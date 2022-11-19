УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11122 відвідувача онлайн
Новини
7 049 55

Маск розблокував у твіттері ряд знаменитостей. Питає, чи повертати Трампа

маск,ілон

Новий власник Twitter Ілон Маск почав розблоковувати акаунти раніше забанених знаменитостей. Про те, чи слід розблоковувати експрезидента США Дональда Трампа, він запитав у користувачів соцмережі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Engadget.

Маск почав виконувати свою обіцянку переглянути постійні блокування акаунтів Twitter. До соцмережі вже повернули акаунти психолога Джордана Пітерсона та комікині Кеті Гріффін. Пітерсона забанили за порушення правил Twitter щодо трансфобії. Гріффін - за те, що вона відреагувала на нові тарифи на "галочку" Twitter, видаючи себе за Маска.

Маск також запропонував користувачам проголосувати, чи хочуть вони повернення Трампа.

Станом на 10 ранку 19 листопада проголосували вже майже 7 млн. 300 тис. користувачів. 53,3% з них вважають, що Трампа слід розблокувати. 46,7% думаю, що не слід цього робити. Голосування триватиме ще 16 годин.

За словами Маска, акція відбувається в рамках "п'ятниць свободи". Однак "розбани" водночас суперечать попередній обіцянці Маска сформувати раду модераторів, перш ніж скасовувати блокування чи ухвалювати важливі рішення щодо контенту. Рада мала переконатися, що політика Twitter відображатиме широкий спектр поглядів.

Також читайте: Маск купив Twitter і звільнив керівництво компанії

Маск все ж попередив, що частина контенту все одно підлягатиме жорстким обмеженням. Це стосується мови ненависті, кількість твітів з якою буде "максимально зменшена та демонетизована".

Автор: 

Twitter (291) соціальні мережі (1188) Маск Ілон (665) Трамп Дональд (6083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
купив собі мірок і грається у царя
показати весь коментар
19.11.2022 10:27 Відповісти
+12
"Джавеліни" ми отримали за рішенням Конгресу США.
А особисто Трамп був проти надання нам Джавелінів.
показати весь коментар
19.11.2022 11:13 Відповісти
+11
у меня был твиттер - но я его вылечил
(С) В Янукович
показати весь коментар
19.11.2022 10:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він там тільки дурнею цікавиться? А косить під розумного
показати весь коментар
19.11.2022 10:23 Відповісти
купив собі мірок і грається у царя
показати весь коментар
19.11.2022 10:27 Відповісти
це аллюзії к майбутньому марсіанському суспільству, якщо йому, звісно, вдастся вивезти туди мільйони людей і там закріпитися
показати весь коментар
19.11.2022 11:59 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2022 12:54 Відповісти
Він прошльоцив із ставкою ФРС на самому початку, набравши кредитів перед її підвищенням. Після підвищення зрозумів, у яку халепу вскочив і почав намагатися соскочити, але вже було запізно. Тепер буде доіти твітер по максімуму, бо банкрутство твітера тепер немінуче.
показати весь коментар
19.11.2022 10:29 Відповісти
Неминуче? Ти впевнений? А якщо навпаки?
показати весь коментар
19.11.2022 10:51 Відповісти
отримавши бабло від рашки-і Теслу врятуєш,і на купівлю Твітера залишиться..

тому українцям варто бути обережнішими...
показати весь коментар
19.11.2022 12:57 Відповісти
Тобто, Кеті Гріффін забанили вже при Маску, лол.
показати весь коментар
19.11.2022 10:26 Відповісти
Никаких Трампов. Уже наелись.
показати весь коментар
19.11.2022 10:27 Відповісти
Я Трампа не підтримую, але цікаво чим ти «наївся»?
показати весь коментар
19.11.2022 10:31 Відповісти
Напевно, джавелінами, які Трамп передав Україні 2018 року. А може санкціями, які Трамп ввів проти пiвнiчного потоку 2.
показати весь коментар
19.11.2022 10:50 Відповісти
"Джавеліни" ми отримали за рішенням Конгресу США.
А особисто Трамп був проти надання нам Джавелінів.
показати весь коментар
19.11.2022 11:13 Відповісти
Вранье, почему же Обама не предоставил джавелины??
Увы, Трамп предоставил джавелины Украине....
Кстати, Конгресс проголосовал за Ленд-лиз Украине, а Байден не хочет.
Как говорят военные в США, поставка вооружений Украине, по Ленд-лизу, закончила войну, победой Украины.
показати весь коментар
19.11.2022 19:27 Відповісти
Нет, мы наелись высеров трампа, когда он прославлял путина, а так же предлагал не финансировать нато, а так же когда пытался захватить власть, а также когда его ублюдочный сын призывал не помогать Украине. Продолжать?
показати весь коментар
19.11.2022 12:33 Відповісти
Вранье, Трамп заставил страны НАТО, платить 2% от ВВП ...
Именно Трамп уничтожил батальон Вагнер, в Сирии ... Путин промолчал.
Парадокс в том, что нужно судить политика по делам, а не по лозунгам.
Байден много говорит, но дает вооружение Украине, по капле...
показати весь коментар
19.11.2022 19:31 Відповісти
Трамп підтримує Хабад. А Хабад підтримує путіна.
показати весь коментар
19.11.2022 11:11 Відповісти
ні.. він скоріше ставленик рептилоїдів.

