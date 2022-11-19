Маск розблокував у твіттері ряд знаменитостей. Питає, чи повертати Трампа

Новий власник Twitter Ілон Маск почав розблоковувати акаунти раніше забанених знаменитостей. Про те, чи слід розблоковувати експрезидента США Дональда Трампа, він запитав у користувачів соцмережі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Engadget.

Маск почав виконувати свою обіцянку переглянути постійні блокування акаунтів Twitter. До соцмережі вже повернули акаунти психолога Джордана Пітерсона та комікині Кеті Гріффін. Пітерсона забанили за порушення правил Twitter щодо трансфобії. Гріффін - за те, що вона відреагувала на нові тарифи на "галочку" Twitter, видаючи себе за Маска.

Маск також запропонував користувачам проголосувати, чи хочуть вони повернення Трампа.

Станом на 10 ранку 19 листопада проголосували вже майже 7 млн. 300 тис. користувачів. 53,3% з них вважають, що Трампа слід розблокувати. 46,7% думаю, що не слід цього робити. Голосування триватиме ще 16 годин.

За словами Маска, акція відбувається в рамках "п'ятниць свободи". Однак "розбани" водночас суперечать попередній обіцянці Маска сформувати раду модераторів, перш ніж скасовувати блокування чи ухвалювати важливі рішення щодо контенту. Рада мала переконатися, що політика Twitter відображатиме широкий спектр поглядів.

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Маск все ж попередив, що частина контенту все одно підлягатиме жорстким обмеженням. Це стосується мови ненависті, кількість твітів з якою буде "максимально зменшена та демонетизована".