатися, що політика Twitter відображатиме широкий спектр поглядів.
Маск все ж попередив, що частина контенту все одно підлягатиме жорстким обмеженням. Це стосується мови ненависті, кількість твітів з якою буде "максимально зменшена та демонетизована".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому українцям варто бути обережнішими...
А особисто Трамп був проти надання нам Джавелінів.
Увы, Трамп предоставил джавелины Украине....
Кстати, Конгресс проголосовал за Ленд-лиз Украине, а Байден не хочет.
Как говорят военные в США, поставка вооружений Украине, по Ленд-лизу, закончила войну, победой Украины.
Именно Трамп уничтожил батальон Вагнер, в Сирии ... Путин промолчал.
Парадокс в том, что нужно судить политика по делам, а не по лозунгам.
Байден много говорит, но дает вооружение Украине, по капле...
Чубчик видає.
***** треба протриматись до 2024 року, і якщо рудий додік переможе - Україні хмиздець.
Таке слід пам'ятати - від цього залежить життя від чверті до половини землян
«в другоє мєсто» нехай вам дає хтось інший.
(С) В Янукович
С помощью агента Маска превратить твиттер в РТ и вергнуть США в хаос, подобно тому, в котором шизики из кью-анона штурмовали конгресс.
але треба часу.
ПОБАЧИМО.
идиот-аматор палит всю контору)
Не усякий геній гарна людина. Як і не кожна гарна людина геній.
Геніальний інженер. Інженер в IT, у космічної галузі, в машинобудуванні, енергетиці , будуванню АКБ, розробці нейронних чіпів.
До Маска я ніколи не бачив , щоб частини ракет повертались , да щє і сінхронно на Землю. Наскільки я пам'ятаю таку штуку як Super Heavy ніхто щє повторити не зміг .
Первый запуск Falcon Heavy.
Це ютуб. Гарне видовищэ.
Готов подивитись ваше .
А не тiльки ля-ля-ля.
Лузєри. Заздрять.
Таке буває.
И да, у спейсекса видео красивое, ну так и время прошло со времен дугласа, технологии, вычислительные мощности и т. д., уже сам Бог велел нормально сделать. Еще раз моя мысль - маск гениален, но он не инженер, а предприниматель - вот и все.
Ти даже відео знайти не спромігся.
Не кажучи вже о том , як два ракетних прискорювача хевіка сінхронно сідають на космодромі. А третій прискорювача ******** в океан.
Не кажучи щє про орбіту на яку виводиться 60 тонн якісної нагрузки.
Якби це було так легко , то Джефф Бєзос вже давним давно свій Глєн запустив. А не паньківся со своїм Шепардом.
Ну. В общєм. Нє убєділ. Не переконав.
Бувай. Одне ля ля ля. Не цікаво .
а ще є пі*ар москаль-окупант..щодо останнього погоджусь..
Послушайте американского генерал-лейтенанта, Кит Келлога, о недостаточной помощи Украине: ,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.
Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы,,
https://www.youtube.com/watch?v=oODruJLeEu0
Об этом говорят и пишут, многие военные и политики в США, желающие победы Украине, но пятая диванная колонна в Украине сильна ....