Чубчик видає.
показати весь коментар
19.11.2022 12:58 Відповісти
Треба проголосувати проти Трампа.
показати весь коментар
19.11.2022 10:27 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2022 11:53 Відповісти
Хай цей гондон, мій акаунт розблокує і я теж стану знаменитим.
показати весь коментар
19.11.2022 10:27 Відповісти
Пітерсон - справжній козел, частенько кацапам підспівує.
показати весь коментар
19.11.2022 10:33 Відповісти
Цей ублюдок-Підарсон просто ватний канадієць-раніше його поважав а війна покпзала шо воно лайно *************
показати весь коментар
19.11.2022 10:53 Відповісти
готове соцопитування, а трампа він всерівно розблокує
показати весь коментар
19.11.2022 10:34 Відповісти
купівля соцмережі дає тобі опцію -кнопочку "33%" для будь-якого соцопитування
показати весь коментар
19.11.2022 13:04 Відповісти
Нахіба. У Трампа вже свій твітер є.
показати весь коментар
19.11.2022 10:35 Відповісти
О! Вже почав передвиборчу кампанію трампона. Хто б сумнівався.

***** треба протриматись до 2024 року, і якщо рудий додік переможе - Україні хмиздець.
показати весь коментар
19.11.2022 10:38 Відповісти
Іренка, и опять вы со своей зрадой?? Давай-те куда-нибудь в другое место! Ну хоть бы раз какой-то позитив...
показати весь коментар
19.11.2022 12:35 Відповісти
вона правильно зазначила - пан Байден дав Путіну час до 2024 року передати управління РФ наступнику.
Таке слід пам'ятати - від цього залежить життя від чверті до половини землян
показати весь коментар
19.11.2022 14:50 Відповісти
Такі непристойні пропозиції на Цензорі я ще отримувала.

«в другоє мєсто» нехай вам дає хтось інший.
показати весь коментар
19.11.2022 15:50 Відповісти
у меня был твиттер - но я его вылечил
(С) В Янукович
показати весь коментар
19.11.2022 10:41 Відповісти
маск пишет что хочет сделать твиттер источником новостей, посмотрим как он это сделает без бана, иначе боты и шизики все зафлудят
показати весь коментар
19.11.2022 10:45 Відповісти
на том и расчет товарища майора.
С помощью агента Маска превратить твиттер в РТ и вергнуть США в хаос, подобно тому, в котором шизики из кью-анона штурмовали конгресс.
показати весь коментар
19.11.2022 10:51 Відповісти
на це все вказує./

але треба часу.

ПОБАЧИМО.
показати весь коментар
19.11.2022 12:59 Відповісти
путинского агента Маска выдает его дилентантизм=)
идиот-аматор палит всю контору)
показати весь коментар
19.11.2022 10:49 Відповісти
Вважаю Маска генієм **********. Но ...
Не усякий геній гарна людина. Як і не кожна гарна людина геній.
показати весь коментар
19.11.2022 10:58 Відповісти
все правильно. геніальний, але кончений пдрс без принципів
показати весь коментар
19.11.2022 11:17 Відповісти
А в чому геніальність Маска? Всюди бачу цей заголовок в гуглі, але конкретно саму геніальність розгледіти не можу: ну так, він виводить готовий працюючий продукт на ринок (тесла, старлінк, спейс-ікс), але яким б фантастичними не були ці речі, маск до низ доклав руку як підприємець, маркетолог.
показати весь коментар
19.11.2022 13:52 Відповісти
По перше , і головне , він інженер.
Геніальний інженер. Інженер в IT, у космічної галузі, в машинобудуванні, енергетиці , будуванню АКБ, розробці нейронних чіпів.
До Маска я ніколи не бачив , щоб частини ракет повертались , да щє і сінхронно на Землю. Наскільки я пам'ятаю таку штуку як Super Heavy ніхто щє повторити не зміг .
показати весь коментар
19.11.2022 14:13 Відповісти
Во-первых, и это главное, маск - гениальный предприниматель. Единственное отношение к "инженерии" маск имел, когда говнокодил много лет назад, и его код его сослуживцы оценивали как откровенное говно, да, причем маск относился очень ревниво к попыткам более опытных прогеров навести там порядок. То что лично вы не видели возвращающихся ракет - ну так педивикия в помощь, макдоннел дуглас выпускал такие ракеты до маска. И тесла существовала до маска, просто не была такой раскрученной. Поэтому я и говорю, маск - гениальный предприниматель, умеющий протолкнуть идею и выбить финансирование, ну и культ личности, конечно. Например, никто не говорит "Ларри Пейдж запустил гугл карты" , говорят - гугл сделал это. И не "Билл Гейтс выпустил виндоуз" , а - майкрософт. И только в случае маска создается впечатление, что он асе делает в одно лицо. А за красивой посадкой ракет стоит конкретный инженер - Ларс Блэкмор.
показати весь коментар
19.11.2022 16:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=N%2B1 https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=N%2B1


Первый запуск Falcon Heavy.
Це ютуб. Гарне видовищэ.

Готов подивитись ваше .
А не тiльки ля-ля-ля.
показати весь коментар
19.11.2022 17:30 Відповісти
"Сос. лужівці". Не пам'ятають PayPal. Або заздрять. Де вони , а де Маск.
Лузєри. Заздрять.
Таке буває.
показати весь коментар
19.11.2022 17:35 Відповісти
Технари и инженеры всегда зарабатывают меньше предпринимателей и обычно не являются лицом компании, простая арифметика, знаете ли? А что пейпал, кроме того, что маск в свое время вкладывался туда деньгами, как и в теслу? Хоть бы педивикию открыли, ей-Богу, посмотрели список основателей... (маска там нету лол). А инфа про многоразовую ракету - вот, 15 дет до маска : https://en.m.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_DC-X .

И да, у спейсекса видео красивое, ну так и время прошло со времен дугласа, технологии, вычислительные мощности и т. д., уже сам Бог велел нормально сделать. Еще раз моя мысль - маск гениален, но он не инженер, а предприниматель - вот и все.
показати весь коментар
19.11.2022 20:55 Відповісти
Да це не відео. Це картинка.
Ти даже відео знайти не спромігся.
Не кажучи вже о том , як два ракетних прискорювача хевіка сінхронно сідають на космодромі. А третій прискорювача ******** в океан.
Не кажучи щє про орбіту на яку виводиться 60 тонн якісної нагрузки.
Якби це було так легко , то Джефф Бєзос вже давним давно свій Глєн запустив. А не паньківся со своїм Шепардом.

Ну. В общєм. Нє убєділ. Не переконав.
Бувай. Одне ля ля ля. Не цікаво .
показати весь коментар
19.11.2022 21:55 Відповісти
Чувак, ты смешной, но тебя даже неинтересно троллить, ибо ты тут же сливаешься. Я тебе привел два факта - до маска попытки были, и некоторые из них были успешные. Второй факт - ни тесла, ни пейпал не были основаны маском, и уж тем более не были им разработаны. Технология посадки ракет тоже создана не маском, если бы это было иначе - на имя маска были бы патенты, коих нет лол. А ты осилил только скинуть видос, в котором инженерных заслуг маска нету. Ну т. е. ты сам понял, почему с тобой не интересно Ты еще скажи, что гугл придумал нейросети)))
показати весь коментар
19.11.2022 22:09 Відповісти
а меня хрен разбанят. а я всего-лишь успел сутки после 24 февраля написать каждому встреченному пдру написать, что мы их всех нхй убьем.
показати весь коментар
19.11.2022 11:16 Відповісти
пі*ари є різні...

а ще є пі*ар москаль-окупант..щодо останнього погоджусь..
показати весь коментар
19.11.2022 13:02 Відповісти
я писав ще французам. там тих прокцпських пдрв вистачає
показати весь коментар
19.11.2022 14:30 Відповісти
якби ще там кремлеботів банили
показати весь коментар
19.11.2022 14:53 Відповісти
вони нас. там купа іспанських, африканських і ще х.зна яких пропагандонів педалюючих тему "українського нацизму"
показати весь коментар
19.11.2022 14:55 Відповісти
для того маск и купил твитер, чтобы вернуть трампа на орбиту
показати весь коментар
19.11.2022 17:07 Відповісти
Непонятно, часть населения - пятая колонна Украины, или так действует СМИ, на мозги, не давая логически мыслить.
Послушайте американского генерал-лейтенанта, Кит Келлога, о недостаточной помощи Украине: ,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.
Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы,,

https://www.youtube.com/watch?v=oODruJLeEu0

Об этом говорят и пишут, многие военные и политики в США, желающие победы Украине, но пятая диванная колонна в Украине сильна ....
показати весь коментар
19.11.2022 19:46 Відповісти
 
 